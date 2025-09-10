«Τα drones ήταν ρωσικά - Ο Πούτιν δοκιμάζει τα όρια του ΝΑΤΟ» λέει ο ναύαρχος Εγκολφόπουλος

«Τα drones προήλθαν από τη Ρωσία και η μπάλα είναι τώρα είναι στο γήπεδο του Τραμπ κι από τις αντιδράσεις των ΗΠΑ θα κριθούν τα πάντα». Ο ναύαρχος (εν αποστρατεία) Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος αξιολογεί τις ραγδαίες εξελίξεις με την κατάρριψη των ρωσικών drones στην Πολωνία, και μιλώντας στο Newsbomb, αναφέρει ότι πρόκειται ουσιαστικά για κινήσεις «ψυχολογίας» ψυχροπολεμικού τύπου από μεριάς της Ρωσίας, ώστε να μετρήσει, εκτός από τις επιχειρησιακές δυνατότητες αντίδρασης, και τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις.

«Η Πολωνία δεν έχει καλή και σύγχρονη άμυνα και βασίζεται στην αεράμυνα του ΝΑΤΟ για την ασφάλειά της. Στις σημερινές επιχειρήσεις βοηθήθηκε πολύ από την Ολλανδία, καθώς οι χειριστές των πυραύλων Patriot και των ραντάρ είναι Ολλανδοί», σημειώνει.

Όσον αφορά στο κίνητρο αυτό της ενέργειας, καταρχάς ο Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος ξεκαθαρίζει ότι τα ρωσικά drones δεν ήταν οπλισμένα, γεγονός που συνιστά χαμηλότερο επίπεδο απειλής. «Ήταν drones επιτήρησης και οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις συνίστανται μόνο σε θέματα παραβίασης του εναέριου χώρου της Πολωνίας».

Κατά τη γνώμη του, ο σκοπός αυτής της ενέργειας -που έλαβε χώρα τη στιγμή που πραγματοποιείται μεγάλη κοινή στρατιωτική άσκηση της Ρωσίας με τη σύμμαχό της Λευκορωσία - είναι να «δοκιμάσει» ο Βλαντιμίρ Πούτιν τις αντιδράσεις, τόσο του ΝΑΤΟ, όσο και της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Άλλωστε, δεν υπάρχει κάποιος επιχειρησιακός λόγος για αυτή την ενέργεια. Τα drones προήλθαν ακριβώς από την περιοχή της Λευκορωσίας όπου λαμβάνουν χώρα οι ασκήσεις.

Τμήμα από ρωσικό drone που καταρρίφθηκε σε χωράφι της ανατολικής Πολωνίας

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τα έχει καλά με τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν θέλει να τα χαλάσει μαζί του. Γνωρίζει επίσης ότι υπάρχει μια αυξημένη ανοχή από μεριάς των ΗΠΑ, ακριβώς λόγω αυτής της σχέσης. Άρα, αυτή τη στιγμή ο Πούτιν "τζογάρει" κατά κάποιον τρόπο για να δει τα όρια», εξηγεί, υπογραμμίζοντας ωστόσο, ότι αυτές οι εξελίξεις σε μεγάλο βαθμό δικαιώνουν τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αλλά και τους Ευρωπαίους που αναφέρονται συχνά στη «ρωσική απειλή».

«Το θέμα», κατά τον Κωνσταντίνο Εγκολφόπουλο, «είναι το τι θα κάνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ήταν μεσάνυχτα στις ΗΠΑ, οπότε τις επόμενες ώρες αναμένουμε τις αντιδράσεις. Είναι κομβικό σημείο η αντίδραση που θα έχουν και τότε θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις».

Διαβάστε επίσης