LIVEBLOG: Στα πρόθυρα παγκόσμιας σύρραξης - Όλες οι εξελίξεις από ΝΑΤΟ, Ρωσία και Πολωνία

Σε συναγερμό είναι η Δύση μετά την επίθεση με drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Ο Ντόναλντ Τουσκ κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι επιχείρηση να επιτεθεί με drones στην Πολωνία ενώ η Μόσχα - στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση - απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη της Πολωνίας ότι τα drones που καταρρίφθηκαν ήταν ρωσικά.

Σε κάθε περίπτωηση, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ και ανακοίνωσε ότι έχουν γίνει συνολικά 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας του.

Το Άρθρο 4 ορίζει ότι οι χώρες-μέλη μπορούν να ζητήσουν διαβουλεύσεις μεταξύ συμμάχων εάν μία από αυτές θεωρεί ότι «απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια ενός από τα μέρη ». Η διαβούλευση μεταξύ των κρατών αποτελεί κεντρική διαδικασία για το ΝΑΤΟ, καθώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση.

Αυτές οι συναντήσεις επιτρέπουν στη συνέχεια στους συμμάχους να «ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες και να πραγματοποιήσουν συζητήσεις πριν καταλήξουν σε συμφωνία και αναλάβουν δράση». Το ζήτημα που τίθεται υπόψη του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου - του ανώτατου οργάνου λήψης πολιτικών αποφάσεων του ΝΑΤΟ - εξετάζεται μόλις εφαρμοστεί το Άρθρο 4. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κοινή απόφαση ή «κοινή δράση που πρέπει να αναληφθεί εκ μέρους της Συμμαχίας» .

Αλλά «ανεξάρτητα από το σενάριο, τα άλλα μέλη του Συμβουλίου ενθαρρύνονται να αντιδράσουν σε μια κατάσταση που ένα κράτος μέλος τους επισημαίνει», υπενθυμίζει το ΝΑΤΟ στην ιστοσελίδα του.

Από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949, το Άρθρο 4 έχει επικαλεστεί επτά φορές.

BREAKING:



First video appears of Polish fighter jets using missiles to shoot down Russian suicide drones over Poland



???? pic.twitter.com/OthKR6JiIg

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025



