ΗΠΑ: Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη του ΝΑΤΟ

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι θα προστατεύσει κάθε σπιθαμή εδάφους της Συμμαχίας

Newsbomb

ΗΠΑ: Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη του ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δείχνει με το δάχτυλό του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για διήμερη σύνοδο κορυφής.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να σταθούν στο πλευρό του ΝΑΤΟ μετά την κατά τα φαινόμενα εισβολή ρωσικών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στην Πολωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Μάθιου Γουίτακερ, πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ο πρέσβης έκανε το παραπάνω σχόλιο, διαμοιραζόμενος και την σχετική ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, στην οποία σημειώνεται: « «Η επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί στην πλατφόρμα X ότι οι δυνάμεις της και άλλες βρίσκονταν σε επιφυλακή μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της.
Λίγες ώρες αργότερα ανάρτησαν ότι οι δυνάμεις που είχαν τεθεί σε συναγερμό επέστρεψαν στα τυπικά επίπεδα ετοιμότητας. Ευχαρίστησαν επίσης τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση (AIRCOM) του ΝΑΤΟ και την πολεμική αεροπορία της Ολλανδίας, της οποίας τα μαχητικά αντέδρασαν και αντιμετώπισαν πιθανές απειλές σε συμμαχικό έδαφος.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές στον εναέριο χώρο της Συμμαχίας.

Η Ολλανδία και η Πολωνία δεν ήταν, ωστόσο, οι μόνες χώρες που αντέδρασαν. Γερμανικά συστήματα Patriot στην Πολωνία τέθηκαν σε επιφυλακή, ενώ ιταλικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και αεροσκάφος ανεφοδιασμού από τον πολυεθνικό στόλο αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού πολλαπλών ρόλων (MRTT) του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν.

Το ΝΑΤΟ, το Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) και όλη η Συμμαχική Διοίκηση Επιχειρήσεων παραμένουν δεσμευμένα να υπερασπιστούν κάθε χιλιόμετρο του εδάφους του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου και του εναέριου χώρου μας.»

Συνταγματάρχης Μάρτιν Λ. Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE)

Ανακούφιση στο ΝΑΤΟ

Η δήλωση αυτή προκαλεί ανακούφιση στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την θέληση των Ηνωμένων Πολιτειών να εμπλακούν σε περίπτωση ενεργοποίησης του άρθρου 5 του οργανισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, νωρίτερα, καταδίκασε την «επικίνδυνη συμπεριφορά» της Ρωσίας μετά από την είσοδο drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, απέναντι στην οποία, σε συμβάν που όπως είπε, η Συμμαχία ανταποκρίθηκε «πολύ αποτελεσματικά».

Μια «πλήρης αξιολόγηση» βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά είτε αυτή η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου ήταν «σκόπιμη είτε όχι, είναι απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους.

«Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: Δώσε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία (...) σταμάτα τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας και να ξέρεις ότι είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν θέλει να μας δοκιμάσει

Η Ρωσία επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας », δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό ουρανό.

«Νομίζω ότι αυτό που θέλει να δείξει ο [Βλαντιμίρ] Πούτιν, αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει, είναι να δοκιμάσει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει», είπε σε συνέντευξή της σε δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague:Έστειλε με μια... kalimera το Final Four στην Αθήνα - Η ανακοίνωση με τον Παρθενώνα φόντο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας στον σιδηρόδρομο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

15:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη του ΝΑΤΟ

15:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Σύλληψη 63χρονου άνδρα για βιασμό 71χρονης

15:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Ολοήμερα

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικός ραδιοφωνικός σταθμός από την εποχή του «Ψυχρού Πολέμου» έστειλε δυσοίωνο μήνυμα: Φόβοι για Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε 3.000 αιτήσεις και δεν πήρε ούτε μία δουλειά

15:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με δίκαιο τρόπο»

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

15:35ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025, Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Δεν υπήρχαν στόχοι στην Πολωνία - Είμαστε έτοιμοι για διαβουλεύσεις

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάρισα

15:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνική Λυρική Σκηνή: Η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς με την ομάδα Dagipoli Dance Co

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη 15χρονος που προκάλεσε ατύχημα και τράπηκε σε φυγή

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Novo Nordisk θα μειώσει 9.000 θέσεις εργασίας

15:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χίος: Το συγκρότημα της Νέας Μονής αποκτά σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

15:11ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Novibet δίπλα στον Αθηναϊκό Qualco Γυναικών και τη νέα σεζόν

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας για την άγρια επίθεση σε 13χρονο στις Συκιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

12:07ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στα πρόθυρα παγκόσμιας σύρραξης - Όλες οι εξελίξεις από ΝΑΤΟ, Ρωσία και Πολωνία

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που ξυλοκοπήθηκε - «Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του, είναι πολύ σοβαρά»

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ετοιμαστείτε για μια γεύση φθινοπώρου» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο

13:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Δεν υπήρχαν στόχοι στην Πολωνία - Είμαστε έτοιμοι για διαβουλεύσεις

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Nεπάλ: Ο ράπερ που έγινε δήμαρχος Κατμαντού και «τρελαίνει» τους νέους - «Πρέπει να γίνεις ο πρωθυπουργός μας»

14:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Βρούτσης: Ο άνθρωπος που έφερε το Final 4 στην Ελλάδα

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

15:35ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025, Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα ρωσικά drones που κατέρριψαν F-16 από Πολωνία και F-35 της Ολλανδίας με συνδρομή AWACS και ιπτάμενων τάνκερ από ΝΑΤΟ - Δείτε τις φωτογραφίες

13:56ΚΟΣΜΟΣ

UFO ή απάτη; Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο - Ιπτάμενο αντικείμενο αποφεύγει πύραυλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ