ΗΠΑ: Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη του ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δείχνει με το δάχτυλό του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για διήμερη σύνοδο κορυφής.

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να σταθούν στο πλευρό του ΝΑΤΟ μετά την κατά τα φαινόμενα εισβολή ρωσικών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στην Πολωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Μάθιου Γουίτακερ, πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

We stand by our @NATO Allies in the face of these airspace violations and will defend every inch of NATO territory. https://t.co/3g3JVKJKSG — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) September 10, 2025

Ο πρέσβης έκανε το παραπάνω σχόλιο, διαμοιραζόμενος και την σχετική ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, στην οποία σημειώνεται: « «Η επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί στην πλατφόρμα X ότι οι δυνάμεις της και άλλες βρίσκονταν σε επιφυλακή μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της.

Λίγες ώρες αργότερα ανάρτησαν ότι οι δυνάμεις που είχαν τεθεί σε συναγερμό επέστρεψαν στα τυπικά επίπεδα ετοιμότητας. Ευχαρίστησαν επίσης τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση (AIRCOM) του ΝΑΤΟ και την πολεμική αεροπορία της Ολλανδίας, της οποίας τα μαχητικά αντέδρασαν και αντιμετώπισαν πιθανές απειλές σε συμμαχικό έδαφος.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές στον εναέριο χώρο της Συμμαχίας.

Η Ολλανδία και η Πολωνία δεν ήταν, ωστόσο, οι μόνες χώρες που αντέδρασαν. Γερμανικά συστήματα Patriot στην Πολωνία τέθηκαν σε επιφυλακή, ενώ ιταλικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και αεροσκάφος ανεφοδιασμού από τον πολυεθνικό στόλο αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού πολλαπλών ρόλων (MRTT) του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν.

Το ΝΑΤΟ, το Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) και όλη η Συμμαχική Διοίκηση Επιχειρήσεων παραμένουν δεσμευμένα να υπερασπιστούν κάθε χιλιόμετρο του εδάφους του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου και του εναέριου χώρου μας.»

Συνταγματάρχης Μάρτιν Λ. Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE)

Ανακούφιση στο ΝΑΤΟ

Η δήλωση αυτή προκαλεί ανακούφιση στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την θέληση των Ηνωμένων Πολιτειών να εμπλακούν σε περίπτωση ενεργοποίησης του άρθρου 5 του οργανισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, νωρίτερα, καταδίκασε την «επικίνδυνη συμπεριφορά» της Ρωσίας μετά από την είσοδο drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, απέναντι στην οποία, σε συμβάν που όπως είπε, η Συμμαχία ανταποκρίθηκε «πολύ αποτελεσματικά».

Μια «πλήρης αξιολόγηση» βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά είτε αυτή η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου ήταν «σκόπιμη είτε όχι, είναι απολύτως ανεύθυνη και επικίνδυνη», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους.

«Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: Δώσε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία (...) σταμάτα τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας και να ξέρεις ότι είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν θέλει να μας δοκιμάσει

Η Ρωσία επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας », δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό ουρανό.

«Νομίζω ότι αυτό που θέλει να δείξει ο [Βλαντιμίρ] Πούτιν, αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει, είναι να δοκιμάσει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει», είπε σε συνέντευξή της σε δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης