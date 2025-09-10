Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Δεν υπήρχαν στόχοι στην Πολωνία - Είμαστε έτοιμοι για διαβουλεύσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, παρακολουθe;i τη στρατιωτική άσκηση Vostok 2022 (Ανατολή 2022) στο Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας, την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022.

Τις δικές του απαντήσεις για την υπόθεση των ρωσικών drones που κατέρριψε η πολεμική αεροπορία της Πολωνίας έδωσε το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σε ανακοίνωσή του πριν από λίγο, υποστήριξε πώς «δεν είχε προγραμματισθεί κάποια επίθεση σε στόχους στο έδαφος της Πολωνίας», ενώ τονίζεται πώς η μέγιστη εμβέλεια πτήσης των ρωσικών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση, και τα οποία φέρεται να διέσχισαν τα σύνορα με την Πολωνία, δεν υπερβαίνει τα 700 χιλιόμετρα.

Τονίζεται δε, ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είναι έτοιμο να διεξαγάγει διαβουλεύσεις με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας για το θέμα αυτό.».

Κρεμλίνο: Ρωτήστε το υπουργείο Άμυνας

Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Νμίτρι Πέσκοφ, φέρεται να αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση των drones.

«Αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας», δήλωσε συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτό είναι προνόμιο του Υπουργείου Άμυνας»

Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ χαρακτήρισαν το περιστατικό «πρόκληση», ο Πεσκόφ απάντησε: «Οι ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν καθημερινά τη Ρωσία για προκλήσεις».

Διαβάστε επίσης