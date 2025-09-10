Επίθεση με drones στην Πολωνία: Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου

Είναι γεγονός και η πρώτη αντίδραση από το Κρεμλίνο σχετικά με την εισβολή των drones στην Πολωνία.

«Το Κρεμλίνο δεν έχει λάβει κανένα αίτημα επικοινωνίας από τις πολωνικές αρχές στο πλαίσιο της κατάστασης με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Αυτό είναι προνόμιο του Υπουργείου Άμυνας».

Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ χαρακτήρισαν το περιστατικό «πρόκληση», ο Πεσκόφ απάντησε: «Οι ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν καθημερινά τη Ρωσία για προκλήσεις».

Τι αναφέρουν τα ρωσικά ΜΜΕ

Η αντίδραση των ρωσικών ΜΜΕ στο περιστατικό με τα drones από την άλλη πλευρά ήταν άκρως επικριτική.

«Η Πολωνία βρήκε τον τρόπο να επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ: Ρωσικά drone μας επιτέθηκαν!» αναφέρει ο τίτλος της Komsomolskaya Pravda, η οποία αμφισβητεί το αν το περιστατικό συνέβη πραγματικά.

Η κρατική εφημερίδα εστιάζει στην προφανή έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων ότι τα drones προήλθαν απευθείας από τη Ρωσία («δεν έχουν δείξει σε κανέναν τα συντρίμμια») και υπονοεί ότι τα συντρίμμια που παρουσιάζονται στις κάμερες έχουν τοποθετηθεί εκεί ως δόλωμα.

«Τόνοι [ρωσικών drones] βρίσκονται διάσπαρτοι στην Ουκρανία, και δεν είναι δύσκολο να μεταφερθούν μερικές εκατοντάδες κιλά στους Πολωνούς για να τα επιδείξουν σε συνέντευξη Τύπου», γράφει ο πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας, Aleksander Kots.

Αμφισβητεί επίσης γιατί δεν υπήρξε παρόμοια κατακραυγή από τη Βαρσοβία όταν δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από την πτώση ενός αδέσποτου ουκρανικού πυραύλου σε ένα πολωνικό χωριό το 2022, ή όταν ρωσικά drones εισέβαλαν προηγουμένως στον ουράνιο χώρο της Ρουμανίας.

