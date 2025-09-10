Πολωνία: Βρέθηκαν επτά drones και «υπολείμματα πυραύλου άγνωστης προέλευσης»

Εικόνα από τα ρωσικά drones που κατέρριψαν οι Πολωνοί

Τμήματα πυραύλου βρέθηκαν στην Πολωνία, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Η Karolina Gałecka, εκπρόσωπος του Πολωνού υπουργού Εσωτερικών, μόλις επιβεβαίωσε ότι οι πολωνικές αρχές έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής επτά drones και «υπολείμματα πυραύλου άγνωστης προέλευσης».

Δείτε φωτογραφίες των ζημιών που προκάλεσαν τα drones στην Πολωνία:

⚡ 7 drones and rocket debris of unknown origin found in Poland



This was confirmed by the spokesperson of the Ministry of Internal Affairs and Administration, Karolina Gałecka, during a press conference. "We have found 7 drones and one piece of a rocket," she confirmed.… https://t.co/EnsxzMOe6u pic.twitter.com/u6V2jz0iQj — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

Δείτε βίντεο από την αναχαίτηση των drones:

BREAKING:



First video appears of Polish fighter jets using missiles to shoot down Russian suicide drones over Poland



???? pic.twitter.com/OthKR6JiIg — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025

Poland's military shot down a number of objects in the country's airspace during an attack on nearby Ukraine by Russia.



Donald Tusk, Poland's prime minister, said on social media that he had informed NATO's secretary general of the situation. pic.twitter.com/2n8rXETRey — Sky News (@SkyNews) September 10, 2025

Ζημιές σε κατοικία και αυτοκίνητο από συντρίμμια drone

Στο χωριό Wyryki (επαρχία Λούμπλιν), συντρίμμια από drone έπεσαν πάνω σε ένα σπίτι, προκαλώντας ζημιές στη στέγη και σε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπήρξαν τραυματίες. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν μια έκρηξη και είδαν πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και εκτιμούν τις ζημιές.

Δείτε φωτογραφίες:

⚡ Russian drone damages residential house in Poland



In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.



Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6 — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

