Πολωνία: Βρέθηκαν επτά drones και «υπολείμματα πυραύλου άγνωστης προέλευσης»
Η Karolina Gałecka, εκπρόσωπος του Πολωνού υπουργού Εσωτερικών, μόλις επιβεβαίωσε ότι οι πολωνικές αρχές έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής επτά drones και «υπολείμματα πυραύλου άγνωστης προέλευσης»
Τμήματα πυραύλου βρέθηκαν στην Πολωνία, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.
Δείτε φωτογραφίες των ζημιών που προκάλεσαν τα drones στην Πολωνία:
Δείτε βίντεο από την αναχαίτηση των drones:
Ζημιές σε κατοικία και αυτοκίνητο από συντρίμμια drone
Στο χωριό Wyryki (επαρχία Λούμπλιν), συντρίμμια από drone έπεσαν πάνω σε ένα σπίτι, προκαλώντας ζημιές στη στέγη και σε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπήρξαν τραυματίες. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν μια έκρηξη και είδαν πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και εκτιμούν τις ζημιές.
Δείτε φωτογραφίες: