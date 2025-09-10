Μόσχα: Η Πολωνία δεν προσκόμισε στοιχεία ότι τα drones ήταν ρωσικά

Ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μετά το περιστατικό

Newsbomb

Μόσχα: Η Πολωνία δεν προσκόμισε στοιχεία ότι τα drones ήταν ρωσικά
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η Πολωνία δεν έχει προσκομίσει στοιχεία που να δείχνουν ότι τα drones που καταρρίφθηκαν ήταν ρωσικά», σχολίασε η Μόσχα μετά τις ραγδαίες εξελίξεις τα ξημερώματα της Τετάρτης στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, όπου καταρρίφθηκαν πάρα πολλά drones.

Ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μετά το περιστατικό.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι «η Πολωνία είναι στο πιο κρίσιμο σημείο από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», ζήτησε ακόμη να ενεργοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ και τόνισε ότι η Ρωσία παραβίασε 19 φορές τον εναέριο χώρο της Βαρσοβίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: 69χρονη θύμα βίας και απάτης - Της άρπαξαν 50.000 ευρώ και την έριξαν στο έδαφος

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Θεαματική μανούβρα του Hellenic Highspeed που «δένει» στο λιμάνι σε 3 λεπτά

12:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ποινική δίωξη στον γιατρό του Ιπποκράτειου μετά την καταγγελία για «φακελάκι»

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα ρωσικά drones που κατέρριψε η Πολωνία - Δείτε τις φωτογραφίες

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης: Τι θα συμβεί σε περίπτωση πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η Ελλάδα και ο τελικός νικητής

12:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικό! Το Final 4 της EuroLeague στην Αθήνα και στο Telekom Center!

12:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο του Νέου Κόσμου: Νέα σεζόν με 14 παραστάσεις και συνεργασία με τη φημισμένη Schaubühne

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα απαντήσει το ΝΑΤΟ στην πρόκληση της Ρωσίας; Το μεγάλο δίλημμα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Άγιον Όρος: Βρέθηκε σορός άνδρα σε θαλάσσια περιοχή της Μονής Αγίου Παντελεήμονος

12:07ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στα πρόθυρα παγκόσμιας σύρραξης - Όλες οι εξελίξεις από ΝΑΤΟ, Ρωσία και Πολωνία

12:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρέλα Τζόκοβιτς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική - Τι έγραψε στα ελληνικά

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό χτύπημα του Kεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά κατά της διακίνησης ναρκωτικών

12:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς επιθυμούν την επιστροφή τους

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η Πολωνία δεν προσκόμισε στοιχεία ότι τα drones ήταν ρωσικά

11:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Συναίνεση για το Εθνικό Απολυτήριο - Σενάριο για να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τι είναι το Άρθρο 4 που ζητάει να ενεργοποιηθεί από το ΝΑΤΟ

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε εν κινήσει απορριμματοφόρο – Η κίνηση που απέτρεψε τα χειρότερα

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Εξερράγη γκαζάκι - Νεκρός ένας άνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στα πρόθυρα παγκόσμιας σύρραξης - Όλες οι εξελίξεις από ΝΑΤΟ, Ρωσία και Πολωνία

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης: Τι θα συμβεί σε περίπτωση πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η Ελλάδα και ο τελικός νικητής

12:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικό! Το Final 4 της EuroLeague στην Αθήνα και στο Telekom Center!

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τουσκ: Στο πιο κρίσιμο σημείο από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η Πολωνία - 19 φορές παραβίασε η Ρωσία εναέριο χώρο μας - Η Βαρσοβία ζητά να ενεργοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Εξερράγη γκαζάκι - Νεκρός ένας άνδρας

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα ρωσικά drones που κατέρριψε η Πολωνία και ΝΑΤΟϊκές χώρες - Δείτε τις φωτογραφίες

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τι είναι το Άρθρο 4 που ζητάει να ενεργοποιηθεί από το ΝΑΤΟ

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Θεαματική μανούβρα του Hellenic Highspeed που «δένει» στο λιμάνι σε 3 λεπτά

07:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρίαμβος της Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Αντίπαλος η Τουρκία – Το ξεκάθαρο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

12:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρέλα Τζόκοβιτς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική - Τι έγραψε στα ελληνικά

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Το 2,5 μηνών βρέφος πήγε σακατεμένο στο ξύλο στο νοσοκομείο - Αιτία θανάτου η... μηνιγγίτιδα!

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντεψε να... γκρεμίσει τον πίνακα ο Θανάσης όταν κόλλησε το αυτοκόλλητο «Greece»

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η Πολωνία δεν προσκόμισε στοιχεία ότι τα drones ήταν ρωσικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ