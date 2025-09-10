Μόσχα: Η Πολωνία δεν προσκόμισε στοιχεία ότι τα drones ήταν ρωσικά

«Η Πολωνία δεν έχει προσκομίσει στοιχεία που να δείχνουν ότι τα drones που καταρρίφθηκαν ήταν ρωσικά», σχολίασε η Μόσχα μετά τις ραγδαίες εξελίξεις τα ξημερώματα της Τετάρτης στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, όπου καταρρίφθηκαν πάρα πολλά drones.

Ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μετά το περιστατικό.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι «η Πολωνία είναι στο πιο κρίσιμο σημείο από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», ζήτησε ακόμη να ενεργοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ και τόνισε ότι η Ρωσία παραβίασε 19 φορές τον εναέριο χώρο της Βαρσοβίας.