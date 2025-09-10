Ντόναλντ Τουσκ: «Πράξη επιθετικότητας» τα ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία την Τετάρτη, με τη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ να χαρακτηρίζει την εισβολή «πράξη επιθετικότητας».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι βρίσκεται σε «συνεχή επαφή» με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Ένας τεράστιος αριθμός» ρωσικών drones εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας της Πολωνίας κατά τη διάρκεια της νύχτας . α drones που «αποτελούσαν άμεση απειλή» καταρρίφθηκαν, πρόσθεσε. Δεν υπήρξαν θύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά το περιστατικό στον πολωνικό εναέριο χώρο, πρόσθεσε ο ηγέτης της χώρας.

Η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει σε οποιεσδήποτε επιθέσεις ή προκλήσεις, δήλωσε «Έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση... Είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε τέτοιες προκλήσεις. Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια»

Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Το περιστατικό ήταν πιθανότατα πρόκληση μεγάλης κλίμακας τόνισε, πρόσθεσε όμως ότι η Βαρσοβία βρίσκεται σε συνομιλίες με συμμάχους και ότι είναι έτοιμη να αντιδράσει σε επιθέσεις και προκλήσεις εάν χρειαστεί. Ωστόσο, ο Πολωνός ηγέτης λέει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι η κατάσταση φαίνεται τώρα να είναι υπό έλεγχο.

EE: H είσοδος ρωσικών drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ήταν πιθανώς σκόπιμη

Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι η είσοδος ρωσικών drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ήταν σκόπιμη, όχι τυχαία, δήλωσε από την πλευρά της η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης. Η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες όπως η γραμμή άμυνας της ανατολικής συνοριακής ασπίδας» έγραψε στο Χ.

Last night in Poland, we saw the most serious European airspace violation by Russia since the war began, and indications suggest it was intentional, not accidental.



I am in contact with @SecGenNATO and @radeksikorski.



The EU stands in full solidarity with Poland. (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 10, 2025

Χαρακτήρισε επίσης τη ρωσική επίθεση, όπου τα drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, ως «την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου». Η Κάλας πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Η ΕΕ εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη με την Πολωνία», δήλωσε.

Το ΝΑΤΟ δεν έχει ακόμη σχολιάσει το περιστατικό. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο κρατών που συνορεύουν με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας και της Ρουμανίας, αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει την κατάρριψή τους.

Φωτ. Αρχείου - Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ (AP Photo/Czarek Sokolowski, Αρχείο) AP

Οι αξιωματούχοι έχουν επικαλεστεί τον φυσικό κίνδυνο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοιες ενέργειες και την επιθυμία να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμιχα, δήλωσε ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας έδειξαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επεκτείνει τον πόλεμό του και δοκιμάζει τη Δύση.

«Όσο περισσότερο δεν αντιμετωπίζει καμία δύναμη ως απάντηση, τόσο πιο επιθετικός γίνεται», δήλωσε στο X. «Μια αδύναμη απάντηση τώρα θα προκαλέσει ακόμη περισσότερο τη Ρωσία - και στη συνέχεια οι ρωσικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πετάξουν ακόμη πιο βαθιά στην Ευρώπη».

Ζελένσκι: Νέο επίπεδο κλιμάκωσης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε από την πλευρά του ότι η είσοδος ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αποτελεί «νέο επίπεδο κλιμάκωσης». Σε δήλωσή του, ο Ουκρανός ηγέτης λέει ότι «τουλάχιστον οκτώ drones» στόχευσαν την Πολωνία. Αυτό, λέει, είναι «ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη».

«Σήμερα υπήρξε ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης - ρωσο-ιρανικά «shaheds» επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν μόνο ένα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον οκτώ drones κρούσης στόχευαν προς την Πολωνία», είπε ο Ζελένσκι, καλώντας τη Ρωσία να «αισθανθεί τις συνέπειες». «Η παύση των κυρώσεων έχει διαρκέσει πάρα πολύ»

«Η καθυστέρηση των περιορισμών στη Ρωσία και τους συνεργούς της σημαίνει μόνο αύξηση της βιαιότητας των επιθέσεων», πρόσθεσε. Ο Ζελένσκι είπε επίσης: Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 455 drones και πυραύλους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, στοχεύοντας 15 περιοχές. Ως αποτέλεσμα, ένα άτομο σκοτώθηκε στην περιοχή Ζιτόμιρ. Και στην περιοχή Χμελνίτσκι, ένα εργαστήριο ραπτικής χτυπήθηκε, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ της Πολωνίας εξέδωσαν δηλώσεις εκφράζοντας αλληλεγγύη και ανησυχίες. Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι οι παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία ήταν «απαράδεκτες».

«Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. «Η Πολωνία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Παρέχουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην Πολωνία, ως σύμμαχο του ΝΑΤΟ και μέλος της ΕΕ. Η Σουηδία και η Πολωνία είναι ενωμένες στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», δήλωσε.

Ο Λετονός πρόεδρος Έντγκαρς Ρίνκεβιτς έγραψε στο X για να εκφράσει την «πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη» του προς την Πολωνία και τους συμμάχους της. Είπε ότι «η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία μας επηρεάζει άμεσα και πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Άιντε χαρακτήρισε επίσης την κίνηση της Ρωσίας «βαθιά ανησυχητική και εντελώς απαράδεκτη», επιβεβαιώνοντας την «σταθερή υποστήριξη της Νορβηγίας προς τη σύμμαχό μας Πολωνία και την κοινή μας δέσμευση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Νωρίτερα, οι Πολωνοί κάτοικοι έλαβαν τις ακόλουθες ειδοποιήσεις SMS στα τηλέφωνά τους: «Προσοχή! Λόγω της επιχείρησης εξουδετέρωσης αντικειμένων που έχουν παραβιάσει τα σύνορα της Πολωνικής Δημοκρατίας, ενημερώστε τις υπηρεσίες για τα drones και τις τοποθεσίες όπου πέφτουν. Μην τα πλησιάζετε».

Η ειδοποίηση στάλθηκε από τον λογαριασμό δημόσιας ασφάλειας της πολωνικής κυβέρνησης, Alert RCB, εξωτερικό.

