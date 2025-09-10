Τουσκ: Ζητώ ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ-Στο πιο κρίσιμο σημείο από τον Β' Παγκόσμιο η Πολωνία

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, πραγματοποιεί έκτακτη κυβερνητική, με αξιωματούχους του στρατού και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μετά από παραβιάσεις του πολωνικού εναερίου χώρου κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη Βαρσοβία, Πολωνία, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δηλώνει ότι η χώρα του βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι «η χώρα χρειάζεται κάτι περισσότερο από εκφράσεις αλληλεγγύης».

Το άρθρο 4 επιτρέπει σε κάθε μέλος του ΝΑΤΟ να μπορεί να ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις με τη συμμαχία «όποτε κρίνει ότι η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια απειλείται».

Σύμφωνα με τα αρχεία του ΝΑΤΟ, το άρθρο 4 έχει επικαλεστεί μόνο επτά φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949 και τελευταία φορά το 2022, αμέσως μετά την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Τμήμα από ρωσικό drone που καταρρίφθηκε σε χωράφι της ανατολικής Πολωνίας

Ωστόσο, ο Τουσκ δηλώνει ότι, ενώ εκτιμά όλες τις εκφράσεις αλληλεγγύης, «τα λόγια δεν αρκούν» και η Πολωνία θα ζητήσει «πολύ μεγαλύτερη» υποστήριξη από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ο Τουσκ δηλώνει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν 19 παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τέσσερις από τις οποίες καταρρίφθηκαν.

Η πρώτη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου σημειώθηκε γύρω στις 11:30 μ.μ. (τοπική ώρα) την Τρίτη, ενώ η τελευταία αναφέρθηκε στις 6:30 π.μ. σήμερα το πρωί. «Αυτό σας δίνει μια ιδέα για την κλίμακα αυτής της επιχείρησης», λέει ο πρωθυπουργός της Πολωνίας.

Ο Τουσκ προειδοποιεί επίσης ότι οι παραβιάσεις της χθεσινής νύχτας είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να προγραμματίζουν «επιθετικές» στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτή την εβδομάδα. «Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου... αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες».

Συμπληρώνει ότι η προοπτική μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης είναι «πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Κατέληξε λέγοντας ότι ένας μεγάλος αριθμός drone πέταξε από τη Λευκορωσία.

Μόσχα: Η Πολωνία δεν προσκόμισε στοιχεία ότι τα drones ήταν ρωσικά

«Η Πολωνία δεν έχει προσκομίσει στοιχεία που να δείχνουν ότι τα drones που καταρρίφθηκαν ήταν ρωσικά», σχολίασε η Μόσχα μετά τις ραγδαίες εξελίξεις τα ξημερώματα της Τετάρτης στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, όπου καταρρίφθηκαν πάρα πολλά drones.

Ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μετά το περιστατικό.

