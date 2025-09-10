Αυτά είναι τα ρωσικά drones που κατέρριψε η Πολωνία και ΝΑΤΟϊκές χώρες - Δείτε τις φωτογραφίες
Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα
Αυτά είναι τα ρωσικά drones που κατέρριψε η Πολωνία το πρωί της Τετάρτης. Οι πρώτες φωτογραφίες με τα drones που κατέρριψαν οι Πολωνοί κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος ενημέρωσε για την επίθεση το ΝΑΤΟ και την Ουάσιγκτον.
Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για «επιθετική πράξη» εις βάρος της χώρας, ενώ γίνεται έρευνα για τα θραύσματα των drones που έχουν καταρριφθεί εντός της Πολωνίας.
Η Μόσχα, πάντως, στην πρώτη της τοποθέτηση, ανέφερε ότι η Πολωνία δεν έχει αποδείξεις ότι τα drones ήταν ρωσικά.