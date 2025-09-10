Επίθεση στην Πολωνία: Χτύπησαν με drones-δόλωμα; Ποια είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Gerbera»

Σύγχυση επικρατεί ακόμη, πολλές ώρες έπειτα από την επίθεση με drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Πολωνοί, Ευρωπαίοι και νατοϊκοί κατηγορούν τη Ρωσία. Εικασίες έκαναν λόγο αρχικά για χρήση των ιρανικής προελεύσεως drones «Shaded», τα οποία πολλάκις έχει χρησιμοποιήσει η Μόσχα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ήταν όμως drones «Shaded» ή κάτι άλλο; Ένα από τα ρωσικά drones που εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν ένα drone τύπου «Gerbera» κινεζικής κατασκευής, σύμφωνα με όσα δήλωσε ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα πυρομαχικών στο Sky News.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος της Διοίκησης Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, Jacek Goryszewski, δήλωσε ότι πολλά από τα drones που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έμοιαζαν με drones-δόλωμα «Gerbera», αν και αυτό βρίσκεται ακόμη υπό επαλήθευση. Σημείωσε επίσης ότι τα συντρίμμια του πυραύλου έχουν ταξινομηθεί ως «άγνωστης προέλευσης» και ενδέχεται να αποδειχθεί ότι πρόκειται για αμυντικό πύραυλο.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί εκτενώς τα drones Gerbera κατά της Ουκρανίας, τα οποία είναι ικανά να μεταφέρουν πολεμικές κεφαλές και να διεξάγουν ραδιοηλεκτρονική αναγνώριση, σύμφωνα με αναφορά της Υπηρεσίας Αμυντικής Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) στο Telegram στις 18 Νοεμβρίου.

Αυτά τα UAV περιέχουν ξένα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων κινεζικών κινητήρων και δυτικών τσιπ.

Τα drones συναρμολογούνται σε ένα εργοστάσιο στο Yelabuga, στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, και έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται τα drones Shahed-136 ή Geran-2, τα οποία χρησιμοποιούνται μαζικά από τη Ρωσία για να υπερκεράσουν τις ουκρανικές αεροπορικές άμυνες.

Σύμφωνα με το HUR, τα drones Gerbera είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ και αφρό, γεγονός που τα καθιστά σημαντικά φθηνότερα από τα drones Shahed. Ωστόσο, τα εξαρτήματα του drone περιλαμβάνουν εξαρτήματα ξένου κατασκευαστή που εισάγονται από την Κίνα μέσω τρίτων εταιρειών. Οι Ρώσοι συναρμολογούν τα drones Gerbera με βάση ένα κινεζικό πρωτότυπο που κατασκευάζεται από την Skywalker Technology Co.

