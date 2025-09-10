Επίθεση με drones στην Πολωνία: Αυτός είναι ο πύραυλος που βρέθηκε

Ο Πολωνός βουλευτής Dariusz Stefaniuk δημοσίευσε μια φωτογραφία των συντριμμιών από τον πύραυλο που κατέρριψε το drone κοντά στο Kodeniec-Wyryki

Μάνος Χατζηγιάννης

Επίθεση με drones στην Πολωνία: Αυτός είναι ο πύραυλος που βρέθηκε
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αναφορές για τα πρώτα ευρήματα από την κατάρριψη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία έπειτα από την νυχτερινή επίθεση, έκαναν λόγο για επτά drones και «υπολείμματα πυραύλου άγνωστης προέλευσης»

Ο Πολωνός βουλευτής Dariusz Stefaniuk δημοσίευσε μια φωτογραφία των συντριμμιών από τον πύραυλο που κατέρριψε το drone κοντά στο Kodeniec-Wyryki.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για έναν αμερικανικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς αέρος-αέρος της οικογένειας AMRAAM, ο οποίος χρησιμοποιείται σε μαχητικά αεροσκάφη.

Στην ανάρτησή του ο Πολωνός βουλευτής αναφέρει:

Αυτό είναι μέρος του πυραύλου που καταρρίφθηκε από το drone, όχι ο πύραυλος που ήρθε με το drone. Γράφω γιατί κάποια από τα σχόλια μοιάζουν σαν να είναι γραμμένα χωρίς να καταλαβαίνουν το περιεχόμενο.
Μέρος του πυραύλου που έπεσε μετά την κατάρριψη drone στην περιοχή της πόλης Kodeniec - Wyryki.
Η φωτογραφία δείχνει ένα θραύσμα πυραύλου με ξεκάθαρη σήμανση AIM-120C-7.
Πρόκειται για έναν αμερικανικό πύραυλο αέρος-αέρος από την οικογένεια AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile)
Απλά μερικά γεγονότα:
• Παραγωγή Raytheon.
• Χρησιμοποιείται από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων F-16, F-18, F-35.
• Η έκδοση C-7 έχει βελτιωθεί (περίπου. 105-120 km) και αντοχή στην διαταραχή.
• Εξοπλισμένο με ενεργή κεφαλή ραντάρ.
Τέτοιους πυραύλους διαθέτει και η Πολωνία και περίπου 40 άλλες χώρες.

Οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα την ανακάλυψη επτά drones και ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης σε πολωνικό έδαφος μετά τις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Σύμφωνα με την Karolina Galecka, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, την οποία επικαλείται ο ιστότοπος Polsat News , οι συσκευές εντοπίστηκαν στις περιοχές Czesniki, Czosnowka, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wyhalew, Wohyn, Mniszkow και Olesno. Στο Wyryki, ένα κτίριο και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

Ο αντισυνταγματάρχης Γιάτσεκ Γκορισέφσκι, εκπρόσωπος της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, διευκρίνισε ότι ο πύραυλος που βρέθηκε δεν ήταν απαραίτητα ρωσικός. «Θα μπορούσε επίσης να είναι ένας πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη αυτών των drones. Ας μην βγάλουμε συμπεράσματα μέχρι να αναλυθούν τα συντρίμμια », είπε.

Οι αρχές καλούν το κοινό να μην αγγίζει τα συντρίμμια και να το αναφέρει αμέσως στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η επιχειρησιακή διοίκηση δήλωσε ότι η απειλή για τον πολωνικό εναέριο χώρο είχε πλέον «σταθεροποιηθεί» και ότι τα αμυντικά συστήματα είχαν επανέλθει στην κανονική λειτουργία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague:Έστειλε με μια... kalimera το Final Four στην Αθήνα - Η ανακοίνωση με τον Παρθενώνα φόντο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας στον σιδηρόδρομο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

15:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θα υπερασπιστούμε τα εδάφη του ΝΑΤΟ

15:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Σύλληψη 63χρονου άνδρα για βιασμό 71χρονης

15:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Ολοήμερα

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικός ραδιοφωνικός σταθμός από την εποχή του «Ψυχρού Πολέμου» έστειλε δυσοίωνο μήνυμα: Φόβοι για Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε 3.000 αιτήσεις και δεν πήρε ούτε μία δουλειά

15:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με δίκαιο τρόπο»

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

15:35ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025, Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Δεν υπήρχαν στόχοι στην Πολωνία - Είμαστε έτοιμοι για διαβουλεύσεις

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάρισα

15:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνική Λυρική Σκηνή: Η τέχνη δεν γνωρίζει περιορισμούς με την ομάδα Dagipoli Dance Co

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη 15χρονος που προκάλεσε ατύχημα και τράπηκε σε φυγή

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Novo Nordisk θα μειώσει 9.000 θέσεις εργασίας

15:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χίος: Το συγκρότημα της Νέας Μονής αποκτά σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

15:11ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Novibet δίπλα στον Αθηναϊκό Qualco Γυναικών και τη νέα σεζόν

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας για την άγρια επίθεση σε 13χρονο στις Συκιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

12:07ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στα πρόθυρα παγκόσμιας σύρραξης - Όλες οι εξελίξεις από ΝΑΤΟ, Ρωσία και Πολωνία

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που ξυλοκοπήθηκε - «Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του, είναι πολύ σοβαρά»

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ετοιμαστείτε για μια γεύση φθινοπώρου» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο

13:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Δεν υπήρχαν στόχοι στην Πολωνία - Είμαστε έτοιμοι για διαβουλεύσεις

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Nεπάλ: Ο ράπερ που έγινε δήμαρχος Κατμαντού και «τρελαίνει» τους νέους - «Πρέπει να γίνεις ο πρωθυπουργός μας»

14:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Βρούτσης: Ο άνθρωπος που έφερε το Final 4 στην Ελλάδα

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

15:35ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025, Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα ρωσικά drones που κατέρριψαν F-16 από Πολωνία και F-35 της Ολλανδίας με συνδρομή AWACS και ιπτάμενων τάνκερ από ΝΑΤΟ - Δείτε τις φωτογραφίες

13:56ΚΟΣΜΟΣ

UFO ή απάτη; Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο - Ιπτάμενο αντικείμενο αποφεύγει πύραυλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ