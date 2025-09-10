Επίθεση με drones στην Πολωνία: Αυτός είναι ο πύραυλος που βρέθηκε

Οι αναφορές για τα πρώτα ευρήματα από την κατάρριψη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία έπειτα από την νυχτερινή επίθεση, έκαναν λόγο για επτά drones και «υπολείμματα πυραύλου άγνωστης προέλευσης»

Ο Πολωνός βουλευτής Dariusz Stefaniuk δημοσίευσε μια φωτογραφία των συντριμμιών από τον πύραυλο που κατέρριψε το drone κοντά στο Kodeniec-Wyryki.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για έναν αμερικανικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς αέρος-αέρος της οικογένειας AMRAAM, ο οποίος χρησιμοποιείται σε μαχητικά αεροσκάφη.

Στην ανάρτησή του ο Πολωνός βουλευτής αναφέρει:

Αυτό είναι μέρος του πυραύλου που καταρρίφθηκε από το drone, όχι ο πύραυλος που ήρθε με το drone. Γράφω γιατί κάποια από τα σχόλια μοιάζουν σαν να είναι γραμμένα χωρίς να καταλαβαίνουν το περιεχόμενο.

Μέρος του πυραύλου που έπεσε μετά την κατάρριψη drone στην περιοχή της πόλης Kodeniec - Wyryki.

Η φωτογραφία δείχνει ένα θραύσμα πυραύλου με ξεκάθαρη σήμανση AIM-120C-7.

Πρόκειται για έναν αμερικανικό πύραυλο αέρος-αέρος από την οικογένεια AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile)

Απλά μερικά γεγονότα:

• Παραγωγή Raytheon.

• Χρησιμοποιείται από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων F-16, F-18, F-35.

• Η έκδοση C-7 έχει βελτιωθεί (περίπου. 105-120 km) και αντοχή στην διαταραχή.

• Εξοπλισμένο με ενεργή κεφαλή ραντάρ.

Τέτοιους πυραύλους διαθέτει και η Πολωνία και περίπου 40 άλλες χώρες.

Οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα την ανακάλυψη επτά drones και ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης σε πολωνικό έδαφος μετά τις ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Σύμφωνα με την Karolina Galecka, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, την οποία επικαλείται ο ιστότοπος Polsat News , οι συσκευές εντοπίστηκαν στις περιοχές Czesniki, Czosnowka, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wyhalew, Wohyn, Mniszkow και Olesno. Στο Wyryki, ένα κτίριο και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

Ο αντισυνταγματάρχης Γιάτσεκ Γκορισέφσκι, εκπρόσωπος της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, διευκρίνισε ότι ο πύραυλος που βρέθηκε δεν ήταν απαραίτητα ρωσικός. «Θα μπορούσε επίσης να είναι ένας πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη αυτών των drones. Ας μην βγάλουμε συμπεράσματα μέχρι να αναλυθούν τα συντρίμμια », είπε.

Οι αρχές καλούν το κοινό να μην αγγίζει τα συντρίμμια και να το αναφέρει αμέσως στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η επιχειρησιακή διοίκηση δήλωσε ότι η απειλή για τον πολωνικό εναέριο χώρο είχε πλέον «σταθεροποιηθεί» και ότι τα αμυντικά συστήματα είχαν επανέλθει στην κανονική λειτουργία.

Διαβάστε επίσης