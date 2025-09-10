Ρούτε προς Πούτιν: Επικίνδυνο αυτό που έγινε στην Πολωνία - Θα υπερασπιστούμε τις χώρες του ΝΑΤΟ

«Αυτό που έγινε στην Πολωνία ήταν επικίνδυνο, είτε ήταν σκόπιμο είτε όχι, ήταν απολύτως απερίσκεπτο και επικίνδυνο», ανέφερε το μεσημέρι της Τετάρτης ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Την ώρα που η Μόσχα αρνείται ότι τα drones που καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας ήταν ρωσικά, ο Μαρκ Ρούτε σημειώνει ότι «η αξιολόγηση του περιστατικού είναι σε εξέλιξη».

Μάλιστα, ο Μαρκ Ρούτε έστειλε μήνυμα και στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας: «Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία, σταματήστε την κλιμάκωση του πολέμου. Σταματήστε να παραβιάζετε τον συμμαχικό εναέριο χώρο. Να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Μάλιστα, ο Μαρκ Ρούτε σημείωσε μετά την κατάρριψη των ρωσικών drones «ήταν πολύ επιτυχημένη η χθεσινή αντίδραση».

Διαβάστε επίσης