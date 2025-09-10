Πολωνία: Πού βρέθηκαν τα ρωσικά drones - Τουλάχιστον 12 μέχρι τώρα

Τοποθεσίες που έχουν βρεθεί ρωσικά drones στην Πολωνία

BNO News
Χάρτη των σημείων στα οποία έχουν βρεθεί Ρωσικά drones στην Πολωνία, που δημοσίευσε το Πολωνικό μέσο BNO News. Σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον 12 ρωσικά drones έχουν βρεθεί εντός της επικράτειας.

Δύο επιπλέον ρωσικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρέθηκαν να έχουν συντριβεί κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας Βαρσοβία.

Κλείνουν τα σύνορα με Λευκορωσία

Από πλευράς του πάντως, ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Marcin Kierwiński υπέγραψε διάταγμα για το προσωρινό κλείσιμο των συνόρων με τη Λευκορωσία.
Σύμφωνα με το έγγραφο, τα σύνορα θα κλείσουν από τις 12 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνουν κλειστά "μέχρι νεωτέρας".

