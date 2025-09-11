Επίθεση στην Πολωνία: Τρία συμπεράσματα και ο ρωσικός παράγοντας

Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά. Δεν προστατεύτηκε αρκετά καλά ο πολωνικός εναέριος χώρος;

Μάνος Χατζηγιάννης

Επίθεση στην Πολωνία: Τρία συμπεράσματα και ο ρωσικός παράγοντας

Στιγμιότυπο από την κινητοποίηση μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε επιφυλακή παραμένει η διεθνής κοινότητα έπειτα από την επίθεση σε πολωνικό έδαφος με drones μεγάλου βεληνεκούς τη νύχτα της 10ης Σεπτεμβρίου γεγονός που προκάλεσε από πλευράς Βαρσοβίας την επίκληση του άρθρου 4 της συνθήκης, η οποία δομεί της συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά. Δεν προστατεύτηκε αρκετά καλά ο πολωνικός εναέριος χώρος;

Τα πολωνικά σύνορα και ο πολωνικός εναέριος χώρος είναι γενικά καλά προστατευμένα, λέει στο γερμανικό ZDF, o Φάμπιαν Χιντζ, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας. Ωστόσο, με μικρά, χαμηλά ιπτάμενα drones, είναι δύσκολο να διασφαλιστεί 100% ασφάλεια. Επομένως, είναι απολύτως κατανοητό «ότι τέτοια συστήματα μπορούν να διεισδύσουν σε καλά προστατευμένο εναέριο χώρο και στη συνέχεια να διεισδύσουν βαθιά στη χώρα», υποστηρίζει ο ίδιος.

Η πολωνική αεράμυνα, καθώς και η αεράμυνα πολλών χωρών του ΝΑΤΟ, έχουν γενικά στη διάθεσή τους «συστήματα πολύ υψηλής ποιότητας». Ταυτόχρονα, ωστόσο, σύμφωνα με τον Χιντζ, η απειλή που θέτουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας είναι νέα, «τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι «έχετε έναν τεράστιο αριθμό drones που πρέπει να αναχαιτίσετε και αυτό είναι περίπλοκο». Για να αντιμετωπιστεί αυτό, απαιτούνται εξειδικευμένα συστήματα και εξειδικευμένες τακτικές.

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά τα drones αλλάζει πρακτικά από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα, σύμφωνα με τον Φάμπιαν Χιντζ.

Οι εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για drones τύπου Gerbera, σύμφωνα με τον στρατιωτικό εμπειρογνώμονα. Αναπτύσσονται στην Κίνα για τη Μόσχα και προορίζονται για χρήση στην Ουκρανία.


Πρόθεση ή σύμπτωση – Πώς πρέπει να αξιολογηθεί το περιστατικό στην Πολωνία;

«Αυτό σίγουρα δεν είναι σύμπτωση, αλλά πρόκληση», λέει ο Κάι-Όλαφ Λανγκ του Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Υποθέσεων Ασφάλειας στο ZDF και εκτιμάει ότι πρόκειται για μια τριπλή δοκιμασία.

Πρώτον, η Ρωσία θέλει να δοκιμάσει την πολωνική αεράμυνα και, κατά συνέπεια, και την αεράμυνα των συμμάχων της», εξηγεί ο Λανγκ.

Δεύτερον, η Ρωσία θέλει να αξιολογήσει πώς αντιδρά η πολωνική κοινωνία, και ιδιαίτερα η πολωνική ηγεσία.

Τρίτον, η Ρωσία θέλει να δει πολύ καθαρά πώς ενεργούν οι σύμμαχοι, πώς ενεργεί η Δύση, και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ - είτε παραμένουν παθητικοί είτε ενεργούν αποφασιστικά και ενωμένοι. Αυτή η «δοκιμασία» με τη μορφή σμηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι «σχετικά οικονομικά αποδοτική» για τη Ρωσία.

«Το αν αυτό ήταν σκόπιμο ή όχι είναι ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο ερώτημα», λέει ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Χιντς. Αυτό που σίγουρα διακρίνει το περιστατικό είναι το γεγονός ότι δεν επρόκειτο μόνο για ένα ή δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, «αλλά για έναν πραγματικά μεγάλο αριθμό».

Τι θα κέρδιζε η Ρωσία από μια τέτοια πρόκληση;

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ZDF Άρμιν Κόρπερ, σε αυτήν την αξιολόγηση πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο πράγματα: τα κράτη του ΝΑΤΟ ερμηνεύουν το περιστατικό ως «επίδειξη στρατιωτικής ισχύος της Ρωσίας» και επίσης ως πρόκληση. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι ο «Συνασπισμός των Προθύμων» συζήτησε πρόσφατα «πολύ εντατικά για τις εγγυήσεις στρατιωτικής ασφάλειας για την Ουκρανία», σύμφωνα με τον Κόρπερ.

Το Κρεμλίνο εκμεταλλεύτηκε αυτό στην προπαγάνδα του, παρουσιάζοντάς το σαν τα κράτη του ΝΑΤΟ να ήταν πρόθυμα να στείλουν στρατεύματα στον πόλεμο στην Ουκρανία κάτι που είναι ανακριβές στην πραγματικότητα. Η Ρωσία συνεχίζει να προωθεί αυτό το αφήγημα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:25ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Ποιος ήταν ο πιστός σύμμαχος του Τραμπ που τον βοήθησε να νικήσει τις εκλογές του 2024

10:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Θρίλερ στο Ψυχικό - Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο σε βράχια

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για την αγαπημένη ηθοποιός - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στην Πολωνία: Τρία συμπεράσματα και ο ρωσικός παράγοντας

10:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Νεκρός ο πρώην πρόεδρος της Παλέρμο - Εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας

10:02LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Αυτό είναι το νέο τρέιλερ της εκπομπής - Πότε ξεκινά το «Φως στο Τούνελ»

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πήγε για συνάντηση με τον πρώην σύζυγό της «για να κουβεντιάσουν» και κατήγγειλε βιασμό

09:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Διακοπές στην Ελλάδα ο Λεμπρόν Τζέιμς - Το νησί που επέλεξε ο «Βασιλιάς» του NBA

09:50WHAT THE FACT

Old School Alert: Σχολικός αγιασμός τη δεκαετία του '90

09:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Αγιασμός: Ξεκίνησε επίσημα η νέα σχολική χρονιά - Όλες οι αλλαγές που έρχονται φέτος

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλον Μασκ δεν είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο: Ποιος τον εκθρόνισε

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ferrari Testarossa επέστρεψε!

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο 8ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το σχολείο ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Αγιασμός - Χάρης Δούκας: Νέα σχολική χρονιά, το κουδούνι χτύπησε και γεμίζουμε ελπίδα

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Viral το μήνυμα για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα λίγο πριν τον σκοτώσουν στη Γιούτα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Θρακομακεδόνες

09:13TRAVEL

Η Ίος στην κορυφή των ελληνικών προορισμών με τα πιο γευστικά τυριά, για τους Ολλανδούς

09:06ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου 2001: 10 θεωρίες συνωμοσίας που δεν μοιάζουν και τόσο... αθώες

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Από ταράτσα η μοιραία σφαίρα στον 31χρονο - Επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

09:06ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου 2001: 10 θεωρίες συνωμοσίας που δεν μοιάζουν και τόσο... αθώες

19:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για την αγαπημένη ηθοποιός - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς - Έρευνες παντού για τον δολοφόνο του

10:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Θρίλερ στο Ψυχικό - Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο σε βράχια

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιρίνα Ζαρούτσκα: Ξέφυγε από τον πόλεμο στο Κίεβο - Δολοφονήθηκε σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Viral το μήνυμα για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα λίγο πριν τον σκοτώσουν στη Γιούτα

07:26ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Αττική: Ανησυχία στους κατοίκους από το νυχτερινό «χτύπημα» του Εγκέλαδου σε Χαλάνδρι και Κηφισιά

08:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: «Δεν μου σκότωσαν την Κάτια στο δρόμο αλλά μέσα στο αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από το 2026 - Παραδείγματα

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Telekom Center Athens: Το «στολίδι» στο οποίο επενδύθηκαν 25 εκατ. ευρώ, έφερε στην Ελλάδα το Final 4

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πήγε για συνάντηση με τον πρώην σύζυγό της «για να κουβεντιάσουν» και κατήγγειλε βιασμό

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Θρακομακεδόνες

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο 8ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το σχολείο ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Σοφία παίρνω 5.000 ευρώ, εσένα θα σου πάρω 3.000» - Τι φέρεται να είπε ο γιατρός που ζήτησε φακελάκι από σύζυγο ασθενούς

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ