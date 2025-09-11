Επίθεση στην Πολωνία: Τρία συμπεράσματα και ο ρωσικός παράγοντας

Σε επιφυλακή παραμένει η διεθνής κοινότητα έπειτα από την επίθεση σε πολωνικό έδαφος με drones μεγάλου βεληνεκούς τη νύχτα της 10ης Σεπτεμβρίου γεγονός που προκάλεσε από πλευράς Βαρσοβίας την επίκληση του άρθρου 4 της συνθήκης, η οποία δομεί της συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά. Δεν προστατεύτηκε αρκετά καλά ο πολωνικός εναέριος χώρος;

Τα πολωνικά σύνορα και ο πολωνικός εναέριος χώρος είναι γενικά καλά προστατευμένα, λέει στο γερμανικό ZDF, o Φάμπιαν Χιντζ, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας. Ωστόσο, με μικρά, χαμηλά ιπτάμενα drones, είναι δύσκολο να διασφαλιστεί 100% ασφάλεια. Επομένως, είναι απολύτως κατανοητό «ότι τέτοια συστήματα μπορούν να διεισδύσουν σε καλά προστατευμένο εναέριο χώρο και στη συνέχεια να διεισδύσουν βαθιά στη χώρα», υποστηρίζει ο ίδιος.

Η πολωνική αεράμυνα, καθώς και η αεράμυνα πολλών χωρών του ΝΑΤΟ, έχουν γενικά στη διάθεσή τους «συστήματα πολύ υψηλής ποιότητας». Ταυτόχρονα, ωστόσο, σύμφωνα με τον Χιντζ, η απειλή που θέτουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας είναι νέα, «τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι «έχετε έναν τεράστιο αριθμό drones που πρέπει να αναχαιτίσετε και αυτό είναι περίπλοκο». Για να αντιμετωπιστεί αυτό, απαιτούνται εξειδικευμένα συστήματα και εξειδικευμένες τακτικές.

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά τα drones αλλάζει πρακτικά από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα, σύμφωνα με τον Φάμπιαν Χιντζ.

Οι εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για drones τύπου Gerbera, σύμφωνα με τον στρατιωτικό εμπειρογνώμονα. Αναπτύσσονται στην Κίνα για τη Μόσχα και προορίζονται για χρήση στην Ουκρανία.

Πρόθεση ή σύμπτωση – Πώς πρέπει να αξιολογηθεί το περιστατικό στην Πολωνία;

«Αυτό σίγουρα δεν είναι σύμπτωση, αλλά πρόκληση», λέει ο Κάι-Όλαφ Λανγκ του Γερμανικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Υποθέσεων Ασφάλειας στο ZDF και εκτιμάει ότι πρόκειται για μια τριπλή δοκιμασία.

Πρώτον, η Ρωσία θέλει να δοκιμάσει την πολωνική αεράμυνα και, κατά συνέπεια, και την αεράμυνα των συμμάχων της», εξηγεί ο Λανγκ.

Δεύτερον, η Ρωσία θέλει να αξιολογήσει πώς αντιδρά η πολωνική κοινωνία, και ιδιαίτερα η πολωνική ηγεσία.

Τρίτον, η Ρωσία θέλει να δει πολύ καθαρά πώς ενεργούν οι σύμμαχοι, πώς ενεργεί η Δύση, και ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ - είτε παραμένουν παθητικοί είτε ενεργούν αποφασιστικά και ενωμένοι. Αυτή η «δοκιμασία» με τη μορφή σμηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι «σχετικά οικονομικά αποδοτική» για τη Ρωσία.

«Το αν αυτό ήταν σκόπιμο ή όχι είναι ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο ερώτημα», λέει ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Χιντς. Αυτό που σίγουρα διακρίνει το περιστατικό είναι το γεγονός ότι δεν επρόκειτο μόνο για ένα ή δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, «αλλά για έναν πραγματικά μεγάλο αριθμό».

Τι θα κέρδιζε η Ρωσία από μια τέτοια πρόκληση;

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ZDF Άρμιν Κόρπερ, σε αυτήν την αξιολόγηση πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο πράγματα: τα κράτη του ΝΑΤΟ ερμηνεύουν το περιστατικό ως «επίδειξη στρατιωτικής ισχύος της Ρωσίας» και επίσης ως πρόκληση. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι ο «Συνασπισμός των Προθύμων» συζήτησε πρόσφατα «πολύ εντατικά για τις εγγυήσεις στρατιωτικής ασφάλειας για την Ουκρανία», σύμφωνα με τον Κόρπερ.

Το Κρεμλίνο εκμεταλλεύτηκε αυτό στην προπαγάνδα του, παρουσιάζοντάς το σαν τα κράτη του ΝΑΤΟ να ήταν πρόθυμα να στείλουν στρατεύματα στον πόλεμο στην Ουκρανία κάτι που είναι ανακριβές στην πραγματικότητα. Η Ρωσία συνεχίζει να προωθεί αυτό το αφήγημα.

