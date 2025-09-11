Ο Μακρόν στέλνει τρία Rafale στην Πολωνία - Η σύνδεση με την εισβολή ρωσικών drones
Ο Μακρόν αποκάλυψε πως δεσμεύτηκε για αυτό χθες στον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ
Την απόφασή του να στείλει στην Πολωνία τρία γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale, με σκοπό να «συμβάλλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου» αλλά και της Ανατολικής Ευρώπης γενικότερα, μαζί με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Μακρόν αποκάλυψε πως δεσμεύτηκε για αυτό χθες στον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, συμπληρώνοντας πως είχε μιλήσει επίσης με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», διαβεβαίωσε.
