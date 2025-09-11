Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν για Μέση Ανατολή και Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Τραμπ, συζήτησαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και για την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία

Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν για Μέση Ανατολή και Ουκρανία
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε απόψε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων στο Κατάρ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία, ιδίως μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανάρτηση του Μακρόν στην πλατφόρμα Χ.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών είναι κρίσιμη» και στα δύο μέτωπα, τόνισε ο γάλλος πρόεδρος.

