Οργή στη Γαλλία: Δεκάδες συλλήψεις στις διαδηλώσεις του κινήματος «Block Everything»

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε δεκάδες άτομα που συμμετέχουν στις πανεθνικές διαμαρτυρίες «Block Everything». Οι αναλυτές φοβούνται επανάληψη του κινήματος οργής των «Κίτρινων Γιλέκων»

Οργή στη Γαλλία: Δεκάδες συλλήψεις στις διαδηλώσεις του κινήματος «Block Everything»

Xάος στη Γαλλία από τους διαδηλωτές του κινήματος «Βlock Everything»

AP
Διαδηλωτές από το νεοσύστατο κίνημα «Block Everything» στη Γαλλία πραγματοποίησαν διαδηλώσεις σε αυτοκινητόδρομους και διέκοψαν την κυκλοφορία, ενώ δεκάδες άτομα συνελήφθησαν καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις «Block Everything» της Τετάρτης εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα πολλοί να κάνον συγκρίσεις με τα Κίτρινα Γιλέκα» του 2018 που αρχικά διαμαρτυρήθηκαν για τις αυξήσεις στα καύσιμα, αλλά μετατράπηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των σχεδίων του για οικονομική μεταρρύθμιση.

Μέλη του κινήματος «Block Everything», το οποίο αναλυτές και αξιωματούχοι λένε ότι ξεκίνησε από δεξιές ομάδες πριν εξαπλωθεί στην αριστερά και την άκρα αριστερά, θεωρούν ότι το πολιτικό σύστημα δεν ήταν πλέον κατάλληλο για τον σκοπό του.

Οι διαδηλώσεις θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την πολιτική αναταραχή της Γαλλίας δύο ημέρες αφότου το κοινοβούλιο απομάκρυνε τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού με ψήφο εμπιστοσύνης. Την Τρίτη, ο Μακρόν διόρισε τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια, τον Σεμπαστιάν Λεκορνού. Το ακροαριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» έχει ήδη δηλώσει ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον του, αν και η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί του προς το παρόν.

France Block Everything

Γάλλοι αστυνομικοί διαλύουν το πλήθος των διαδηλωτών

AP

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταϊγιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίς την Τετάρτη ότι περίπου 50 κουκουλοφόροι προσπάθησαν να ξεκινήσουν αποκλεισμό στο Μπορντό, ενώ στην Τουλούζη, μια πυρκαγιά σε καλώδιο που είχε τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο κατάφερε να διαταράξει την κυκλοφορία μεταξύ Τουλούζης και Ος στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ο Ρεταϊγιό δήλωσε ότι ορισμένες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες. Η αστυνομία του Παρισιού δήλωσε ότι 75 άτομα συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις μέχρι στιγμής, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πού έλαβαν χώρα ή τον λόγο των συλλήψεων.

Αλλού, η Vinci, μια εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, ανέφερε διαμαρτυρίες και διαταραχές της κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους σε όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων της Μασσαλίας, του Μονπελιέ, της Νάντ και της Λυών. Ο Ρεταϊγιό δήλωσε ότι 80.000 δυνάμεις ασφαλείας είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 6.000 στο Παρίσι.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι 100.000 άνθρωποι αναμενόταν να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις. «Διατρέχουμε τον κίνδυνο μιας κινητοποίησης που θα οδηγήσει σε δράσεις σε όλη τη χώρα», δήλωσε.

