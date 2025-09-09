«Αποκλείστε τα Πάντα»: Το νέο κίνημα των αγανακτισμενων που απειλεί τον Μακρόν

Την ώρα που η τέταρτη κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν καταρρέει, ένα νέο, απρόβλεπτο κύμα διαμαρτυρίας εμφανίζεται στη Γαλλία, έτοιμο να κλιμακώσει την ήδη τεταμένη πολιτική ατμόσφαιρα. Με το όνομα «Αποκλείστε τα Πάντα» (Block Everything), το κίνημα που ξεκίνησε διαδικτυακά προκαλεί πονοκέφαλο στις αρχές, καθώς η έλλειψη κεντρικής ηγεσίας το καθιστά δύσκολο να ελεγχθεί.

Η προγραμματισμένη πανεθνική ημέρα δράσης στις 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι μια δοκιμασία για τις Αρχές που ετοιμάζονται να αναπτύξει 80.000 αστυνομικούς για να αντιμετωπίσουν πιθανούς αποκλεισμούς και δολιοφθορές.

Από τον Θυμό στην Οργάνωση κινήματος

Το κίνημα «Αποκλείστε τα Πάντα» αναδύθηκε τον Μάιο, αρχικά από δεξιές ομάδες, αλλά σύντομα υιοθετήθηκε και από την αριστερά και την άκρα αριστερά, αντανακλώντας μια βαθιά και ευρεία δυσαρέσκεια. Η οργάνωσή του μέσω κοινωνικών δικτύων και Telegram, χωρίς επίσημους επικεφαλής, είναι το βασικό του χαρακτηριστικό. Όπως τονίζει ο Μπενουά Βασσελέν, ένας από τους διαδηλωτές, το μυστήριο γύρω από τις κινήσεις τους είναι σκόπιμο, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες ασφαλείας να βρίσκονται σε σύγχυση.

Η υποστήριξη του κινήματος βασίζεται στην πεποίθηση ότι το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας είναι δυσλειτουργικό. Διαδηλωτές, όπως ο Ματιέ Ζαγκελέν, ξεναγός από τη νοτιοδυτική Γαλλία, εκφράζουν την οργή τους για ένα σύστημα που, όπως λένε, ευνοεί τις μεγάλες εταιρείες και τους υπερπλούσιους, ενώ διαβρώνει τα δικαιώματα των απλών πολιτών

Πολιτική Κρίση και Οικονομική Δυσαρέσκεια

Η δυναμική του κινήματος ενισχύεται από την πρόσφατη πολιτική αστάθεια. Η έξωση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού από τους Γάλλους νομοθέτες λόγω των σχεδίων λιτότητας, βύθισε τη χώρα σε μια πολιτική και δημοσιονομική κρίση. Οι συμμετέχοντες στη συλλογικότητα «Αποκλείστε τα Πάντα» εκφράζουν την απογοήτευσή τους για ένα πολιτικό σύστημα που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Κάποιοι ζητούν συνταγματική αναθεώρηση, ενώ άλλοι την παραίτηση του Μακρόν και υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους.

Η Λουίζ Νεσίν, μια αριστερή ακτιβίστρια, συνοψίζει το κλίμα λέγοντας: «Οι δημόσιες αρχές και η κυβέρνηση μας έχουν προδώσει τόσο πολύ που δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του λαού».

Τα νέα «Κίτρινα Γιλέκα»;

Το «Αποκλείστε τα Πάντα» συγκρίνεται ήδη με το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018, το οποίο ξεκίνησε ως διαμαρτυρία κατά των φόρων στα καύσιμα και εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη εξέγερση κατά του υψηλού κόστους ζωής και της ανισότητας. Ενώ η κυβέρνηση Μακρόν κατάφερε να καταστείλει εκείνη την εξέγερση με φορολογικές περικοπές, ο θυμός που δεν έχει κοπάσει, φαίνεται να τροφοδοτεί το νέο κίνημα.

'Block everything': What we know about the movement to shut down France on September 10

Η Παόλα Σέντα, ειδικός σε διαδικτυακά κινήματα, τονίζει πως το «Αποκλείστε τα Πάντα» προέκυψε από τη βαθιά δυσπιστία προς τους πολιτικούς θεσμούς και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με γαλλική πηγή των μυστικών υπηρεσιών, κάποιοι «οπορτουνιστές» ξένοι παράγοντες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση ενισχύοντας σχετικά hashtags στο διαδίκτυο, αν και η πηγή αναφέρει ότι η επίδρασή τους είναι σχετικά περιθωριακή. Ωστόσο, οι ίδιοι οι συντονιστές του κινήματος διαμηνύουν ότι η δυναμική του πηγάζει από τον θυμό και τη βαθιά επιθυμία των Γάλλων για αλλαγή.

Τη στιγμή που δύο μεγάλα εργατικά συνδικάτα υποστηρίζουν το «Αποκλείστε τα Πάντα», και περισσότερα σχέδια για απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Μακρόν αντιμετωπίζει το φάσμα μιας νέας εποχής κοινωνικής αναταραχής. Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, ήταν σαφής: «Δεν θα ανεχτούμε κανένα αποκλεισμό, καμία βία». Ωστόσο, η έκταση του κινήματος και ο τρόπος οργάνωσής του θέτουν σε δοκιμασία την ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια.

