Γαλλία: Ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης - Η κρίση χρέους και το αδιέξοδο του Μακρόν

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Φρανσουά Μπαϊρού κατέρρευσε μετά από μόλις εννέα μήνες στην εξουσία, βυθίζοντας τη Γαλλία σε πρωτοφανή πολιτική κρίση 

Newsbomb

Γαλλία: Ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης - Η κρίση χρέους και το αδιέξοδο του Μακρόν
O Μπαϊρού με τον Μακρόν
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν, αντιμετωπίζει μια κρίσιμη στιγμή στη διεθνή σκηνή αυτόν τον μήνα, με την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους στη συνέλευση του ΟΗΕ και τη διπλωματία για τη Γάζα και την Ουκρανία, έχει συγκλονιστεί για άλλη μια φορά από μια καταστροφική πολιτική κρίση στο εσωτερικό.

Ο κεντρώος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, έχασε το βράδυ της Δευτέρας μία κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο, αφήνοντας τον Μακρόν να αγωνίζεται να διορίσει τον τρίτο πρωθυπουργό του μέσα σε ένα χρόνο, και τον πέμπτο από την έναρξη της δεύτερης θητείας του ως πρόεδρος το 2022. Αυτό το καλοκαίρι, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία χρειάζεται σταθερότητα στο εσωτερικό, ενώ παράλληλα παίζει βασικό ρόλο στη διεθνή σκηνή.

Αλλά αυτή η σταθερότητα αποδεικνύεται άπιαστη. Από το στοίχημα του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον περασμένο Ιούνιο, το κοινοβούλιο παραμένει διχασμένο μεταξύ τριών ομάδων - της αριστεράς, του κέντρου και της ακροδεξιάς - εκ των οποίων καμία δεν έχει πλειοψηφία. Αυτό έχει δημιουργήσει αδιέξοδο στην οικονομική πολιτική και διαιρέσεις σχετικά με το πιο βασικό πολιτικό έργο: τον καθορισμό ενός προϋπολογισμού για το 2026.

Ο Μπαϊρού έπεσε λόγω του αντιδημοφιλούς προϋπολογισμού λιτότητας για τον περιορισμό του δημόσιου χρέους. Η Γαλλία πρέπει τώρα να συμφωνήσει επειγόντως σε έναν προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Δεν υπάρχει όμως καμία βεβαιότητα ότι οποιοσδήποτε νέος πρωθυπουργός που θα επιλεγεί από τον Μακρόν θα μπορούσε να επιτύχει συναίνεση για τον προϋπολογισμό ή μάλιστα να αποφύγει παρόμοια έξωση.

Ο Μπαϊρού άντεξε μόλις εννέα μήνες και, πριν από αυτόν, ο δεξιός Μισέλ Μπαρνιέ ανατράπηκε μετά από μόλις τρεις. Ακόμα κι αν ο Μακρόν προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές - κάτι που δεν είναι η βασική επιλογή του με την ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» της Μαρίν Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις - το κοινοβούλιο θα μπορούσε πιθανώς να παραμείνει εξίσου διχασμένο και σε αδιέξοδο, χωρίς σαφή πλειοψηφία.

Ο Μακρόν, του οποίου η προεδρία διαρκεί έως το 2027, μπορεί τώρα να επιλέξει έναν πρωθυπουργό πιο κοντά στην κεντροαριστερά. Αλλά αυτό θα ήταν δύσκολο επειδή ο πρόεδρος αρνείται να υποχωρήσει στην οικονομική του ατζέντα, που χρονολογείται από το 2017, η οποία περιλαμβάνει μειώσεις φόρων στις επιχειρήσεις, κατάργηση του φόρου περιουσίας και αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Όλα αυτά οι Σοσιαλιστές θέλουν να τα αποσύρουν.

Ο Μακρόν μπορεί αντ' αυτού να στραφεί ξανά προς την κεντροδεξιά για έναν πρωθυπουργό που θα μπορούσε να διατηρήσει τους δεξιούς Ρεπουμπλικανούς που έχουν στηρίξει μέχρι στιγμής την κυβέρνηση μειοψηφίας. Αλλά θα αντιμετωπίσουν τις ίδιες διαμάχες για τον προϋπολογισμό. Η Αλεξάνδρα Ρουλέ, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικονομικών στο Insead business school, η οποία συμβούλευσε τον Μακρόν από το 2022 έως το 2023, δήλωσε ότι τα πολιτικά κόμματα παρέμειναν βαθιά διχασμένα σχετικά με τον προϋπολογισμό και τον τρόπο αντιμετώπισης του αυξανόμενου δημόσιου χρέους της Γαλλίας.

Η Ρουλέ είπε: «Οι Σοσιαλιστές θα έλεγαν ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση [χρέους] επειδή ο Μακρόν μείωσε μαζικά τους φόρους από το 2017, πράγμα που σημαίνει ότι για να διορθωθεί αυτό, θα πρέπει να αυξηθεί η φορολογία, ιδιαίτερα στους πλούσιους. Οι κεντρώοι του Μακρόν θα έλεγαν, μειώσαμε τους φόρους, αλλά η Γαλλία έχει γίνει πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις... και βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση λόγω των δημόσιων δαπανών που έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο, της γήρανσης του πληθυσμού και των συνταξιοδοτικών ζητημάτων. Η ακροδεξιά θα έλεγε ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση επειδή δαπανώνται πάρα πολλά χρήματα για τη μετανάστευση».

Είπε: «Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι ότι βρισκόμαστε σε μια τροχιά όπου κάθε χρόνο το χρέος προβλέπεται να αυξάνεται. Θα θέλαμε να σταθεροποιηθεί. Για αυτό θα χρειαστούμε έναν προϋπολογισμό που μειώνει τις δαπάνες και πιθανώς αυξάνει λίγο τους φόρους, παίρνοντας κάποια χρήματα από παντού: έναν προϋπολογισμό ενοποίησης. Αλλά φαίνεται πολύ δύσκολο πολιτικά να υπάρξει οποιαδήποτε συναίνεση για έναν προϋπολογισμό ενοποίησης. Νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι ασταθή μέχρι το τέλος αυτής της προεδρικής θητείας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στην Πύργου-Πατρών: ΙΧ χωρίς φώτα έκανε αναστροφή και προκάλεσε χάος

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: 25.000 στρατιώτες ανέπτυξε ο Μαδούρο στις ακτές και τα σύνορα της Βενεζουέλας

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μαζί σας και στα δύσκολα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ποια μέτρα έρχονται - Τι αλλάζει για ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια διαβίωσης και ΦΠΑ στις οικοδομές

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:55ΣΕΙΣΜΟΙ

Πώς ταρακουνήθηκε για 30 δευτερόλεπτα η Αττική από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Δείτε βίντεο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Copernicus: Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στην ιστορία της Γης

08:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διάσημος χάκερ αποκαλύπτει τον τρομακτικό λόγο που δεν πρέπει να δανείζετε φορτιστές iPhone

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης - Η κρίση χρέους και το αδιέξοδο του Μακρόν

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις συντάξεις από το 2026 - Πότε καταργείται η προσωπική διαφορά

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Πλανήτης στο μέγεθος της Γης μόλις 40 έτη φωτός μακριά μπορεί να διαθέτει ατμόσφαιρα που στηρίζει ζωή

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξονυχιστικός έλεγχος στα νοσοκομεία μετά το νέο λάθος με μετάγγισης αίματος στην Ευρωκλινική

08:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Η Apple παρουσιάζει σήμερα το νέο της κινητό - Τι μπορούμε να περιμένουμε

08:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικοί επανένωσαν ένα μικρό αγόρι με το αγαπημένο του λούτρινο ζωάκι - Είχε χαθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη

08:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford βάζει φρένο στα σχέδια για ηλεκτρική Mustang

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διπλό τροχαίο στον Περιφερειακό - Δεν υπήρξαν τραυματίες

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο δήμαρχος Βηθλεέμ - Μαζί με τον Χάρη Δούκα θα επισκεφτούν τους αρχηγούς ΝΕΑΡ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης και ΚΚΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές - «Έκπληκτος» ο Ιβάν

06:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Τρόμος από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττική – Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Τι εκτιμούν οι επιστήμονες για την πορεία του φαινομένου

08:55ΣΕΙΣΜΟΙ

Πώς ταρακουνήθηκε για 30 δευτερόλεπτα η Αττική από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Δείτε βίντεο

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για το θάνατο του 17χρονου που σκοτώθηκε σε ανατροπή φορτηγού – Σήμερα η κηδεία του

06:44ΕΛΛΑΔΑ

«Πέρασα τον αστυνομικό για ληστή» - Τι απαντά ο γιος του επιχειρηματία για την καταδίωξη στον Κηφισό

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τα μέτρα - Πόσα γλιτώνουν νέοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά

07:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ τώρα στη Μύκονο

07:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Τουλάχιστον 25 μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Η εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα

00:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Τα «χρυσά» θρησκευτικά κειμήλια και η δράση της εγκληματικής οργάνωσης - Τι ερευνούν για την αρχαιοκαπηλία οι αστυνομικές αρχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως το «βιβλίο γενεθλίων» με το σκίτσο του Τραμπ - «Κάθε μέρα σου να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό...»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

08:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Η Apple παρουσιάζει σήμερα το νέο της κινητό - Τι μπορούμε να περιμένουμε

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ποια μέτρα έρχονται - Τι αλλάζει για ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια διαβίωσης και ΦΠΑ στις οικοδομές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ