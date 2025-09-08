Γαλλία: «Έπεσε» η κυβέρνηση Μπαϊρού - Δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης

Με συντριπτική πλειοψηφία η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ψήφισε κατά της παροχής εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού.

Με 194 ψήφους υπέρ, έναντι 364 κατά, η κυβέρνηση Μπαϊρού καταψηφίστηκε και η Γαλλία βυθίζεται για ακόμη μια φορά στη δίνη πολιτικής κρίσης.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε ζητήσει αυτή την ψηφοφορία πριν από δύο εβδομάδες για να περάσει από την Εθνοσυνέλευση έναν προϋπολογισμό λιτότητας για να μειωθεί το γαλλικό δημόσιο χρέος.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα οδηγήσει τον επικεφαλής της κυβέρνησης σε παραίτηση τις επόμενες ώρες, πιθανότατα το πρωί της Τρίτης.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο Φρανσουά Μπαϊρούαποχώρησε από την Εθνοσυνέλευση χωρίς να κάνει καμία δήλωση.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Μπαϊρού, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, θα υποβάλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Τρίτης.

epa12362302 French Prime Minister Francois Bayrou gives his speech as his government faces a vote of confidence at the French National Assembly in Paris, France, 08 September 2025. The confidence vote comes after the French prime minister activated Article 49.1 of the Constitution. EPA/YOAN VALAT EPA

Ο Μακρόν θα ορίσει τον διάδοχό του "τις αμέσως επόμενες ημέρες"

Ο Εμανουέλ Μακρόν "λαμβάνει γνώση" της καταψήφισης του Φρανσουά Μπαϊρού από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και θα ορίσει τον διάδοχό του «τις αμέσως επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας η Γαλλική Προεδρία.

Οι Σοσιαλιστές λένε ότι είναι «διαθέσιμοι»

Ο Boris Vallaud, πρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών στην Εθνοσυνέλευση, δήλωσε ότι οι Σοσιαλιστές είναι «διαθέσιμοι».

«Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λογαριασμό (για το πρόγραμμά μας) στους Γάλλους», συνέχισε.

Ο Μελανσόν ζητά από τον Μακρόν να «φύγει»

«Ο Μπαϊρού έπεσε. Νίκη και λαϊκή ανακούφιση. Ο Μακρόν βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή απέναντι στο λαό. Και αυτός πρέπει να φύγει», έγραψε ο Jean-Luc Mélenchon στο X.

Ο Γκαμπριέλ Αττάλ καλεί τον Μακρόν να «μοιραστεί την εξουσία»

Σε συνέντευξή του στην Parisien, ο πρώην πρωθυπουργός Ατάλ πιστεύει ότι ο Μακρόν πρέπει «να δεχτεί να μοιραστεί την εξουσία».

Για να γίνει αυτό, προτείνει ο πρόεδρος "να διορίσει έναν διαπραγματευτή, καθιστώντας εξαρχής σαφές ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός. Ξεκινώντας από την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ο διαπραγματευτής θα είναι υπεύθυνος να φέρει σε επαφή όλους τους ηγέτες των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, για τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Αυτός ο συμβιβασμός για τον προϋπολογισμό θα επέτρεπε στη συνέχεια τον διορισμό ενός πρωθυπουργού, ο οποίος θα ήταν ο εγγυητής αυτής της συμφωνίας."

Ένας τέτοιος διαπραγματευτής θα μπορούσε να είναι "μια προσωπικότητα που δεν θα προερχόταν απαραίτητα από τον κόσμο της πολιτικής, αλλά ίσως από τον κόσμο των συνδικάτων ή των ενώσεων. Μια συναινετική φιγούρα, ικανή να συγκεντρώσει όλους τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων γύρω από το τραπέζι με βάση το όνομά της».

Mathilde Panot: «Το ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι αυτό της αποχώρησης ενός Προέδρου της Δημοκρατίας»

Για την πρόεδρο της ομάδας LFI, το γεγονός ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των βουλευτών ψήφισαν κατά της εμπιστοσύνης δείχνει ότι " η πολιτική Μακρόν (...) βρίσκεται σε μειοψηφία τόσο στην Εθνοσυνέλευση όσο και στη χώρα ".

"Μπροστά σε αυτή την απάτη που έχει βγει στη φόρα, δεν θέλουμε έναν ακόμη πρωθυπουργό που θα συνεχίσει την ίδια πολιτική και το ζήτημα που τίθεται ενώπιον της χώρας είναι αυτό της αποχώρησης ενός Προέδρου της Δημοκρατίας που αρνείται να σεβαστεί την κυριαρχία του λαού ", δηλώνει, πριν ανακοινώσει ότι η κοινοβουλευτική της ομάδα θα καταθέσει αύριο πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Οι Οικολόγοι παροτρύνουν τον Μακρόν να διορίσει αριστερό πρωθυπουργό

Μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, η επικεφαλής των Οικολόγων Marine Tondelier κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει πρωθυπουργό "από τις τάξεις του Νέου Λαϊκού Μετώπου".

"Ένα χρόνο μετά τις βουλευτικές εκλογές, είναι καιρός να σεβαστούμε την ψήφο του γαλλικού λαού", πρόσθεσε, αναφερόμενη στα ποσοστά που πέτυχε η Αριστερά, η οποία κατέχει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα στην Εθνοσυνέλευση από πλευράς αριθμού εδρών από ενάμιση χρόνο πριν.

Στη Νάντη, εκατοντάδες άνθρωποι γιορτάζουν την πτώση της κυβέρνησης

Μερικές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια εορταστική ατμόσφαιρα έξω από το δημαρχείο της Νάντης το βράδυ της Δευτέρας για ένα "αποχαιρετιστήριο πάρτι" για τον πρωθυπουργό.

Ένα ηχοσύστημα είχε στηθεί και μπαλόνια, χωνάκια γενεθλίων, πατατάκια και κουλούρια περνούσαν από χέρι σε χέρι καθώς ανακοινώνονταν τα αποτελέσματα. Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν συνδικάτα και αρκετοί αριστεροί πολιτικοί.

