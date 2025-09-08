Κυβέρνηση Μπαϊρού πριν το τέλος: Τα χρέη της Γαλλίας μας βυθίζουν - Η ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση

Όλα συγκλίνουν ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα «ρίξει» τον Μπαϊρού από το πρωθυπουργικό αξίωμα

Σε μία αρκετά φορτισμένη και παθιασμένη ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση, που κρίνει το μέλλον του στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Φρανσουά Μπαϊρού, σε μία ύστατη προσπάθεια κάλεσε τους βουλευτές που αναμένεται να τον ανατρέψουν με τη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης, που ο ίδιος προκάλεσε, να υποστηρίξουν τα σχέδιά του για τον περιορισμό των χρεών της Γαλλίας που, όπως είπε, «μας βυθίζουν».

Επέμεινε στη θέση του ότι το αυξανόμενο δημόσιο έλλειμμα της Γαλλίας και τα αυξανόμενα χρέη απειλούν το μέλλον της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι τα κρατικά χρέη θα επιβαρύνουν τις μελλοντικές γενιές, θα αφήσουν τη Γαλλία ευάλωτη στους ξένους πιστωτές και θα υπονομεύσουν τα αγαπημένα δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας εάν δεν τεθούν υπό έλεγχο.

«Η χώρα μας εργάζεται, νομίζει ότι γίνεται πλουσιότερη, αλλά συνεχίζει να γίνεται φτωχότερη», είπε ο Μπαϊρού.

Η ψήφος εμπιστοσύνης το βράδυ της Δευτέρας, αναμένεται ευρέως να είναι εναντίον του, απαιτώντας από τον Μπαϊρού να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησης μειοψηφίας του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Μια σημαντική ψήφος

Η αναμενόμενη κατάρρευση της βραχύβιας πρωθυπουργίας του Μπαϊρού - ο οποίος διορίστηκε τον Δεκέμβριο - θα προανήγγειλε ανανεωμένη αβεβαιότητα και κίνδυνο παρατεταμένου νομοθετικού αδιεξόδου για τη Γαλλία, καθώς παλεύει με πιεστικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών δυσκολιών και, διεθνώς, των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα και των μεταβαλλόμενων προτεραιοτήτων των ΗΠΑ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακρόν στο εσωτερικό βρίσκεται αντιμέτωπος με την αδυναμία του να βρει κυβερνητική σταθερότητα στο νομοθετικό σώμα να στοιβάζεται με αντιπάλους.

Ο Μπαϊρού εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι βουλευτές από αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος ετοιμάζονται να τον καταψηφίσουν αντί να συσπειρωθούν πίσω από τη θέση του ότι τα χρέη της Γαλλίας καθίστανται αφόρητα - μια κρίση που προειδοποίησε ότι θα παραμείνει ακόμη και αν πέσει.

Η Εθνοσυνέλευση των 577 εδρών διακόπτει τις θερινές διακοπές της για την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Μπαϊρού. Μετά την 40λεπτη ομιλία του, οι βουλευτές είχαν λόγο πριν ψηφίσουν υπέρ ή κατά της κυβέρνησής του - πιθανότατα νωρίς το βράδυ. Οι νομοθέτες μπορούν επίσης να απόσχουν.

Ο Μπαϊρού χρειάζεται την πλειοψηφία των ψήφων «υπέρ» για να επιβιώσει. Εάν η πλειοψηφία ψηφίσει κατά, το σύνταγμα της Γαλλίας ορίζει ότι θα πρέπει να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του στον Μακρόν, βυθίζοντας τη Γαλλία σε νέα κρίση.

Πιεστικά προβλήματα για τη Γαλλία

Εάν ο Μπαϊρού χάσει, ο Μακρόν θα αναγκαστεί και πάλι να βρει έναν διάδοχο που θα λειτουργεί στο ίδιο επισφαλές περιβάλλον και θα αντιμετωπίσει τα ίδια πιεστικά δημοσιονομικά προβλήματα που έχουν ταλαιπωρήσει τον Μπαϊρού και τους προκατόχους του. Ο ίδιος ο Μακρόν έχει υποσχεθεί να παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος της θητείας του, αλλά κινδυνεύει εάν συνεχιστεί η πολιτική παράλυση.

Σύμφωνα με το γαλλικό πολιτικό σύστημα, ο πρωθυπουργός διορίζεται από τον πρόεδρο, λογοδοτεί στο κοινοβούλιο και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εσωτερικής πολιτικής, ιδίως των οικονομικών μέτρων.

Υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται απότομες περικοπές για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών, ο Μπαϊρού πρότεινε να περικοπούν οι δαπάνες κατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, αφού το έλλειμμα της Γαλλίας έφτασε το 5,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος πέρυσι, πολύ πάνω από τον επίσημο στόχο της ΕΕ για 3%.

Η Γαλλία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με μια τεράστια κρίση χρέους. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανερχόταν σε 3,346 τρισεκατομμύρια ευρώ ή 114% του ΑΕΠ. Η εξυπηρέτηση του χρέους παραμένει σημαντικό στοιχείο του προϋπολογισμού, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% των κρατικών δαπανών.

Το σχέδιο του Μπαϊρού, το οποίο περιλαμβάνει την κατάργηση δύο αργιών, έχει επικριθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι έχουν τώρα μια χρυσή ευκαιρία να τον ανατρέψουν.

