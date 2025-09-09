Ανάλυση Sky News: Πώς ο Γάλλος πρωθυπουργός έπαιξε κι έχασε - Τι μπορεί να κάνει τώρα ο Μακρόν

Ο Φρανσουά Μπαϊρού έπαιξε κι έχασε, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο τη Γαλλία σε κρίση και ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί όλο αυτό το χάος είναι να φύγει ο ίδιος ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κάτι που ο ίδιος επανειλημμένα έχει αρνηθεί, συνοψίζοντας την ανάλυση του Sky News, μετά το αναμενόμενο και καταστροφικό αποτέλεσμα στην Εθνοσυνέλευση, που «απέλυσε» με συνοπτικές διαδικασίες τον Γάλλο πρωθυπουργό.

Ο Μπαϊρού ζήτησε αιφνιδιαστικά ψήφο εμπιστοσύνης στα τέλη Αυγούστου και το βράδυ της Δευτέρας, πήγε σπίτι του.

Αφήνει τη Γαλλία χωρίς λύση στην επιδείνωση της οικονομικής κρίσης και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με λίγες καλές επιλογές.

Τώρα αναγκάζεται να αναζητήσει νέο πρωθυπουργό, τον πέμπτο του σε διάστημα δύο ετών.

Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό θα σπάσει το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο που δημιούργησε ο ίδιος, αφού έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του μετά τις πρόωρες εκλογές το 2024.

Η Εθνοσυνέλευση, όπως πολλά πολιτικά σώματα, ψήφισε σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα.

Οι Σοσιαλιστές αισθάνονται ότι παραβλέπονται από τον Μακρόν και θέλουν το δικό τους πρόσωπο να εγκατασταθεί ως πρωθυπουργός. Ο Εθνικός Συναγερμός, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, θέλει νέες εκλογές επειδή είναι σίγουρο για την επιτυχία και η Άκρα Αριστερά θέλει απλώς να ρίξει τον Γάλλο πρόεδρο.

Το επιχείρημα του Μπαϊρού για μεταρρύθμιση της οικονομίας, όσο βάσιμο κι αν ήταν, έπεσε στο κενό.

Προειδοποίησε ότι χωρίς γρήγορες και σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, η Γαλλία θα συνεχίσει να παραπαίει «προς την άκρη του γκρεμού».

Οι αντίπαλοί του δεν το έχαψαν - τον κατηγορούν για κινδυνολογία και επιρρίπτουν την ευθύνη για την αστάθεια στα οκτώ χρόνια του Μακρόν στην εξουσία.

Ο Μακρόν ανέβηκε στην εξουσία με την πρόβλεψη ότι η Γαλλία ήταν μια χώρα ανίκανη για μεταρρυθμίσεις.

Τότε, θεωρήθηκε ως προσωπική πρόκληση για τον νεαρό ηγέτη με αυτοπεποίθηση.

Τώρα, του απομένουν μόλις 18 μήνες θητείας για να αποδείξει ότι κάνει λάθος.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα υποβάλει την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, το πρωί της Τρίτη

Σε ανακοίνωση το Ελιζέ περιορίστηκε να αναφέρει πως ο Εμανουέλ Μακρόν «σημειώνει» την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού και θα διορίσει τον διάδοχό του «τις επόμενες κιόλας ημέρες».

