Γαλλία: Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού βυθίζει τη χώρα σε πολιτική κρίση - Ποιος έρχεται;

Η Εθνοσυνέλευση ανέτρεψε την κυβέρνηση Μπαϊρού με συντριπτικό «όχι» – Η χώρα οδηγείται σε νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας  με ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών - Η φιλία και οι φιλοδοξίες των Λεκορνού και Νταρμανέν

Γαλλία: Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού βυθίζει τη χώρα σε πολιτική κρίση - Ποιος έρχεται;
epa12236278 France Prime Minister Francois Bayrou (L) chats with French President Emmanuel Macron (R) after Macron delivers a speech to army leaders on the eve of the annual Bastille Day Parade, at the lHotel de Brienne in Paris, France, 13 July 2025. EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT
AFP POOL
Σε μια πολιτική ανατροπή άνευ προηγουμένου για τη Γαλλία της Πέμπτης Δημοκρατίας, η Εθνοσυνέλευση απέρριψε τη Δευτέρα την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού.

Σε μια ιστορική συνεδρίαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα την αυτόματη παραίτηση της κυβέρνησής του και την είσοδο της Γαλλίας σε νέα φάση πολιτικής κρίσης.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με 364 ψήφους κατά και μόλις 194 υπέρ, ένα αποτέλεσμα που ισοδυναμεί με ηχηρότατο πολιτικό «χαστούκι» για τον Μπαϊρού, αλλά και για τον ίδιο τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Το πολιτικό σοκ ήταν έντονο. Ο Μπαϊρού, με βλέμμα χαμηλωμένο και βαρύ βήμα, αποχώρησε, ακολουθούμενος από κορυφαίους υπουργούς του, ενώ βουλευτές της αντιπολίτευσης (LFI, RN) πανηγύριζαν.

Η πλειοψηφία του «κοινού μετώπου» διαλύθηκε εκ των έσω, καθώς 13 βουλευτές από το ίδιο το στρατόπεδο Μπαϊρού (κυρίως από το κόμμα των Ρεπουμπλικανών) ψήφισαν κατά.

Ήδη από τις πρώτες ώρες της ημέρας, στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου κυριαρχούσε ένα ερώτημα: «Θα προχωρήσει ο Μακρόν σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης;».

Βουλευτές όλων των παρατάξεων– από την ακροδεξιά έως την αριστερά – ζητούν προσφυγή στις κάλπες. Η πλειοψηφία, με εμφανή αμηχανία, προσπαθεί να περιορίσει τις διαρροές και να συγκρατήσει την πολιτική καταιγίδα.

Μπαϊρού: «Η χώρα κινδυνεύει»

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας ομιλίας του (40 λεπτά), ο Μπαϊρού περιέγραψε μια Γαλλία «στο χείλος του γκρεμού», προειδοποιώντας για κρίση στο συνταξιοδοτικό, υπερχρέωση, έλλειψη στέγασης και δημοσιονομικά ελλείμματα. «Η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο», τόνισε, όμως οι φωνές της αντιπολίτευσης δεν άργησαν να απαντήσουν με ειρωνεία και σκληρή κριτική.

Η Μαρίν Λεπέν μίλησε για «το τέλος μιας κυβέρνησης-φάντασμα», ενώ ο Μπορίς Βαλό από τους Σοσιαλιστές κατηγόρησε τον Μπαϊρού για «μονομερείς και ανέξοδες πρωτοβουλίες».

Η Κύριελ Σατελέν των Οικολόγων χαρακτήρισε την αποχώρηση του Μπαϊρού «ανακούφιση, αλλά γεμάτη αβεβαιότητα».

Ποιος έρχεται μετά;

Ο Μπαϊρού, ο οποίος παρέμεινε 8 μήνες και 26 ημέρες στην πρωθυπουργία, διαδέχθηκε τον Μισέλ Μπαρνιέ, που επίσης είχε αποχωρήσει λόγω αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης.

Ωστόσο, η επιλογή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, χωρίς να έχει διασφαλίσει στήριξη, χαρακτηρίστηκε από κυβερνητικά στελέχη ως «ανεξήγητη αφέλεια και έλλειψη επαγγελματισμού».

Στο προεδρικό στρατόπεδο, οι συζητήσεις για τον διάδοχο έχουν ήδη ξεκινήσει. Ανώτεροι αξιωματούχοι μιλούν για την ανάγκη εξεύρεσης μιας προσωπικότητας που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί σημεία επαφής τόσο με τους Ρεπουμπλικάνους όσο και με τους Σοσιαλιστές.

Το όνομα του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζάκμαν, που πρότεινε φόρο 2% στους πολύ πλούσιους, επανέρχεται στο προσκήνιο ως ενδεχόμενη παραχώρηση προς την αριστερά, σύμφωνα με τη Le Figaro.

Ο Ζεράλ Νταρμανέν, υπουργός Δικαιοσύνης, έκανε στη δική του ομιλία επιστροφή στη δημόσια σφαίρα, επαινώντας το Σοσιαλιστικό Κόμμα ως «υπεύθυνη αντιπολίτευση». Μια φράση που πολλοί ερμήνευσαν ως ένδειξη της επιθυμίας του να διεκδικήσει ξανά τη θέση της πρωθυπουργίας, την οποία είχε επιχειρήσει να κατακτήσει στην αρχή της δεύτερης θητείας Μακρόν.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο Σεμπαστιάν Λεκορνού, υπουργός Άμυνας, ο οποίος επίσης φέρεται να επιθυμεί να διαδεχθεί τον σημερινό ένοικο του Ματινιόν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Οι δύο πρώην στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, Σεμπαστιάν Λεκορνού και Ζεράλ Νταρμανέν διατηρούν μια στενή φιλία, η οποία όμως δοκιμάζεται καθώς και οι δύο θεωρούνται φαβορί για την πρωθυπουργία, μετά την αποχώρηση του Φρανσουά Μπαϊρού από το κάδρο.

Οι δυο τους ξεκίνησαν από τους Ρεπουμπλικάνους — ο Νταρμανέν κοντά στον Σαρκοζί, ο Λεκορνού στον Μπρινό Λε Μερ. Εξελέγησαν δήμαρχοι το 2014 και τρία χρόνια αργότερα ακολούθησαν τον Μακρόν στην εξουσία. Ο Νταρμανέν μπήκε άμεσα στην πρώτη κυβέρνηση Φιλίπ, ενώ ο Λεκορνύ ακολούθησε λίγο αργότερα. Έκτοτε, η πορεία τους στο Μακρονικό στρατόπεδο υπήρξε σταθερή — με εξαίρεση μια τρίμηνη απομάκρυνση του Νταρμανέν επί κυβέρνησης Μπαρνιέ.

Ο 42χρονος Νταρμανέν βλέπει τον 39χρονο Λεκορνού να αποκτά όλο και πιο σημαντικό ρόλο κοντά στον Μακρόν, ιδιαίτερα μετά τον ρόλο του στον εθνικό διάλογο την περίοδο των «κίτρινων γιλέκων».

Ελιζέ: Ο Μακρόν θα ορίσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες»

Η παραίτηση της κυβέρνησης αναμένεται να γίνει αποδεκτή από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος – σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων – θα ορίσει νέο πρωθυπουργό «τις επόμενες ημέρες».

Ωστόσο, μέχρι τότε, οι κοινοβουλευτικές εργασίες «παγώνουν»: χωρίς κυβέρνηση, δεν μπορούν να συζητηθούν ή να ψηφιστούν νέα νομοσχέδια.

Το πολιτικό σύστημα δείχνει να έχει εισέλθει σε αδιέξοδο. Από τη διάλυση της προηγούμενης Εθνοσυνέλευσης, η Γαλλία έχει ήδη γνωρίσει δύο παραιτήσεις πρωθυπουργών και τώρα ίσως να οδηγείται ξανά σε κάλπες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αστάθειας, η γαλλική κοινωνία και οικονομία παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η «μετά-Μπαϊρού» εποχή ξεκινά με περισσότερα ερωτήματα απ’ ό,τι απαντήσεις.

