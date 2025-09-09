Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος Πρωθυπουργός - Διορίστηκε από τον Μακρόν

Ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού, αριστερά, υποδέχεται τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην 55η Διεθνή Αεροπορική Έκθεση του Παρισιού στο αεροδρόμιο Le Bourget κοντά στο Παρίσι, 20 Ιουνίου 2025.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνού, ο οποίος τον στήριξε προεκλογικά το 2017 και υπηρετούσε ως υπουργός άμυνας ως πρωθυπουργό το απόγευμα της Τρίτης, μετά την παραίτηση του Μπαϊρού αψηφώντας τις προσδοκίες ότι θα μπορούσε να στραφεί προς τα αριστερά.

Σύμφωνα με το Reuters, η επιλογή του 39χρονου Λεκορνου, υποδηλώνει την αποφασιστικότητα του Μακρόν να συνεχίσει με μια κυβέρνηση μειοψηφίας που στέκεται σταθερά πίσω από την φιλοεπιχειρηματική ατζέντα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της οποίας μειώθηκαν οι φόροι για τις επιχειρήσεις και τους πλούσιους και αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης.

