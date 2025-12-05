Συνάντηση Κορυφής Πούτιν - Μόντι στο Δελχί: Το «Θείο Τραγούδι» των Ινδουΐστών και ο Γκάντι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα στο Νέο Δελχί, με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου με τον κορυφαίο αγοραστή ρωσικών όπλων και πετρελαίου, την ώρα που οι δυτικές κυρώσεις δοκιμάζουν τους δεκαετείς δεσμούς τους . Ο Πούτιν πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Ινδία εδώ και τέσσερα χρόνια, σε μια περίοδο που το Νέο Δελχί διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για μια εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους τιμωρητικούς δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα ινδικά προϊόντα, λόγω της αγοράς ρωσικού πετρελαίου.



Η Μόσχα είναι ο κορυφαίος προμηθευτής όπλων της Ινδίας εδώ και δεκαετίες και έχει δηλώσει ότι θέλει να εισάγει περισσότερα ινδικά προϊόντα σε μια προσπάθεια να αυξήσει το εμπόριο στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 , το οποίο μέχρι στιγμής έχει στρεβλωθεί υπέρ της, λόγω των εισαγωγών ενέργειας από το Νέο Δελχί.

O Πούτιν αποτίει φόρο τιμής στον Μαχάτμα Γκάντι AP

Από τότε που οι ευρωπαϊκές χώρες μείωσαν την εξάρτησή τους από τη ρωσική ενέργεια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, η Ινδία έχει αυξήσει τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου σε μειωμένες τιμές. «Η Ινδία αντιμετωπίζει δίλημμα. Λαμβάνοντας μέτρα για την ενίσχυση των δεσμών με τη Μόσχα ή την Ουάσινγκτον, το Νέο Δελχί κινδυνεύει να υπονομεύσει τους δεσμούς με την άλλη πλευρά», έγραψε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Foreign Policy ο Michael Kugelman, ανώτερος συνεργάτης στο think tank Atlantic Council της Ουάσινγκτον.

Μόντι και Πούτιν αναμένεται επίσης να συζητήσουν και άλλα θέματα, όπως η εργασία και η πολιτική πυρηνική ενέργεια, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να ανακοινώσουν νέες συμφωνίες για να αναδείξουν την ανθεκτικότητα των σχέσεών τους.

Τι είπαν για την Ουκρανία

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Μόντι και ο Πούτιν μίλησαν στα μέσα ενημέρωσης από το Hyderabad House στο Δελχί, όπου πραγματοποιήθηκαν οι διμερείς συνομιλίες τους. Στις εναρκτήριες ομιλίες του που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία εργάζεται για μια «ειρηνική λύση στη σύγκρουση στην Ουκρανία» και ευχαρίστησε την Ινδία για τις προσπάθειές της στην κατάσταση.

Ο Μόντι, με τη σειρά του, δήλωσε ότι η Ινδία δεν ήταν ουδέτερη στον πόλεμο και στάθηκε «στο πλευρό της ειρήνης».Η σύγκρουση πρέπει να τερματιστεί «μέσω διαλόγου και διπλωματίας», είπε. «Υποστηρίζουμε μια ειρηνική λύση στη σύγκρουση», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Αγκαλιές, χειραψίες και... Γκάντι

Ο Ινδός ηγέτης υποδέχτηκε τον Πούτιν με μια αγκαλιά και χειραψία καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί μετά την άφιξή του σε αεροδρόμιο κοντά στο Νέο Δελχί την Πέμπτη για τη διήμερη επίσκεψη. Ο Μόντι αργότερα φιλοξένησε τον Ρώσο πρόεδρο σε ένα ιδιωτικό δείπνο στην κατοικία του.

Στη συνάντησή τους χθες βράδυ, ο Μόντι έδωσε στον Πούτιν μια ρωσική μετάφραση της Μπαγκαβάτ Γκίτα, που σημαίνει «Το Θείο Τραγούδι"» και είναι ένα από τα σημαντικότερα ιερά κείμενα του Ινδουϊσμού. Πάνω από 2.000 ετών, η Γκίτα αποτελεί μέρος της Μαχαμπαράτα - ενός από τα μεγαλύτερα έπη του Ινδουισμού - και με 700 στίχους, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποιήματα στον κόσμο. Είναι γραμμένο ως διάλογος στο πεδίο της μάχης μεταξύ του πολεμιστή πρίγκιπα Αρτζούνα και του Κρίσνα. «Οι διδασκαλίες της Γκίτα δίνουν έμπνευση σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», έγραψε ο Μόντι στο X.

Ο Πούτιν επισκέφθηκε επίσης το Ρατζάτ, το μνημείο του Μαχάτμα Γκάντι, όπου άφησε ένα σύντομο σημείωμα στο βιβλίο επισκεπτών, περιγράφοντάς τον ως «έναν από τους ιδρυτές του ινδικού κράτους, τον μεγάλο φιλόσοφο και ουμανιστή».

«Οι ιδέες του για την ελευθερία, την αρετή και τον ανθρωπισμό παραμένουν επίκαιρες μέχρι σήμερα», έγραψε. «Ο Γκάντι ουσιαστικά προέβλεψε τη νέα, πιο δίκαιη πολυπολική παγκόσμια τάξη που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή», σημείωσε ο Πούτιν. «Στις επιστολές του προς τον [Ρώσο συγγραφέα] Λέοντα Τολστόι, αναλογίστηκε εκτενώς το μέλλον του κόσμου - ενός κόσμου απαλλαγμένου από επιταγές και ηγεμονία, βασισμένου στις αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνών. «Και αυτές είναι ακριβώς οι αρχές και οι αξίες που η Ρωσία και η Ινδία υπερασπίζονται μαζί στη διεθνή σκηνή σήμερα», ανέφερε το μήνυμα.

Τον Πούτιν συνοδεύει στην Ινδία μία επιχειρηματική και κυβερνητική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, ο οποίος είχε συνομιλίες με τον Ινδό ομόλογό του Ρατζνάθ Σινγκ. «Η ρωσική αμυντική βιομηχανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Ινδία ώστε να γίνει αυτοδύναμη στον τομέα της αμυντικής παραγωγής», δήλωσε ο Μπελούσοφ. Ο Πούτιν έφτασε στην Ινδία μία ημέρα μετά τις συνομιλίες που είχε με τους κορυφαίους απεσταλμένους του Τραμπ σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς να καταλήξουν σε συμβιβασμό .

Η Ινδία έχει αντισταθεί στην καταδίκη της Ρωσίας για τον πόλεμο και έχει ζητήσει ειρήνη μέσω διαλόγου και διπλωματίας, ενώ παράλληλα έχει δηλώσει ότι οι δεσμοί της με τη Μόσχα στοχοποιούνται άδικα από δυτικά έθνη που συνεχίζουν να συνεργάζονται με τη Μόσχα όταν αυτό είναι προς το συμφέρον τους.

Εγκαίνια για το RT India

Μία από τις κρίσιμες αλλά λιγότερο συζητημένες πτυχές της επίσκεψης του Πούτιν είναι η συμμετοχή του στα επίσημα εγκαίνια του ινδικού παραρτήματος του ειδησεογραφικού δικτύου Russia Today (RT). Η είσοφος του RT στην Ινδία, μετά το κλείσιμο ή τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του στη Δύση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι σημαντική.

Οι αναλυτές λένε ότι το μέσο αναμένεται να προωθήσει ενεργά τη ρωσική άποψη και να υποστηρίξει τους δεσμούς Ινδίας-Ρωσίας. Το RT India έχει ήδη ανακοινώσει μια συμφωνία ανταλλαγής ειδήσεων με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ινδίας Doordarshan. Το ρωσικό κανάλι έχει κυκλοφορήσει αρκετά επεισόδια μιας σειράς 10 επεισοδίων με τίτλο "Imperial Receipts with Dr Shashi Tharoor", η οποία εξετάζει κριτικά τη βρετανική κυριαρχία και τον αντίκτυπό της στην Ινδία.

