Συναγερμός στη Γλασκόβη: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από επίθεση

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από επεισόδιο σε διαμέρισμα στην οδό Berkeley στη Γλασκόβη, νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση στις 6:45 π.μ., αλλά ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο. Τρία ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους. Η αστυνομία αντιμετωπίζει τον θάνατο ως «ανεξήγητο».

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, με πλήθος αστυνομικών οχημάτων και ασθενοφόρων.

Μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για φωνές και έντονη αναστάτωση εκείνη την ώρα. Ένας κάτοικος που προσπαθούσε να μπει στον σιχικό Ναό Γκουρντβάρα περιέγραψε τη σοκαριστική αστυνομική παρουσία και δήλωσε πως δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, η Police Scotland αναφέρει: «Στις 6:45 π.μ. κληθήκαμε για αναφορά επεισοδίου σε διαμέρισμα στην οδό Berkeley. Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σημείο, ενώ τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με μη απειλητικά για τη ζωή τραύματα. Ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως ανεξήγητος και οι έρευνες συνεχίζονται. Δεν υπάρχει απειλή για το ευρύ κοινό».

Η Scottish Ambulance Service επιβεβαίωσε ότι στο σημείο έσπευσαν τέσσερα ασθενοφόρα, μονάδα άμεσης αντίδρασης, ειδική μονάδα και ομάδα τραυματιών. Ένας ασθενής μεταφέρθηκε στο Queen Elizabeth University Hospital και δύο στο Glasgow Royal Infirmary.