Συστάσεις για μάσκες εξαιτίας της γρίπης στη Βρετανία: Φόβος για τον «χειρότερο χειμώνα στα χρονικά»

Αντιμέτωπο με μια «ιστορική κρίση» βρίσκεται το υγειονομικό σύστημα της Βρετανίας (NHS) ενόψει του φετινού χειμώνα, καθώς οι απεργίες και ο αριθμός-ρεκόρ ατόμων που νοσηλεύονται με γρίπη οδήγησε τους ειδικούς να συστήσουν στους πολίτες να φορέσουν μάσκες προσώπου, όπως και στην πανδημία.

Ένα μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται ότι διαδίδεται πιο γρήγορα και οδηγεί σε πιο σοβαρές ασθένειες και νοσηλείες σε σχέση με πέρυσι, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τους ανθρώπους ευάλωτους σε άλλους εποχιακούς ιούς.

Το «μεταλλαγμένο» στέλεχος της γρίπης Α(H3N2), γνωστό και ως «υποκλάδος Κ» ή «σούπερ γρίπη», κυριαρχεί στα κρούσματα και οι υπεύθυνοι υγείας έχουν προειδοποιήσει ότι η «σεζόν» της γρίπης ξεκίνησε «ασυνήθιστα νωρίς» φέτος, με τους ειδικούς να ζητούν όλο και περισσότερο τη χρήση μάσκας.

Οι αρχές πιστεύουν ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έξαρση των περιστατικών μεταξύ των παιδιών σχολικής (ηλικίας από 5 έως 14 ετών), με τον ιό H3N2 να ευθύνεται για τη συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία είναι σήμερα δέκα φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2023.

Υποχρεωτικές μάσκες σε νοσοκομεία του Λονδίνου

Εν μέσω του λεγόμενου «τσουνάμι γρίπης», το NHS δήλωσε ότι οι μάσκες «συνεχίζουν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών σε ορισμένες περιπτώσεις».

Οι αρχές εξέδωσαν εκ νέου οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες όποιος αισθάνεται άρρωστος πρέπει να φοράει μάσκα, καθώς αυτή μπορεί να μειώσει τον αριθμό των σωματιδίων με ιούς που εκλύονται από το στόμα και τη μύτη.

Ο διευθύνων σύμβουλος του NHS England, Sir Jim Mackey, προειδοποίησε ότι η χώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη χειρότερη περίοδο γρίπης που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά την Αυστραλία που υπέστη το ίδιο νωρίτερα φέτος, και πιστεύει ότι το NHS αντιμετωπίζει πιέσεις που «σε πολλούς τρόπους θα είναι παρόμοιες με την περίοδο του Covid».

Επίσης, δήλωσαν ότι οι μάσκες μπορούν να προστατεύσουν το άτομο που τις φοράει από τη μόλυνση με άλλους ιούς του αναπνευστικού συστήματος, όπως ο Covid-19 ή ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV).

Τις τελευταίες εβδομάδες, σε ορισμένα νοσοκομεία του Λονδίνου, του Λίνκολνσαϊρ, του Σροπσάιρ και του Οξφόρδσαϊρ έχουν επιβληθεί υποχρεωτικοί κανόνες για τη χρήση μάσκας, εν μέσω ανησυχίας για τον αριθμό των μολύνσεων.

Αριθμός-ρεκόρ κρουσμάτων στην Αγγλία

Ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται με γρίπη στην Αγγλία έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ για αυτή την εποχή του χρόνου και οι υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) προετοιμάζεται για ένα «άνευ προηγουμένου κύμα» λοιμώξεων.

Σύμφωνα με την πρώτη φετινή έκθεση του NHS για την κατάσταση κατά τη χειμερινή περίοδο, την περασμένη εβδομάδα νοσηλεύονταν στην Αγγλία κατά μέσο όρο 1.717 ασθενείς με γρίπη, εκ των οποίων 69 σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Αυτό είναι 56% υψηλότερο από τα αντίστοιχα νούμερα για την ίδια εβδομάδα το 2024, όταν ο συνολικός αριθμός ήταν 1.098, με 39 σε ΜΕΘ.

Είναι επίσης πολύ υψηλότερο από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν την ίδια περίοδο το 2023 (160 ασθενείς) και το 2022 (772).

*Με πληροφορίες από Daily Mail

