Γρίπη των πτηνών: Μπορεί να φέρει πανδημία χειρότερη του κορονοϊού

Πέντε χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού που συγκλόνισε τον πλανήτη, νέος συναγερμός προκύπτει από το Ινστιτούτο Παστέρ σχετικά με τον ιό της γρίπης των πτηνών όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης πανδημίας, αν ο ιός μεταλλαχθεί και αποκτήσει την ικανότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η γρίπη των πτηνών συνεχίζει να εξαπλώνεται μεταξύ άγριων πτηνών, πουλερικών και θηλαστικών, προκαλώντας ήδη σημαντικές απώλειες σε κοπάδια και διαταράσσοντας την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Αν και οι ανθρώπινες μολύνσεις παραμένουν σπάνιες, το Ινστιτούτο Παστέρ επισημαίνει ότι η μετάλλαξη του ιού ώστε να μεταδίδεται αποτελεσματικά μεταξύ ανθρώπων θα μπορούσε να οδηγήσει σε πανδημία ακόμα πιο σοβαρή από αυτή του κορονοϊού.

Οι κίνδυνοι και τα ιστορικά δεδομένα

Η ιατρική διευθύντρια του κέντρου αναπνευστικών λοιμώξεων του Ινστιτούτου, Μαρί-Αν Ραμέ Βελτί, τονίζει την πιθανότητα ο ιός να προσαρμοστεί στα θηλαστικά και ειδικά στους ανθρώπους, καθιστώντας τον ικανό για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε αντίθεση με την COVID-19, που κυρίως επηρεάζει ευάλωτες ομάδες, οι ιοί της γρίπης μπορούν να προσβάλουν και υγιή άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, αυξάνοντας τον κίνδυνο θνησιμότητας.

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί εκατοντάδες περιπτώσεις ανθρώπων που μολύνθηκαν από στελέχη της γρίπης των πτηνών, όπως ο H5N1 και πιο πρόσφατα ο H5N5 στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από το2003 έως σήμερα έχουν σημειωθεί σχεδόν 1.000 εστίες μόλυνσης σε ανθρώπους, με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, κυρίως σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ινδονησία και το Βιετνάμ.

Προετοιμασία και μέτρα πρόληψης

Παρά τον κίνδυνο, ειδικοί εκτιμούν ότι η πιθανότητα πανδημίας από γρίπη των πτηνών παραμένει χαμηλή. Ο Γκρεγκόριο Τόρες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων καλεί σε επαγρύπνηση και έγκαιρη προετοιμασία, ενώ διαβεβαιώνει ότι η καθημερινή ζωή δεν απαιτεί άμεσους περιορισμούς.

Η Ραμέ Βελτί επισημαίνει ότι η εμπειρία της πανδημίας COVID-19 έχει βελτιώσει σημαντικά την ετοιμότητα της επιστημονικής κοινότητας. Υπάρχουν ήδη βασικά προληπτικά μέτρα, υποψήφια εμβόλια και αποθέματα αντιικών φαρμάκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.