Γαλλία: Παραιτήθηκε και επισήμως ο Φρανσουά Μπαϊρού

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουα Μπαϊρού αποχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Μία μόλις ημέρα μετά την πτώση της κυβέρνησής του, ο Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης στο Προεδρικό Μέγαρο του Ελιζέ, προκειμένου να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν. Ο Μακρόν είχε ήδη «λάβει γνώση» της απόφασης από την προηγούμενη ημέρα. Ο Γάλλος πρόεδρος «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες », ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων το βράδυ της Δευτέρας.

Η παραίτηση, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, επισφραγίζει το τέλος μιας ακόμη σύντομης πρωθυπουργικής θητείας, η οποία σημαδεύτηκε από πολιτικά αδιέξοδα και αδυναμία σχηματισμού σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Υπηρεσιακά καθήκοντα μέχρι την διαδοχή του

Ο Μπαϊρού θα παραμείνει προσωρινά στη θέση του, διαχειριζόμενος τα τρέχοντα ζητήματα, μέχρι να οριστεί ο διάδοχός του. Θα πρόκειται για τον πέμπτο πρωθυπουργό από το 2022, γεγονός πρωτοφανές για την Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, η οποία επί δεκαετίες χαρακτηριζόταν από πολιτική σταθερότητα.

Η πολιτική κρίση έχει ενταθεί ιδιαίτερα μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο του 2024, που άφησε το πολιτικό σκηνικό σε παρατεταμένο αδιέξοδο.