Εργατικό δυστύχημα στο Ελληνικό: Νεκρός εργάτης που έπεσε από τον δεύτερο όροφο οικοδομής
Ανείπωτη τραγωδία με τον θάνατο εργάτη σε εργοτάξιο στο Ελληνικό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (6/12) σε εργοτάξιο στο Ελληνικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες όταν ξαφνικά γλίστρησε και έπεσε από τον δεύτερο όροφο οικοδομής, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:58 ∙ MEETING POINT
Ο Αλέξης Τσίπρας και η σημειολογία του «βασιλικού θεωρείου»
18:53 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: «Περίπατος» με μπροστάρη Ελ Κααμπί για το +5
18:28 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Greek Basketball League: Εύκολες νίκες για ΠΑΟΚ και Προμηθέα
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV
15:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου
18:48 ∙ LIFESTYLE