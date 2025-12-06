Εργατικό δυστύχημα στο Ελληνικό: Νεκρός εργάτης που έπεσε από τον δεύτερο όροφο οικοδομής

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες όταν ξαφνικά γλίστρησε και έπεσε από τον δεύτερο όροφο οικοδομής, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (6/12) σε εργοτάξιο στο Ελληνικό.

