Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κυριακή στην πλατεία Σαπφούς

Newsbomb

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα, περίπου στη 13:00 το μεσημέρι, ένας 45χρονος εργάτης στη Μυτιλήνη, όταν έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών σε στέγη κατοικίας.

Το εργατικό δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του αεροδρομίου. Ο 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, ζούσε στο νησί εδώ και πολλά χρόνια και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη στέγη, έπεσε στο έδαφος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η τραγική απώλεια γίνεται ακόμα πιο συγκλονιστική λόγω του πρόσφατου ηρωικού έργου του θανόντα. Ο 45χρονος ήταν ο ίδιος άνθρωπος που στα τέλη Αυγούστου είχε πέσει στη θάλασσα στο επιβατηγό λιμάνι, προκειμένου να σώσει μία γυναίκα η οποία είχε γλιστρήσει και είχε πέσει στη θάλασσα κατά την επιβίβασή της σε πλοίο της γραμμής.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το tonisi, ο εκλιπών εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης, ενώ εκτελούσε και δεύτερη εργασία —αυτή κατά την οποία έχασε τη ζωή του— προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του.

Αντίδραση του εργατικού κέντρου

Το Εργατικό Κέντρο Μυτιλήνης εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το δυστύχημα και καλώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Σαπφούς.

Στην ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο τονίζει ότι «οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής αναγκάζουν χιλιάδες εργαζόμενους να κάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά». Επιπλέον, υπογραμμίζει πως «ο τραγικός θάνατος φέρνει στο φως την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς», αποδίδοντας ευθύνες στην πολιτική «αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Todd Snider σε ηλικία 59 ετών

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας δίνει προβάδισμα στην Εθνική (Video)

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικός Κήπος: Θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή και τη Δευτέρα

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η πίτσα σε κρίση - Η νέα τάση που ταράζει τις αλυσίδες

21:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Κόρινθος υποδέχτηκε τον νέο Ποιμενάρχη της - Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Παύλος

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ για ανέγερση τείχους στον νότο και προσφεύγει στον ΟΗΕ

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία συνεχίζει να… σκορπά τρόμο

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας «χτυπά» την ευρύτερη περιοχή της Γένοβας

20:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Καθυστερεί» ο χειμώνας για μία ακόμη εβδομάδα - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Με επεισόδια και τραυματίες ξεκίνησαν οι εορτασμοί - Επί ποδός 5.500 αστυνομικοί

20:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Βλαχοδήμο και Μουζακίτη στην ενδεκάδα

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο που πετάχτηκε στον δρόμο», αναφέρει επιβάτης

20:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Εύκολο «διπλό» η ΑΕΚ, δε δυσκολεύτηκε η Καρδίτσα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Θρίλερ με τουρίστα που αγονείται για 40 ημέρες - Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του σε δύσβατη περιοχή

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kαταιγίδα Κλαούντια: Εκκενώσεις σε Ουαλία και Αγγλία - Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία

19:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Η πρώτη δικαστική απόφαση - Ποινή φυλάκισης στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα

19:41TRAVEL

Τουβαλού: Απόδραση στην απλότητα - Ο ανεπιτήδευτος προορισμός στην απεραντοσύνη του Ειρηνικού ωκεανού

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας», λέει επιβάτης

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Ζελένσκι υπό άκρα μυστικότητα: Τι θα ζητήσει ο Ουκρανός πρόεδρος από την Αθήνα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:20ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή οι καταγγελίες και οι αρνητικές αξιολογήσεις για τον οίκο ευγηρίας - Τρύπια σεντόνια, απίστευτη ζέστη και χαστούκια στους ηλικιωμένους

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο που πετάχτηκε στον δρόμο», αναφέρει επιβάτης

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας δίνει προβάδισμα στην Εθνική (Video)

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2025: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα - Πότε λήγει η διορία

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικός Κήπος: Θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή και τη Δευτέρα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Ζελένσκι υπό άκρα μυστικότητα: Τι θα ζητήσει ο Ουκρανός πρόεδρος από την Αθήνα;

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ - Απειλούσε τους αστυνομικούς

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η πίτσα σε κρίση - Η νέα τάση που ταράζει τις αλυσίδες

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

19:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Η πρώτη δικαστική απόφαση - Ποινή φυλάκισης στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτική καταγγελία για κακοποίηση γιαγιάς σε οίκο ευγηρίας – «Ήταν μαυρισμένα τα πόδια της και τα πλευρά της»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άρχισαν οι κλοπές από τα χωράφια με τα ελαιόδεντρα – Πού «χτύπησαν» οι επιτήδειοι

21:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Κόρινθος υποδέχτηκε τον νέο Ποιμενάρχη της - Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Παύλος

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: «Πάω και βλέπω "βουνό" από δεσμίδες με 50ευρα» - Νέες αποκαλύψεις «φωτιά» από θύματα του επιχειρηματία

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

20:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Βλαχοδήμο και Μουζακίτη στην ενδεκάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ