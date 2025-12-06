Συναγερμός στη Σουηδία: Ρωσικά υποβρύχια εμφανίζονται στη Βαλτική

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο φάσμα απειλών, συμπεριλαμβανομένων υποψιών για υβριδικές επιθέσεις από drones

Συναγερμός στη Σουηδία: Ρωσικά υποβρύχια εμφανίζονται στη Βαλτική
Το σουηδικό ναυτικό έρχεται αντιμέτωπο με ρωσικά υποβρύχια στη Βαλτική σχεδόν κάθε εβδομάδα, δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι η Σουηδία προετοιμάζεται για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της παρουσίας τους σε περίπτωση εκεχειρίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο πλοίαρχος Μάρκο Πέτκοβιτς δήλωσε ότι η Μόσχα «ενισχύει συνεχώς» την παρουσία της στην περιοχή και ότι οι θεάσεις των πλοίων της αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του σουηδικού ναυτικού. Είναι κάτι «πολύ συνηθισμένο», είπε, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θεάσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Τον περασμένο μήνα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο εισήλθε στα βρετανικά ύδατα και έστρεψε λέιζερ προς στρατιωτικούς πιλότους, προειδοποιώντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εισέρχεται σε μια «νέα εποχή απειλών» από εχθρικές χώρες.

Η Σουηδία φιλοξένησε πρόσφατα μια μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ για την καταπολέμηση των υποβρυχίων, την Playbook Merlin 25, στην οποία συμμετείχαν εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Γερμανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ, και στην οποία εκατοντάδες άτομα εξάσκησαν τις δεξιότητές τους στην καταδίωξη υποβρυχίων στις συνθήκες της Βαλτικής Θάλασσας, προκειμένου να προετοιμαστούν για πιθανή υποβρύχια επίθεση.

Το υποθαλάσσιο τοπίο της Βαλτικής κοντά στη Σουηδία δυσχεραίνει τον εντοπισμό υποβρυχίων, καθώς αυτά μπορούν να κρυφτούν.

Ο Πέτκοβιτς δήλωσε ότι η Ρωσία ενισχύει τις δυνατότητές της και κατασκευάζει ένα υποβρύχιο κλάσης Kilo ετησίως στην Αγία Πετρούπολη και στον θύλακα του Καλίνινγκραντ, που βρίσκεται μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας. Ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία εφαρμόζει ένα «συνεχές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού» των πλοίων της.

«Μόλις επιτευχθεί τελικά εκεχειρία στην Ουκρανία, το μόνο που μπορείτε να εκτιμήσετε είναι ότι η Ρωσία θα ενισχύσει τις δυνατότητές της στην περιοχή», δήλωσε ο Πέτκοβιτς. «Με αυτά τα δεδομένα, ο [σουηδικός] ναυτικός στόλος πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εστιάζει στη συνολική εικόνα». Είπε επίσης ότι ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας αποτελεί επίσης λόγο ανησυχίας και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν τέτοια πλοία για την εκτόξευση drones. «Ο σκιώδης στόλος από μόνος του δεν αποτελεί στρατιωτικό πρόβλημα, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει τις χώρες μας από στρατιωτική άποψη», δήλωσε ο Πέτκοβιτς.

Οι ποικίλες προκλήσεις των υποβρύχιων συνθηκών – συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης ορατότητας σε σύγκριση με την επιφάνεια της θάλασσας – σημαίνουν ότι οι υποβρύχιες υποδομές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις χώρες της Βαλτικής, ανέφερε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, την Εσθονία και τη Λιθουανία, οι οποίες «εξαρτώνται πλήρως από τις θαλάσσιες γραμμές για την επικοινωνία», πρόσθεσε.

Ωστόσο, πιστεύει ότι η αυξημένη επαγρύπνηση του ΝΑΤΟ έχει αντίκτυπο. Τόνισε ότι από την έναρξη της επιχείρησης Baltic Sentry τον Ιανουάριο, «δεν έχουμε δει κανένα περιστατικό με καλώδια σε αυτή την περιοχή». Πρόσθεσε επίσης: «Πρώτα απ' όλα, αυτό δείχνει ότι η συμμαχία λειτουργεί, ότι υπάρχει συνοχή. Και ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας ενάντια σε μια συγκεκριμένη απειλή. Το Baltic Sentry το έχει αποδείξει αυτό. Ανεξάρτητα από το αν τα περιστατικά αυτά ήταν υποκινούμενα από κράτη ή αποτέλεσμα κακής ναυτικής πρακτικής ή οτιδήποτε άλλο, έχουν ευαισθητοποιήσει τον εμπορικό στόλο ότι πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός όταν ταξιδεύει στα ύδατα της περιοχής μας».

