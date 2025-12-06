Το wrapped του Μητσοτάκη για το 2025: «Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές»

Στο πνεύμα των ημερών και της τεχνολογίας η νέα ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία κάνει ανασκόπηση της χρονιάς που τελειώνει σε λίγες ημέρες κάνει σε

Στο στιλ του Spotify Wrapped, που είναι viral, ο πρωθυπουργός παρουσιάζει όλες τα μεγάλα έργα και τις σημαντικές αποφάσεις.

«Από χτες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου», αναφέρει ο πρωθυπουργός πριν παρουσιάσει το «Ελλάδα 2025 Wrapped»

Τα πέντε κορυφαία «είδη» για την χρονιά που πέρασε ήταν η οικονομία και εργασία, η ενέργεια, οι υποδομές, η παιδεία και η υγεία. Επισημαίνει επίσης ότι για πρώτη φορά υπήρξε συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις «40 χρόνια μετά».

«Φέτος τα 4 πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι γεγονός», συνεχίζει.

Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα κορυφαία επιτεύγματα για τη χρονιά που τελειώνει, ήταν:

οι μειώσεις φόρων και η επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας

η συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις

ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος

τα τέσσερα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια

οι ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών.

«Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο», καταλήγει.

Υπενθυμίζεται ότι το Spotify Wrapped είναι η ετήσια καμπάνια της πλατφόρμας Spotify, η οποία συγκεντρώνει και παρουσιάζει στατιστικά δεδομένα για τις ακροάσεις κάθε χρήστη κατά το προηγούμενο έτος, από τις 1 Ιανουαρίου έως περίπου τις 15 Νοεμβρίου.

Περιλαμβάνει τις πέντε κορυφαίες μουσικές επιλογές σε καλλιτέχνες, τραγούδια, είδη μουσικής και podcasts, με γραφικά κατάλληλα για κοινοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα. Οι χρήστες βλέπουν εξατομικευμένες λίστες αναπαραγωγής και στατιστικά, ενώ οι καλλιτέχνες έχουν πρόσβαση σε δεδομένα streams.