Ηράκλειο: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση το ζευγάρι για την κακοποίηση των 8 παιδιών του

Ενόχους έκρινε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου την 33χρονη και τον 44χρονο για την κακοποίηση των 8 παιδιών τους που συνελήφθησαν την Τετάρτη.

Τόσο ο 44χρονος όσο και 33χρονη μετά την απόφαση θα οδηγθούν στη φυλακή. Το δικαστήριο επέβαλε στον 44χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών και στην 33χρονη συνολική ποινή 7 ετών και τριών μηνών.

Η φρικιαστική υπόθεση έγινε γνωστή έπειτα από καταγγελία που έφτασε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για δύο γονείς που κακοποιούν συστηματικά με φωνές, απειλές και ξυλοδαρμό τα οκτώ παιδιά τους ηλικίας 2-15 ετών σε περιοχή του Ηρακλείου.

Ο οργανισμός στη συνέχεια ειδοποίησε το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας άντρες του οποίου πήγαν στο σπίτι και συνέλαβαν τον 44χρονο πατέρα και την 33χρονη μητέρα.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει συνολικά 8 παιδιά. Η 33χρονη έχει τρία παιδιά με τον 44χρονο και άλλα πέντε από τον πρώτο γάμο της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος έφερε διώξεις για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου και η 33χρονη διώξεις για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, και της ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

Αξίζει να σημειωθεί στους δύο ασκήθηκε δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο κατά συναυτουργία, κατοχή όπλου για θήρα κατά συναυτουργία.

Με πληροφορίες από cretapost.gr

