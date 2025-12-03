Φρίκη στο Ηράκλειο: Στο αυτόφωρο ζευγάρι για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του

Ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκεται ένα ζευγάρι στο Ηράκλειο της Κρήτης, που φέρεται να κακοποιούσε τα οκτώ ανήλικα παιδιά του.

Ο 44χρονος πατέρας και 32χρονη μητέρα παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο ενώ την ίδια στιγμή τα παιδιά αναμένεται να ελεγχθούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ανήλικα έχουν κακοποιηθεί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αναφορά που έγινε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και την οποία ανέλαβε να ερευνήσει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Σύμφωνα με το Cretalive, η μάρτυρας–«κλειδί» που δέχθηκε να καταθέσει όσα γνώριζε στις αρχές, ήταν γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία παρακολουθούσε με ανησυχία όσα συνέβαιναν στο διπλανό σπίτι.

Η γυναίκα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, είπε ότι η 32χρονη μητέρα της άφηνε συχνά κάποια από τα μικρότερα παιδιά στο σπίτι της, προκειμένου να τα προσέχει.

Ωστόσο, όπως φέρεται να κατέθεσε, είχε παρατηρήσει συμπεριφορές και ενδείξεις που της δημιουργούσαν έντονη ανασφάλεια για την ευημερία των παιδιών.

Παράλληλα, η μάρτυρας ανέφερε ότι πολύ συχνά άκουγε φωνές, βρισιές και κλάματα από το σπίτι της οικογένειας.

Μετά τη σύλληψη των δύο γονιών, τα οχτώ παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προσωρινή φροντίδα της γιαγιάς τους.

Όλα τα παιδιά θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, ώστε να διαπιστωθεί αν φέρουν σημάδια σωματικής ή άλλης κακοποίησης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει το πολύτεκνο ζευγάρι

Ο 44χρονος πατέρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

– ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

– ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

– προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου

Η 32χρονη μητέρα κατηγορείται για:

– επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

– ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

Και στους δύο ασκήθηκε επίσης δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και κατοχή όπλου για θήρα.

Οι γονείς έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.