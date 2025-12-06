Ο Καναδάς αφαιρεί τη Συρία από τη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

«Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με πρόσφατες αποφάσεις που έλαβαν σύμμαχοί μας, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών

Newsbomb

Ο Καναδάς αφαιρεί τη Συρία από τη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα κατά την άφιξή του στο Κρεμλίνο, στις 15 Οκτωβρίου 2025. 

Sputnik/Sergey Savostyanov μέσω Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση του Καναδά έκανε γνωστό χθες Παρασκευή ότι αφαίρεσε τη Συρία από τον κατάλογο των κρατών που κατ’ αυτή υποστηρίζουν την τρομοκρατία και επίσης αφαίρεσε τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), οργάνωση που ηγήθηκε της συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών η οποία ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οντοτήτων βάσει του καναδικού ποινικού κώδικα.

«Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με πρόσφατες αποφάσεις που έλαβαν σύμμαχοί μας, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών (της Αμερικής), κι ακολουθούν τις προσπάθειες της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης να προωθήσει τη σταθερότητα της Συρίας, να οικοδομήσει χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλές μέλλον για τους πολίτες της και να εργαστεί από κοινού με παγκόσμιους εταίρους για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της καναδικής διπλωματίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς αφαιρεί τη Συρία από τη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

01:49ΕΛΛΑΔΑ

Πηνειός: Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του - Συναγερμός στα Τρίκαλα

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

01:07ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν-Πακιστάν: Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα και αλληλοκατηγορίες

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μάρκλ: Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του στις Φιλιππίνες

00:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στην Κηφισίας - Έργα και καθυστερήσεις

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν οι γύπες έπειτα από 100 χρόνια - Στήνεται το «Ευρωπαϊκό Γέλοουστοουν» στα Καρπάθια

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στο 9-5 έπεσε ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα αποτελέσματα

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Οι Αμερικανοί υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρώπη»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Με λαμπρότητα ο Μέγας Εσπερινός του Αγίου Νικολάου στον Βόλο – Μήνυμα Ιγνατίου για την αξία των εθελοντών ιερέων

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 79-89: Κακός Παναθηναϊκός και δίκαιη ήττα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλα ύψη βροχής στα Χανιά, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση - Έπεσαν χιόνια στα Λευρά Όρη

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουσάκοφ: «Πούτιν και Γουίτκοφ καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον» - «Πραγματικά φιλικές» οι συνομιλίες

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι - Τα εμβληματικά κτήρια που είχε σχεδιάσει

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 79-89: «Διπλό» για τις «νυχτερίδες»

23:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει το διάταγμα Τραμπ που καταργεί την αυτόματη ιθαγένεια για παιδιά μεταναστών

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Αυτές είναι οι καλύτερες κουζίνες του κόσμου - Ποια θέση κατέκτησε η Ελλάδα

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: 16χρονος Ρομά εγκατέλειψε τη 2 ετών ανιψιά του στο αμάξι για να ξεφύγει από αστυνομικούς

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον γιο του έχρισε ως πολιτικό του διάδοχο ο Μπολσονάρο - Υποψήφιος πρόεδρος το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

01:49ΕΛΛΑΔΑ

Πηνειός: Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του - Συναγερμός στα Τρίκαλα

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλα ύψη βροχής στα Χανιά, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση - Έπεσαν χιόνια στα Λευρά Όρη

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι 12 όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σκότωσε τον γείτονά του που προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εσκαφέα - Τον αθώωσε το δικαστήριο

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από Δευτέρα - Δικογραφία στον οδηγό τρακτέρ που επιτέθηκε στα ΜΑΤ

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Αυτές είναι οι καλύτερες κουζίνες του κόσμου - Ποια θέση κατέκτησε η Ελλάδα

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού σπάει τη σιωπή της

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μάρκλ: Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του στις Φιλιππίνες

18:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην ιστορία του διαγωνισμού - Μπαράζ αποχωρήσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

17:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ