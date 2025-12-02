Φον ντερ Λάιεν: Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στα δάνεια του SAFE

Τη συμμετοχή του Καναδά στα δάνεια του SAFE για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ΕΕ και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχει αυτή η τρίτη χώρα στα χαμηλότοκα δάνεια του μέσου SAFE.

«Όταν εταίροι με παρόμοιο τρόπο σκέψης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ασφάλεια και την άμυνα σε έναν ταραγμένο κόσμο, οι χώρες μας δυναμώνουν, οι βιομηχανίες μας ωφελούνται και οι πολίτες μας είναι ασφαλέστεροι», τονίζει μέσω του «Χ», η πρόεδρος της Επιτροπής.

Επιπλέον σε κοινή δήλωσή τους, η πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, χαιρετίζουν τη συμφωνία και τονίζουν ότι «η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το SAFE βασίζεται στη δέσμευσή μας για κοινή αμυντική συνεργασία, όπως ορίζεται στην Εταιρική Σχέση Ασφάλειας και Άμυνας» που υπογράφηκε στην Σύνοδο Κορυφής Καναδά-ΕΕ νωρίτερα φέτος.

«Αυτό είναι το επόμενο βήμα στην εμβάθυνση της συνεργασίας μας και συμβολίζει τις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ και του Καναδά. Μαζί θα δημιουργήσουμε ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας μεταξύ των βιομηχανιών μας σε μια κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια ασφάλεια. Ενισχύοντας τις αντίστοιχες βιομηχανικές μας βάσεις, θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες ευκαιρίες που είναι κρίσιμες για την αμυντική μας ετοιμότητα», αναφέρεται στην κοινή δήλωση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το SAFE θα παράσχει ζωτική υποστήριξη στην Ουκρανία και θα αυξήσει την ανθεκτικότητα της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.