ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Συνεχίζονται οι επιστροφές παράνομων μεταναστών παρά την κρίση

Η άφιξη της δεύτερης πτήσης αυτή την εβδομάδα, έπειτα από εκείνη της Τετάρτης, καταγράφτηκε καθώς η Ουάσιγκτον έχει αυξήσει κατακόρυφα την πίεση στο Καράκας.

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Συνεχίζονται οι επιστροφές παράνομων μεταναστών παρά την κρίση

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Βενεζουέλας - ΗΠΑ

Νέα πτήση από τις ΗΠΑ που μετέφερε 172 παράτυπους μετανάστες από τη Βενεζουέλα τους οποίους απέλασαν οι αμερικανικές αρχές έφθασε χθες Παρασκευή στο Καράκας, μετά την επανέναρξη των δρομολογίων αυτών παρά την κρίση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας και παρά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως ο εναέριος χώρος του κράτους της Λατινικής Αμερικής είναι «κλειστός».

Η άφιξη της δεύτερης πτήσης αυτή την εβδομάδα, έπειτα από εκείνη της Τετάρτης, καταγράφτηκε καθώς η Ουάσιγκτον έχει αυξήσει κατακόρυφα την πίεση στο Καράκας. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως διεξάγει εκστρατεία εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών, έχει αναπτύξει στρατιωτικά μέσα με εντυπωσιακή ισχύ πυρός στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η κυβέρνησή του τονίζουν πως η ανάπτυξη αυτή σκοπό έχει στην πραγματικότητα αλλαγή καθεστώτος και αρπαγή των μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) με ειδοποίησή της στα τέλη Νοεμβρίου κάλεσε τους πιλότους να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή όταν πετούν προς και από τη Βενεζουέλα. Η NOTAM που εξέδωσε ώθησε τις περισσότερες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν τις πτήσεις τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αναγορεύσει την καταπολέμηση της μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, διεμήνυσε την 29η Νοεμβρίου μέσω Truth Social ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται «κλειστός στο σύνολό του».

Σύμφωνα με τις αρχές της Βενεζουέλας, οι οποίες προβάλλουν ιδιαίτερα τις αφίξεις αυτές στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, η χθεσινή πτήση αφίχθη από το Φοίνιξ (Αριζόνα, δυτικά) και μετέφερε πέντε παιδιά, 26 γυναίκες και 141 άνδρες.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, με αυτή την πτήση έφθασαν τους 18.260 οι πολίτες της Βενεζουέλας που έχουν επαναπατριστεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «επιστροφή στην πατρίδα», οι 14.000 και πλέον από τις ΗΠΑ (γίνονται παράλληλα πτήσεις για την επιστροφή μεταναστών από άλλα κράτη).

Ο Ντόναλντ Τραμπ εναλλάσσει καυτό και παγωμένο όσον αφορά την πιθανότητα να εξαπολυθούν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας. Επιβεβαίωσε πως μίλησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να αποκαλύψει τι συζητήθηκε.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 20 ταχύπλοα στην Καραϊβική κι στον Ειρηνικό-ο πιο πρόσφατος βομβαρδισμός ανακοινώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή-σκοτώνοντας τουλάχιστον 87 ανθρώπους.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ και ειδικά ο υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκσεθ, επικρίνονται ιδίως για μια από τις πρώτες επιχειρήσεις της εκστρατείας αυτής, κατά την οποία εξαπολύθηκε δεύτερο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική για να αποτελειωθούν δυο επιζήσαντες του πρώτου πλήγματος. Συνολικά εκείνος ο βομβαρδισμός είχε σκοτώσει 11 ανθρώπους, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον.

