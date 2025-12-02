CNN: Το δίλημμα του Τραμπ στη Βενεζουέλα, καθώς ο Μαδούρο οχυρώνεται και αυξάνονται οι αντιδράσεις

Η επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος στη Βενεζουέλα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει να εκφυλιστεί σε ένα στρατηγικό, πολιτικό και νομικό τέλμα. Ο Τραμπ συγκέντρωσε κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας και βοηθούς σε συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Δευτέρας, επιδιώκοντας να καθορίσει τα επόμενα βήματα σε μια αναμέτρηση που πλέον ξεφεύγει από τον έλεγχό του, τόσο εντός του φτωχού αν και πλούσιου σε πετρέλαιο έθνους, όσο και στην Ουάσινγκτον.

Πριν από τις συνομιλίες, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, ο δικτάτορας της Βενεζουέλας, χόρεψε προκλητικά μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος υποστηρικτών του στο Καράκας σε μια υπαίθρια συγκέντρωση τύπου Τραμπ, καταρρίπτοντας προηγούμενες φήμες ότι είχε υποκύψει στις εκκλήσεις των ΗΠΑ να εγκαταλείψει τη χώρα. «Δεν θέλουμε ειρήνη των σκλάβων, ούτε ειρήνη των αποικιών», δήλωσε ο Μαδούρο.

Τα λεπτά εγχώρια πολιτικά θεμέλια της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ γίνονται όλο και πιο εύθραυστα, καθώς ο Λευκός Οίκος δεν καταφέρνει να καταστείλει την αυξανόμενη διαμάχη σχετικά με μια επακόλουθη αμερικανική επιδρομή που φέρεται να σκότωσε τα επιζώντα μέλη του πληρώματος ενός φερόμενου πλοίου διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Οι Δημοκρατικοί επικριτές του Τραμπ στο Καπιτώλιο προειδοποιούν για ένα πιθανό έγκλημα πολέμου. Και αρκετοί ισχυροί Ρεπουμπλικάνοι είναι συγκλονισμένοι και δείχνουν μια σπάνια προθυμία να διερευνήσουν αυστηρά την κυβέρνηση.

Η αντιπαράθεση των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα αρχίζει τώρα να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Ουάσινγκτον μετά από τέσσερις και πλέον μήνες κλιμάκωσης της πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης, η οποία συνοψίζεται στην ογκώδη παρουσία του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald. R. Ford, και μιας αρμάδας αμερικανικών πλοίων στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Υπάρχει αυξανόμενος έλεγχος σχετικά με τον ρόλο του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στις επιθέσεις κατά των πλοίων. Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News ήταν μια αμφιλεγόμενη επιλογή για τη διοίκηση του Πενταγώνου, και η έλλειψη εμπειρίας, ο τραχύς τρόπος του και η απόρριψη ορισμένων ηθικών και νομικών εγγυήσεων του στρατού απειλούν να τον μετατρέψουν σε πολιτικό βάρος για τον πρόεδρο, καθώς οι Δημοκρατικοί απαιτούν την παραίτησή του.

Αλλά σε γενικές γραμμές, η ανυπακοή του Μαδούρο θέτει τον Τραμπ, τον Χέγκσεθ, τον Αρχηγό του Κοινού Επιτελείου Στρατού Νταν Κέιν, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους που αναμένονται στη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο μπροστά σε ένα βαθύτερο στρατηγικό δίλημμα. Ο Τραμπ υπερβάλλει για τους στόχους του.

Την Πέμπτη απείλησε ότι οι επιθέσεις εναντίον στόχων καρτέλ ναρκωτικών στην ξηρά της Βενεζουέλας θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα». Το Σάββατο δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος της χώρας θα πρέπει να θεωρείται κλειστός. Αλλά ο Μαδούρο δεν πήγε πουθενά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν ευαίσθητος στο παρελθόν σε οποιαδήποτε υπόνοια ότι «δειλιάζει» αφού εξαπέλυσε απειλές, πρέπει τώρα να εξετάσει εάν οι απειλές του αρχίζουν να στερούνται αξιοπιστίας χωρίς μια επίδειξη στρατιωτικής δύναμης που θα τον έσυρε σε μια υπερπόντια σύγκρουση.

Ο Μαδούρο αψηφά τις πιέσεις των ΗΠΑ για αποχώρηση

Η Ουάσινγκτον ελπίζει ότι η στρατιωτική της ενίσχυση θα ταρακουνήσει τόσο πολύ τον Μαδούρο που θα δεχτεί την εξορία στο εξωτερικό ή ότι οι στρατηγοί του στενού του κύκλου θα τον ανατρέψουν. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι μίλησε πρόσφατα τηλεφωνικά με τον Μαδούρο - αλλά ο ισχυρός άνδρας της Βενεζουέλας παρέμεινε στη θέση του. Ο πολιτικός της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Ντέιβιντ Σμολάνσκι, δήλωσε στον Τζιμ Σκιούτο στην εκπομπή "The Brief" του CNN ότι ο Μαδούρο είχε προηγουμένως λάβει «τελεσίγραφο» από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να εγκαταλείψει τη χώρα.

Αλλά η άρνηση του καθεστώτος να αποχωρήσει μέχρι στιγμής θα δοκιμάσει την προθυμία του Τραμπ να ανταποκριθεί στην απειλή του να κάνει τα πράγματα με τον «δύσκολο τρόπο», καθώς ο Μαδούρο χαρακτηριστικά παρατείνει τις διαπραγματεύσεις και τις κρίσεις για να αποδυναμώσει τη βούληση των αντιπάλων του.

Η επιμονή του Μαδούρο εγείρει επίσης το ερώτημα εάν οποιοδήποτε επίπεδο πίεσης των ΗΠΑ, εκτός από στρατιωτική δράση, θα αρχίσει να διαλύει το καθεστώς του. Μια πιθανότητα είναι ότι η κυβέρνηση υποτίμησε την αντοχή της βάσης εξουσίας του Μαδούρο - μια τακτική αποτυχία για τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ όλα αυτά τα χρόνια που ήλπιζαν να δουν την κατάρρευση των ολοκληρωτικών αντιπάλων σε εχθρικά έθνη. Ο Μαδούρο με την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα χάσει την υπομονή του, θα αρχίσει να αναζητά ενόχους στον στενό κύκλο του και θα αναζητήσει τη δική του διέξοδο.

Αν ο πρόεδρος επιλέξει στρατιωτική δράση, η ιδέα μιας πλήρους κλίμακας εισβολής στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να φαίνεται αδιανόητη. Έχει, λοιπόν, επιλογές που θα ταράξουν τόσο πολύ την ασφάλεια του Μαδούρο που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πολιτική εξίσωση στο Καράκας; Ή μήπως οι επιθέσεις σε φερόμενες τοποθεσίες διακίνησης ναρκωτικών ή στρατιωτικές βάσεις θα ενθάρρυναν τον Μαδούρο, θα ενοποιούσαν την κοινή γνώμη γύρω του και θα τον έκαναν να πιστέψει ότι μπορεί να αντέξει;

Οι επιλογές που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι ιδιαίτερα σκληρές, επειδή μια σε μεγάλο βαθμό ειρηνική αποπομπή του Μαδούρο, η οποία θα χάριζε ελευθερία σε εκατομμύρια Βενεζολάνους μετά από δύο δεκαετίες δικτατορικής διακυβέρνησης θα αποκαθιστούσε τη δημοκρατία και θα αποτελούσε θρίαμβο στην εξωτερική πολιτική του. Θα έστελνε επίσης ένα μήνυμα ισχύος και πρόθεσης των ΗΠΑ σε άλλους εχθρούς των ΗΠΑ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κούβας, και θα έδειχνε στην Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν περιφερειακή επιρροή και αναστάτωση, ότι ο Τραμπ ελέγχει την γεωπολιτική του αυλή.

Μια επιτυχημένη στρατηγική για τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους επικριτές της εξωτερικής πολιτικής του κατεστημένου, όπως ακριβώς έκανε ο Τραμπ βομβαρδίζοντας τα πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν νωρίτερα φέτος, ένα στοίχημα που ήταν πιο επιτυχημένο και προκάλεσε λιγότερες επικίνδυνες συνέπειες από ό,τι φοβήθηκαν πολλοί ειδικοί.

Αλλά αν ο Μαδούρο επιβιώσει από την συσσώρευση αμερικανικών στρατευμάτων και την έντονη πίεση, θα κάνει μια δική του καταστροφική δήλωση στον Τραμπ. Η εξουσία του προέδρου θα μειωνόταν. Οι αυταρχικοί ηγέτες στο Πεκίνο και τη Μόσχα, τους οποίους λατρεύει να εντυπωσιάζει, θα το λάβουν υπόψη. Οι πρόεδροι που ανακαλούν αεροπλανοφόρα από την Ευρώπη και τα τοποθετούν στα ανοικτά της Λατινικής Αμερικής εν μέσω πολεμικής ρητορικής, τείνουν να δημιουργούν τέτοιες δοκιμασίες αξιοπιστίας για τους εαυτούς τους.

«Πιστεύω ότι αυτή ήταν στην πραγματικότητα μια προσπάθεια να τρομοκρατηθεί η κυβέρνηση Μαδούρο και ο ίδιος ο Μαδούρο ώστε να τον εγκαταλείψουν ή να τον ανατρέψουν αν αρνηθεί να φύγει. Αυτό δεν έχει συμβεί», δήλωσε στον Ίσα Σοάρες του CNN ο Κρίστοφερ Σαμπατίνι, ανώτερος συνεργάτης για τη Λατινική Αμερική στο Chatham House στο Λονδίνο.

«Είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον Ντόναλντ Τραμπ — προσπαθεί να αποκλιμακώσει;» συνέχισε ο Σαμπατίνι, «Έχει βάλει τον εαυτό του σε ένα παγιδευμένο κουτί, συνεχίζει να διπλασιάζει τις προσπάθειές του; Ή προσπαθεί να βρει κάποιο είδος διαπραγματευόμενης εξόδου, όχι μόνο για τον Μαδούρο αλλά και για τον ίδιο — δηλώνοντας τη νίκη και προχωρώντας παρακάτω».

Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι είναι διατεθειμένος να ρισκάρει ο Τραμπ για να επιτύχει τους στόχους του στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να εγκαταστήσει μια φιλική προς τις ΗΠΑ κυβέρνηση που θα μπορούσε να δεχτεί τη μαζική επιστροφή μεταναστών από την καταστολή του και που θα μπορούσε να είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στις επικερδείς συμφωνίες πετρελαίου και ορυκτών που στηρίζουν την εξωτερική του πολιτική.

Η τεράστια δύναμη πυρός των ΗΠΑ στην Καραϊβική θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικές ζημιές στις υποδομές της Βενεζουέλας ή σε αυτό που η κυβέρνηση περιγράφει ως επιχειρήσεις ναρκωτικών, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της φαιντανύλης που οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για τις τακτικές τους εισέρχεται στις ΗΠΑ μέσω του Μεξικού. Οι πύραυλοι κρουζ ή οι αεροπορικές επιδρομές που εκτοξεύονται από αεροπλανοφόρα ή τα αεροσκάφη ξηράς στην περιοχή θα μπορούσαν να συντρίψουν τις δυνάμεις του Μαδούρο.

Ωστόσο, τυχόν απώλειες των ΗΠΑ ή ακούσια θύματα αμάχων θα μπορούσαν να γυρίσουν μπούμερανγκ στον Τραμπ και να προκαλέσουν πολιτική καταστροφή σε μια εποχή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών αντιτίθεται στην στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα.

Και η ιστορία δείχνει ότι ακόμη και σε ακραίες συνθήκες, τα δικτατορικά καθεστώτα που έχουν οικοδομηθεί εδώ και δεκαετίες είναι συχνά πιο ανθεκτικά από ό,τι πιστεύουν οι ξένοι. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συχνά συγκρίνεται με μια πολυεπίπεδη εγκληματική επιχείρηση - με βασικά μέλη να έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα στη διαιώνιση της δικής τους εξουσίας. Και ενώ πολλοί ξένοι ελπίζουν ότι η πίεση του Τραμπ θα οδηγήσει στην άνοδο των νόμιμων δημοκρατικών ηγεμόνων της χώρας, ορισμένοι αναλυτές φοβούνται ότι μια κατάρρευση της κυβέρνησης θα μπορούσε να προκαλέσει χάος και αιματοχυσία και παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα. Έτσι, καμία από τις επιλογές που σκεφτόταν ο στενός κύκλος του Τραμπ τη Δευτέρα δεν έχει μηδενικό κόστος.

Ο Λευκός Οίκος αντιδρά για την επίθεση

Καθώς αγωνιζόταν για μια σαφέστερη στρατιωτική στρατηγική, η κυβέρνηση αγωνίστηκε να αποκρούσει την αυξανόμενη κριτική για την επίθεση με σκάφη στις 2 Σεπτεμβρίου στην Καραϊβική, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία για πιθανές παραβιάσεις του αμερικανικού και του διεθνούς δικαίου. Η αναδυόμενη αφήγηση του Λευκού Οίκου για το περιστατικό μόνο εντείνει την πολιτική ένταση.

Η πιθανότητα μιας επίθεσης «διπλού χτυπήματος» στο σκάφος είναι τόσο προβληματική επειδή εγείρει την πιθανότητα να ελήφθησαν μέτρα για τη θανάτωση των επιζώντων της αρχικής επίθεσης όταν τραυματίστηκαν ή δεν μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τις ΗΠΑ. Αυτό θα μπορούσε να παραβιάζει τους νόμους του πολέμου ή τις Συμβάσεις της Γενεύης. Ο Χέγκσεθ αρχικά καταδίκασε τέτοιες αναφορές ως «κατασκευασμένες, εμπρηστικές και υποτιμητικές» και σχεδιασμένες να δυσφημίσουν τους «πολεμιστές» των ΗΠΑ. Την Κυριακή, ο Τραμπ αντέδρασε σε ένα δημοσίευμα της Washington Post ότι ο Χέγκσεθ έδωσε εντολή να «σκοτωθούν όλοι», λέγοντας ότι ο Υπουργός Άμυνας του είπε ότι «δεν το είπε αυτό». Αλλά είπε επίσης ότι προσωπικά δεν θα ήθελε ένα δεύτερο χτύπημα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι υπήρξε και δεύτερο χτύπημα. Είπε ότι ο Ναύαρχος Φρανκ Μ. «Μιτς» Μπράντλεϊ, διοικητής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ήταν υπεύθυνος για την εντολή και ήταν «εντός των αρμοδιοτήτων του». Αλλά η Λίβιτ αρνήθηκε να περιγράψει την απειλή που αποτελούσε για το προσωπικό των αμερικανικών υπηρεσιών πριν από το δεύτερο χτύπημα.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Χέγκσεθ, ο οποίος έχει δεχθεί επικρίσεις σχετικά με την ικανότητα και την καταλληλότητά του για μια τόσο κρίσιμη θέση ως υπουργός Άμυνας από τότε που τον επέλεξε ο Τραμπ, τόνισε επίσης ότι ο Μπράντλεϊ διέταξε την εν λόγω επίθεση. «Ας ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα: Ο ναύαρχος Μιτς Μπράντλεϊ είναι ένας Αμερικανός ήρωας, ένας πραγματικός επαγγελματίας και έχει την 100% υποστήριξή μου. Στηρίζω αυτόν και τις αποφάσεις μάχης που έχει λάβει — στην αποστολή της 2ας Σεπτεμβρίου και σε όλες τις άλλες έκτοτε», είπε.

Πολιτικά, η στρατηγική της κυβέρνησης φαίνεται πως είναι να επαναλαμβάνει συνεχώς ότι ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ είχαν δηλώσει οι ίδιοι ότι νομιμοποιούνται για επιθέσεις σε σκάφη που μετέφεραν «ναρκοτρομοκράτες». Αλλά αυτή η προσέγγιση αγνοεί τις βαθιές νομικές κριτικές για τη δράση και την εξουσία τους. Και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε δημόσια να παρουσιάσει τη νομική δικαιολόγηση και τα αποδεικτικά στοιχεία για τέτοιες επιθέσεις που περιέχονται σε ένα απόρρητο πόρισμα του Γραφείου Νομικών Συμβούλων. Δημοκρατικοί γερουσιαστές που έχουν δει το έγγραφο το έχουν χαρακτηρίσει «ατελές» και προβληματικό.

Σε ένδειξη ανησυχίας της κυβέρνησης για την αυξανόμενη οργή, η Λίβιτ είπε ότι ο Χέγκσεθ μίλησε σε νομοθέτες που εξέφρασαν την ανησυχία τους για την επίθεση το Σαββατοκύριακο. Αλλά ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κανά δήλωσε στην Κάσι Χαντ του CNN ότι αρκετοί από τους συναδέλφους του από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ήταν «ντροπιασμένοι» για τις αναφορές σχετικά με το διπλό χτύπημα. Κάλεσε τον Χέγκσεθ και τον Μπράντλεϊ να εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων για να εξηγήσουν τις εντολές που έδωσαν. «Ίσως και οι δύο παραβίασαν τον νόμο», είπε. «Ο αμερικανικός λαός αξίζει απαντήσεις».

Την Κυριακή, ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς, Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε στο CBS ότι εάν η διπλή επίθεση συνέβη όπως έχει περιγραφεί, θα είναι μια «παράνομη πράξη». Δήλωσε στο CNN τη Δευτέρα ότι η έκθεση «αποκλίνει σημαντικά από... τη νομική γνωμοδότηση που μας δόθηκε και φυσικά λαμβάνει υπόψη τις πολύ σημαντικές ανησυχίες που έχουν τα μέλη για το γεγονός ότι αυτές οι επιθέσεις συμβαίνουν καν».

Πέρα από τους Χέγκεθ και Μπράντλεϊ, η συνολική ευθύνη για αυτήν την αποστολή βαρύνει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Ο Τραμπ παρασύρεται όλο και πιο βαθιά σε ένα τέλμα της Βενεζουέλας που ο ίδιος δημιούργησε και φαίνεται ότι έχει λίγες καλές επιλογές - στην Ουάσινγκτον ή στο Καράκας - για να βγει από αυτό.

