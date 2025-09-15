ΝΑΤΟ: Μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στέλνει στην Πολωνία η Βρετανία
Η επιχείρηση «Ανατολικός φρουρός» της βορειοατλαντικής συμμαχίας ενεργοποιήθηκε μετά την άνευ προηγούμενου εισβολή ρωσικών drones στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας
Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη θα συμμετάσχουν στις αεροπορικές αμυντικές αποστολές πάνω από την Πολωνία για να αντιμετωπίσουν απειλές , συμπεριλαμβανομένων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο πλαίσιο της αποστολής «Ανατολικός φρουρός» του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.
Τα μαχητικά Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας θα ενταχθούν στις συμμαχικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, για να ενισχύσουν την άμυνα και την αποτροπή του ΝΑΤΟ κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του, ανέφερε η κυβερνητική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι τα αεροσκάφη πρόκειται να πραγματοποιήσουν αποστολές πάνω από την Πολωνία τις επόμενες ημέρες.