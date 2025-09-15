Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ακούει τον κυβερνήτη της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Κρεμλίνο στη Μόσχα (2025)

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε τη Δευτέρα ο προεδρικός εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ, αντιδρώντας σε πρόσφατη δήλωση του Πολωνού υπουργού Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι ότι το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Μόσχα.

«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία», είπε ο Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου. «Είναι προφανές και δεν χρειάζεται καμία πρόσθετη επιβεβαίωση», μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ΝΑΤΟ συμμετέχει de facto σε αυτόν τον πόλεμο» παρέχοντας άμεση και έμμεση υποστήριξη στο καθεστώς του Κιέβου.

Σημείωσε επίσης ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ κατηγορεί τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση, χωρίς να προσπαθεί να παρουσιάσει επιχειρήματα.

Μεντβέντεφ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ρωσικά drones πάνω από την Ουκρανία για να σημάνουν πόλεμο με τη Ρωσία

Nωρίτερα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο telegram σημείωσε πως η υλοποίηση της ιδέας για τη δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία και η δυνατότητα των χωρών του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα σήμαινε πόλεμο μεταξύ της συμμαχίας και της Ρωσίας.

«Σοβαρά, η εφαρμογή της προκλητικής ιδέας του Κιέβου και άλλων ηλιθίων να δημιουργήσουν μια «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία» και να επιτρέψουν στις χώρες του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν τα drones μας θα σημαίνει μόνο ένα πράγμα: τον πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία», έγραψε χαρακτηριστικά σχολιάζοντας δήλωση του Πολωνού υπουργού Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι σχετικά με την εισαγωγή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Ο Μεντβέντεφ σημείωσε ότι η «ισχυρή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Eastern Sentry»» τον διασκέδασε. «Αυτό φαίνεται να είναι το μόνο που έχει απομείνει από τον «συνασπισμό των προθύμων»», επεσήμανε.

Σχολιάζοντας παράλληλα, την επίσκεψη του Εσθονού υπουργού Άμυνας Hanno Pevkur στην Ουκρανία, έγραψε: «Ένας Εσθονός υπουργός Άμυνας έφτασε στο Κίεβο. Είναι απειλητικός. Όσο μικρότερη είναι η χώρα, τόσο πιο επιθετικοί και ανόητοι τείνουν να είναι οι ηγέτες της».

Απορρίπτει η Μόσχα τη ρουμανική διαμαρτυρία για drones

Ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βουκουρέστι Όλεγκ Λίπαεφ, ο οποίος κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας λόγω του περιστατικού με drone που φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας, απέρριψε τη διαμαρτυρία ως τραβηγμένη και αβάσιμη, ανέφερε η διπλωματική αποστολή στο Κανάλι Telegram.

«Στις 13 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, το Υπουργείο Άμυνας Ρουμανία ανακάλυψε ένα άλλο UFO στον ουρανό πάνω από τη χώρα και έσπευσε να ανακοινώσει ότι επρόκειτο για ρωσικό drone. Με την ευκαιρία αυτή, το ρουμανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στις 14 Σεπτεμβρίου για να του εκφράσει μια «έντονη διαμαρτυρία». Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ωστόσο, δεν δόθηκε ούτε μία συγκεκριμένη και πειστική απάντηση σε κανένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με την αναγνώριση του drone που φέρεται να πέταξε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας», σημείωσε η πρεσβεία.

Ο Λιπάεφ απέρριψε τη διαμαρτυρία της ρουμανικής πλευράς ως τραβηγμένη και αβάσιμη «λόγω της έλλειψης αντικειμενικής επιβεβαίωσης της εθνικότητας του αεροσκάφους».

Βρετανική διαμαρτυρία στον Ρώσο πρέσβη

Η Βρετανία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ (Πολωνία) από τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι εισβολές στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ ήταν «εντελώς απαράδεκτες», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει ενωμένο με τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ τις «απερίσκεπτες ενέργειες».

«Η Ρωσία θα πρέπει να καταλάβει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητά της ενισχύει μόνο την ενότητα μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας, και τυχόν περαιτέρω εισβολές θα αντιμετωπιστούν και πάλι με βία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει στόχους στην Πολωνία και ότι οι δυνάμεις της επιτίθεντο στην Ουκρανία κατά τη στιγμή του περιστατικού της Τετάρτης.

