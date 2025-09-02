Κρεμλίνο: Τραμπ και Πούτιν δεν συμφώνησαν για συνάντηση με τον Ζελένσκι

Newsbomb

Κρεμλίνο: Τραμπ και Πούτιν δεν συμφώνησαν για συνάντηση με τον Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα λήγει το 15ημερο τελεσίγραφο που είχε στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα προβεί σε ανακοίνωση απόψε, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η δήλωση θα μεταδοθεί στις 21:00 ώρα Αθήνας. Για τι ακριβώς θα μιλήσει παραμένει άγνωστο.

Παράλληλα, πάντως κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συμφώνησαν σε συναντήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι - ούτε διμερείς ούτε τριμερείς. Αυτό δήλωσε ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας του Οργανισμού Συνεργασίας (SCO).

«Αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για μια τριμερή συνάντηση, για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Αλλά συγκεκριμένα αυτό... απ' όσο γνωρίζω, δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ σχετικά με αυτό», είπε.

Οι ΗΠΑ καλούν το ΝΑΤΟ να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία

Στο μεταξύ, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, Μάθιου Γουίτακερ, κάλεσε τις χώρες μέλη του δυτικού στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ να αγοράσουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - Λίστα Προτεραιοτήτων για την Ουκρανία), αναφέρει το TASS .

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική πλευρά επιθυμεί τον τερματισμό της ουκρανικής σύγκρουσης. Ο Whitaker σημείωσε ότι συνεχίζει να επιμένει ότι οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στη Βορειοατλαντική Συμμαχία πρέπει να βοηθήσουν το Κίεβο μέσω της πρωτοβουλίας PURL, αγοράζοντας αμερικανικά όπλα για την επακόλουθη μεταφορά τους στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ή μέσω άλλων μορφών υποστήριξης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας στα ΚΕΠ

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε το πρωτοπαλίκαρο του «Έντικ» - Τι ισχυρίστηκε

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

12:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: Το Γυναικόκαστρο είναι σύμβολο ιστορίας, ταυτότητας και εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πάνω από 1100 οι νεκροί και 3200 τραυματίες από τον σεισμό - «Δεν ξέρουμε πόσα πτώματα είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια»

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα συνολικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών»

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία και τα ματς του Eurobasket 2025

12:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΕΘ: Τι πρέπει να ξέρουν φοιτητές και μαθητές για κάρτες, εκπτώσεις και ανανεώσεις εισιτηρίων - Πλήρης οδηγός

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

12:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Γκρούγιτς

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η αήττητη Εθνική Ελλάδας και οι υπόλοιπες που το έχουν πετύχει

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τραμπ και Πούτιν δεν συμφώνησαν για συνάντηση με τον Ζελένσκι - Σήμερα ανακοινώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο

11:57ΠΑΙΔΕΙΑ

Σεμινάριο «Ἑλληνίζοντες Διδάσκομεν»: Διδάσκοντας τα Αρχαία Ελληνικά με καινοτόμες μεθόδους

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

11:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χάντμπολ: Θλίψη - Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης, πρώην διεθνής σε ηλικία 47 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» έκταση «φιλέτο» στη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

10:19ΥΓΕΙΑ

Γιατί είστε «μαγνήτης» για τα κουνούπια - Επιστήμονες εξηγούν τον λόγο

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση του Τιτανικού έκρυβε μυστική στρατιωτική αποστολή - Πώς εξελίχθηκε η ιστορική ανακάλυψη

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πάνω από 1100 οι νεκροί και 3200 τραυματίες από τον σεισμό - «Δεν ξέρουμε πόσα πτώματα είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ