Κρεμλίνο: Τραμπ και Πούτιν δεν συμφώνησαν για συνάντηση με τον Ζελένσκι

Σήμερα λήγει το 15ημερο τελεσίγραφο που είχε στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα προβεί σε ανακοίνωση απόψε, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η δήλωση θα μεταδοθεί στις 21:00 ώρα Αθήνας. Για τι ακριβώς θα μιλήσει παραμένει άγνωστο.

Παράλληλα, πάντως κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συμφώνησαν σε συναντήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι - ούτε διμερείς ούτε τριμερείς. Αυτό δήλωσε ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας του Οργανισμού Συνεργασίας (SCO).

«Αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για μια τριμερή συνάντηση, για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Αλλά συγκεκριμένα αυτό... απ' όσο γνωρίζω, δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ σχετικά με αυτό», είπε.

Οι ΗΠΑ καλούν το ΝΑΤΟ να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία

Στο μεταξύ, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, Μάθιου Γουίτακερ, κάλεσε τις χώρες μέλη του δυτικού στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ να αγοράσουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - Λίστα Προτεραιοτήτων για την Ουκρανία), αναφέρει το TASS .

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική πλευρά επιθυμεί τον τερματισμό της ουκρανικής σύγκρουσης. Ο Whitaker σημείωσε ότι συνεχίζει να επιμένει ότι οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στη Βορειοατλαντική Συμμαχία πρέπει να βοηθήσουν το Κίεβο μέσω της πρωτοβουλίας PURL, αγοράζοντας αμερικανικά όπλα για την επακόλουθη μεταφορά τους στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ή μέσω άλλων μορφών υποστήριξης.

