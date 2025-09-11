Telegraph: Ουκρανικό σαμποτάζ η ανατίναξη των Nord Stream - Η απόρρητη «Επιχείρηση Διάμετρος»

H διαρροή αερίου στη Βαλτική Θάλασσα από τον Nord Stream φωτογραφίζεται από αεροσκάφος της ακτοφυλακής την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022. Έξι χώρες της βόρειας Ευρώπης που συνορεύουν με τη Βόρεια Θάλασσα υπέγραψαν συμφωνία για να συνεργαστούν για την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών στο βόρειο τμήμα του Ατλαντικού Ωκεανού

Η ανατίναξη των αγωγών Nord Stream 1 και 2 που μεταφέρουν ρωσικό αέριο στη Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, άφησε 350.000 τόνους μεθανίου να αναβλύζουν στην επιφάνεια της Βαλτικής (ισοδύναμο με τις ετήσιες εκπομπές CO2 της Δανίας). Αν και αποδόθηκε αμέσως σε δολιοφθορά, πυροδότησε ένα άνευ προηγουμένου blame game μεταξύ Δύσης και Ρωσίας.

Τώρα, σύμφωνα με τη Telegraph, η γερμανική αστυνομία, που ερευνά την υπόθεση σχεδόν τρία χρόνια έρχεται να ανατρέψει το δυτικό σενάριο, δείχνοντας ουκρανικό δάχτυλο, μετά από μία σύλληψη στην Ιταλία.

Όπως αποκαλύπτει, σε μία συνάντηση υψηλού επιπέδου Ουκρανών στρατιωτικών, τον Μαΐου 2022, αποφασίστηκε ένα χτύπημα που πραγματικά θα πονούσε το Κρεμλίνο. Η ανατίναξη των δίδυμων αγωγών που μεταφέρουν ρωσικό αέριο στη Γερμανία μέσω της Βαλτικής θα κόστιζε στη Ρωσία δισεκατομμύρια λίρες σε χαμένα έσοδα από πωλήσεις και θα τερμάτιζε την εξάρτηση της Γερμανίας από τη φθηνή ενέργεια του Κρεμλίνου. Αν τους έπιαναν, όμως, θα υπήρχε πρόβλημα: οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου δύσκολα θα καλωσόριζαν το σαμποτάζ στην αυλή τους.

Πολλοί υπέθεσαν ότι διατάχθηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, άλλοι σκέφτηκαν ότι μπορεί ακόμη και να είχε ενορχηστρωθεί από τη CIA, καθώς οι ΗΠΑ αντιτίθενται εδώ και καιρό στον Nord Stream, άλλωστε.

Τον περασμένο μήνα, στις ιταλικές ακτές της Αδριατικής, οι Ιταλοί συνέλαβαν - κατόπιν γερμανικού εντάλματος - τον φερόμενο αρχηγό της επίθεσης, ενώ παραθέριζε με την οικογένεια του.

Ελάχιστα είναι γνωστά για τον 49χρονο, ο οποίος αναγνωρίζεται μόνο ως «Serhii K», θεωρείται ότι είναι συνταξιούχος Ουκρανός καπετάνιος και πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών. Φωτογραφίες από την εμφάνισή του στο δικαστήριο – όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες – έδειχναν μια μυώδη, ξυρισμένη φιγούρα με χειροπέδες να συνοδεύεται πίσω στην κλούβα.

Γερμανοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν τώρα να ζητήσουν την έκδοσή του, υποστηρίζοντας ότι ήταν επικεφαλής μιας εξαμελούς ουκρανικής ομάδας που τοποθέτησε τα εκρηκτικά και πυροδότησε την έκρηξη στο Nord Stream τον Σεπτέμβριο του 2022. Σε μια από τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με την έρευνα – μέχρι τώρα άκρως εμπιστευτική – η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας είπε: «Ο Serhii K ήταν μέρος μιας ομάδας ατόμων που τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2».

Η δίκη του μπορεί επίσης να αποδειχθεί πολιτικά εκρηκτική. Η Γερμανία είναι πλέον ο μεγαλύτερος στρατιωτικός και οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας μετά την Αμερική. Και ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε ότι ενέκρινε τη συνωμοσία, διαρροές από την έρευνα δείχνουν ότι τουλάχιστον το γνώριζε. Φέρεται επίσης να εποπτευόταν από τον πρώην ανώτατο διοικητή της Ουκρανίας, στρατηγό Valeriy Zaluzhny – τώρα πρεσβευτή του Κιέβου στο Λονδίνο – ο οποίος επίσης αρνείται κάθε γνώση.

Τι ακριβώς πιστεύουν λοιπόν οι Γερμανοί ότι συνέβη;

Με βάση τις δημόσιες λεπτομέρειες από την έρευνα, καθώς και αναφορές σε γερμανικά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι πλέον δυνατό να συντεθεί το πλήρες περίγραμμα της αστυνομικής υπόθεσης. Και φαίνεται ότι, παρ' όλο το μεθυσμένο ξεκίνημά της, η «Επιχείρηση Διάμετρος», όπως φέρεται να ήταν το παρατσούκλι της συνωμοσίας δολιοφθοράς, ήταν ένα άκρως επαγγελματικό εγχείρημα. Όχι μόνο απαιτούνταν ισχυρά εκρηκτικά για να περάσουν λαθραία τα σύνορα, αλλά έπρεπε να τοποθετηθούν στον βυθό της θάλασσας 80 μέτρα κάτω από την επιφάνεια – ένα βάθος προσβάσιμο μόνο από έμπειρους δύτες.

Για το σκοπό αυτό, η εξαμελής ουκρανική ομάδα περιελάμβανε τέσσερις έμπειρους δύτες βαθέων υδάτων. Η ομάδα, η οποία λέγεται ότι περιελάμβανε πολίτες, νοίκιασε ένα παλιό σκάφος που ονομάζεται Andromeda από μια μαρίνα στο λιμάνι Ροστόκ της Βαλτικής της Γερμανίας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022.

Στην ομάδα συμμετείχε και μία γυναίκα από τις κορυφαίες δύτριες της Ουκρανίας – έμοιαζαν όμως σαν «τουρίστες» που απολάμβαναν τις διακοπές τους ώστε να μην τραβήξουν την προσοχή. Τοποθέτησαν βόμβες σε τέσσερα σημεία κοντά στο νησί Bornholm της Δανίας, που είχε προγραμματιστεί να εκραγεί στις 26 Σεπτεμβρίου.

Ο κόσμος φαινόταν πεπεισμένος ότι έφταιγε το Κρεμλίνο. Το ναυτικό της Δανίας δήλωσε ότι, πριν από τις εκρήξεις, είχε δει ρωσικά πλοία να ενεργούν ύποπτα γύρω από το Μπόρνχολμ, πλέοντας με απενεργοποιημένα συστήματα αναγνώρισης.

Οι υποψίες της Δύσης για το Κίεβο

Όμως, ενώ οι πολιτικοί και οι ειδικοί έδειχναν με το δάχτυλο, οι δυτικοί αξιωματούχοι υποψιάζονταν ήδη το Κίεβο. Η ολλανδική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών είχε αντιληφθεί τη συνωμοσία τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, και είχε ειδοποιήσει τη CIA, η οποία με τη σειρά της είχε προειδοποιήσει το γραφείο του Ζελένσκι να την ακυρώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειές του να ενεργήσει σύμφωνα με τον συναγερμό αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς.

Μετά την έκρηξη, η γερμανική αστυνομία έλαβε στη συνέχεια μια δεύτερη πληροφορία – και πάλι μεταδόθηκε από τις ολλανδικές μυστικές υπηρεσίες – που προσδιόριζε τη μάρκα του σκάφους που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό οδήγησε τους ντετέκτιβ στην Ανδρομέδα, η οποία περιείχε ακόμα υπολείμματα εκρηκτικών καθώς και στοιχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων και DNA. Η ομάδα βομβών είχε επίσης προσλάβει έναν ανυποψίαστο οδηγό ταξί για να τους οδηγήσει στη Γερμανία, ο οποίος, κατά τύχη, φωτογραφήθηκε να οδηγεί πολύ γρήγορα από μια κάμερα ταχύτητας.

Οι ερευνητές τον εντόπισαν και έλαβαν λεπτομερείς περιγραφές των επιβατών του. Ενώ η ομάδα είχε χρησιμοποιήσει πλαστά διαβατήρια, οι συνοριακές κάμερες είχαν επίσης φωτογραφίσει τα πρόσωπά τους, τα οποία, διασταυρωμένα με τις περιγραφές του οδηγού, τα αρχεία κινητών τηλεφώνων και άλλα δεδομένα, επέτρεψαν στους Γερμανούς να συνδυάσουν τις πραγματικές ταυτότητες των δραστών.

Αυξήθηκαν επίσης οι υποψίες ότι η ομάδα είχε επίσημη βοήθεια. Ένα αυτοκίνητο που παρέλαβε έναν δύτη μετά την επιχείρηση φέρεται να καταχωρήθηκε στον στρατιωτικό ακόλουθο στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Πολωνία. Ένας άλλος ύποπτος, ο οποίος ζούσε στην Πολωνία, διέφυγε πίσω στην Ουκρανία μια ημέρα αφότου η Γερμανία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, υποδηλώνοντας ότι είχε ενημερωθεί.

Το πλήρωμα του Andromeda επισκέφθηκε επίσης για λίγο το πολωνικό λιμάνι Kołobrzeg μια εβδομάδα πριν από την επίθεση, ωθώντας τους Γερμανούς εισαγγελείς να ρωτήσουν τους Πολωνούς ομολόγους τους εάν το Kołobrzeg ήταν εκεί όπου φορτώθηκαν οι βόμβες. Η Πολωνία έχει αρνηθεί οποιοδήποτε τέτοιο σενάριο.

Οι Γερμανοί εισαγγελείς θεωρείται πλέον ότι έχουν εκδώσει εντάλματα και για τους έξι υπόπτους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «από κοινού πρόκληση έκρηξης, αντισυνταγματικό σαμποτάζ και καταστροφή υποδομών». Είναι κατανοητό ότι το σχέδιο – το οποίο ακρωτηρίασε τους αγωγούς των 20 δισεκατομμυρίων λιρών – πραγματοποιήθηκε με προϋπολογισμό μόλις 300.000 δολαρίων.

Οι πέντε ύποπτοι που παραμένουν ελεύθεροι πιστεύεται τώρα ότι έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία, η οποία απαγορεύει την έκδοση των πολιτών της. Ωστόσο, οι Γερμανοί εισαγγελείς – οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση – αναμένεται να ζητήσουν δίκη για τον «Serhii K», ανεξάρτητα από τους αμήχανους τίτλους τόσο για το Βερολίνο όσο και για το Κίεβο.

Με το δικαστήριο της κοινής γνώμης να εξακολουθεί να υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την Ουκρανία, είναι αμφίβολο ότι μία καταδίκη «θα βλάψει τη γερμανική ή ευρωπαϊκή υποστήριξη» προς το Κίεβο. Ωστόσο, εάν η Ρωσία πραγματοποιήσει ποτέ μια παρόμοια πράξη δολιοφθοράς στην Ευρώπη, θα είναι πολύ εύκολο για το Κρεμλίνο να δείξει με το δάχτυλο τον γείτονά του.

Διαβάστε επίσης