Η διαρροή αερίου στη Βαλτική Θάλασσα από το Nord Stream, όπως φωτογραφήθηκε από αεροσκάφος της σουηδικής ακτοφυλακής την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022. (Σουηδική Ακτοφυλακή μέσω AP)

Η έκρηξη του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του πρώην αρχηγού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέριι Ζαλούζνι.

Αυτό δήλωσε ένας Γερμανός ερευνητής της υπόθεσης στην γερμανική Die Welt υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Γερμανοί αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου πιστεύουν ότι έχουν λύσει την υπόθεση, γνωρίζουν τα ονόματα ολόκληρου του πληρώματος του γιοτ «Ανδρομέδα», από το οποίο φυτεύτηκαν τα εκρηκτικά κάτω από τον αυτοκινητόδρομο, και έχουν επίσης πολλά αποδεικτικά στοιχεία για την εμπλοκή των ουκρανικών αρχών στο σαμποτάζ.

Ο συντονιστής της επιχείρησης, ο οποίος ήταν άμεσα παρών στο γιοτ, πιστεύεται ότι είναι ο Σεργκέι Κ., ο οποίος συνελήφθη στην Ιταλία . Η Welt δημοσιεύει την πρώτη του φωτογραφία υψηλής ποιότητας. Το Βερολίνο απαιτεί την έκδοσή του, αλλά ο ίδιος ο Σεργκέι αρνείται την ενοχή του και το ιταλικό δικαστήριο δεν τον έχει ακόμη εκδώσει. Η επόμενη ακρόαση για την υπόθεση του υπόπτου θα είναι αύριο.

Ο δικηγόρος του σημείωσε ότι κανείς από την ουκρανική πρεσβεία δεν είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Σεργκέι μέχρι στιγμής, κάτι που είναι «πολύ ασυνήθιστο, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι υπηρέτησε ως αξιωματικός στον ουκρανικό στρατό μέχρι το τέλος του 2023».

