Nord Stream: Η Ιταλία συνέλαβε Ουκρανό ύποπτο για την επίθεση στον αγωγό

Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε τον υπήκοο Ουκρανίας ως συντονιστή των επιθέσεων

Η διαρροή αερίου στη Βαλτική Θάλασσα από το Nord Stream, όπως φωτογραφήθηκε από αεροσκάφος της σουηδικής ακτοφυλακής την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022. (Σουηδική Ακτοφυλακή μέσω AP)

Σουηδική Ακτοφυλακή μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε Ουκρανό ύποπτο ως συντονιστή των επιθέσεων κατά των αγωγών Nord Stream, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας.

Ο συλληφθείς, που ονομάζεται Σέρχι Κ, θα προσαχθεί ενώπιον της γερμανικής δικαιοσύνης μετά την έκδοσή του στην Γερμανία.

H ιταλική αστυνομία συνέλαβε τον Ουκρανό πολίτη Σέρχι Κ. το βράδυ της Τετάρτης (20/08) στην περιοχή του Ρίμινι στην ιταλική ακτή της Αδριατικής. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, αναφέρει το Der Spiegel.

Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, μια ουκρανική ειδική μονάδα φέρεται να είναι υπεύθυνη για την επίθεση στους αγωγούς της Βαλτικής Θάλασσας τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι δύτες χρησιμοποίησαν ένα ειδικά μισθωμένο ιστιοπλοϊκό σκάφος για να πλησιάσουν τους αγωγούς προκειμένου να τοποθετήσουν εκρηκτικά κάτω από το νερό.

Την επίμαχη στιγμή, ο Σέρχι Κ. φαίνεται ότι βρισκόταν στο σκάφος με την ονομασία "Andromeda". Σύμφωνα με τις έρευνες της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, ωστόσο, δεν συμμετείχε ο ίδιος στις καταδύσεις. Αντιθέτως, υπάρχουν υποψίες ότι διαδραμάτισε ρόλο προϊσταμένου ή συντονιστή στην επιχείρηση.

