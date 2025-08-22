Nord Stream: Πληροφορίες ότι ο Ουκρανός υπεύθυνος για τη δολιοφθορά είναι μυστικός πράκτορας

Όπως ανακοινώθηκε χθες, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό ως ύποπτο για την επίθεση κατά των αγωγών Nord Stream, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας.

Ο συλληφθείς, που ονομάζεται Σέρχι Κ, θα προσαχθεί ενώπιον της γερμανικής δικαιοσύνης μετά την έκδοσή του στην Γερμανία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ύποπτος διατηρεί σχέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση...

Σύμφωνα με γερμανικό μέσο, μια ουκρανική ειδική μονάδα φέρεται να είναι υπεύθυνη για την επίθεση στους αγωγούς της Βαλτικής Θάλασσας τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι δύτες χρησιμοποίησαν ένα ειδικά μισθωμένο ιστιοπλοϊκό σκάφος για να πλησιάσουν τους αγωγούς προκειμένου να τοποθετήσουν εκρηκτικά κάτω από το νερό.

Την επίμαχη στιγμή, ο Σέρχι Κ. φαίνεται ότι βρισκόταν στο σκάφος με την ονομασία "Andromeda". Σύμφωνα με τις έρευνες της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, ωστόσο, δεν συμμετείχε ο ίδιος στις καταδύσεις. Αντιθέτως, υπάρχουν υποψίες ότι διαδραμάτισε ρόλο προϊσταμένου ή συντονιστή στην επιχείρηση.