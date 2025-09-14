Στα πρόθυρα Γ' Παγκοσμίου Πολέμου; Τι θα συνέβαινε αν χώρα του ΝΑΤΟ δεχόταν επίθεση - Το Άρθρο 5

Τι προβλέπει το περίφημο Άρθρο 5 της Σύμβασης του ΝΑΤΟ και πόσο κοντά είμαστε στην ενεργοποίησή του

Στα πρόθυρα Γ' Παγκοσμίου Πολέμου; Τι θα συνέβαινε αν χώρα του ΝΑΤΟ δεχόταν επίθεση - Το Άρθρο 5

Στο πλαίσιο της πρωτοποριακής πρωτοβουλίας Digital Ocean Vision, το ΝΑΤΟ πρόσφερε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να συγκρίνουν συστήματα επόμενης γενιάς, παράλληλα με παραδοσιακές ναυτικές πλατφόρμες, σε ένα ψηφιακό πολεμικό παιχνίδι.

Σε ένα αυξανόμενο σκηνικό έντασης αλλά και προετοιμασιών πολέμου βρίσκεται η Ευρώπη, με τον νατοϊκό σύμμαχό της, να αναλαμβάνει την προστασία των ανατολικών συνόρων της, ενισχύοντάς τα, στέλνοντας την «Ανατολική Φρουρά».

Η πρόσφατη σοβαρή εμπλοκή έγινε στην Πολωνία, ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της με αποτέλεσμα η πολωνική αεράμυνα να ενεργοποιηθεί και να τα καταρρίψει.

Το περιστατικό άνοιξε ξανά τη συζήτηση σχετικά με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και τι θα συνέβαινε σε περίπτωση επίθεσης σε μια χώρα μέλος.

Netherlands NATO Summit

Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ;

Εάν μια χώρα του ΝΑΤΟ δεχόταν επίθεση, αυτό θα ενεργοποιούσε τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 της συμμαχίας.

Ουσιαστικά, όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα είναι δεσμευμένοι μεταξύ τους στη συμμαχία τους και θα πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση με τις δικές τους δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, το άρθρο αναφέρει τα εξής:

«Τα Μέρη συμφωνούν ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσοτέρων από αυτά στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων τους και, κατά συνέπεια, συμφωνούν ότι, εάν συμβεί μια τέτοια ένοπλη επίθεση, καθένα από αυτά, ασκώντας το δικαίωμα της ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας που αναγνωρίζεται από το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα βοηθήσει το Μέρος ή τα Μέρη που δέχονται την επίθεση λαμβάνοντας αμέσως, ατομικά και σε συνεννόηση με τα άλλα Μέρη, τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης βίας, για την αποκατάσταση και διατήρηση της ασφάλειας της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού.»

«Οποιαδήποτε τέτοια ένοπλη επίθεση και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα αυτής θα αναφέρονται αμέσως στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τα μέτρα αυτά θα τερματίζονται όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση και διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.»

Ο κατάλογος των συμμάχων του ΝΑΤΟ που δεσμεύονται από το Άρθρο 5 περιλαμβάνει την Αλβανία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κροατία, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, τις Κάτω Χώρες, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θα γίνει επίκληση του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ;

Η Ρωσία δεν έχει εισβάλει σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά ο επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών Μπρούνο Καλ δήλωσε στον Guardian ότι κάποια στιγμή «οι πράξεις δολιοφθοράς της Ρωσίας εναντίον δυτικών στόχων» θα μπορούσαν «τελικά» να ωθήσουν το ΝΑΤΟ να επικαλεστεί το Άρθρο 5.

Τραμπ Βέλγιο Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δείχνει με το δάχτυλό του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, Βέλγιο (2018)

AP

Θα βοηθούσε ο Τραμπ;

Έχει υπονοήσει ότι μια συμφωνία για τα ορυκτά με την Ουκρανία θα προστάτευε τη χώρα από τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας.

Ως χώρα του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ θα ήταν επίσης υποχρεωμένες να παρέμβουν σε περίπτωση επίθεσης στην Πολωνία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται βοήθεια σε αυτόν τον τομέα.

Όταν ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο αν θα παρενέβαινε σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί στους Βρετανούς, απάντησε: «Ξέρετε, πάντα ανακάλυπτα για τους Βρετανούς ότι δεν χρειάζονται πολλή βοήθεια».

«Μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους πολύ καλά. Ακούγεται σαν να είναι υπεκφυγή, αλλά δεν είναι υπεκφυγή. Ξέρετε, οι Βρετανοί ήταν απίστευτοι στρατιώτες, απίστευτοι στρατιωτικοί, και μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους.»

«Αλλά αν χρειαστούν βοήθεια, θα είμαι πάντα με τους Βρετανούς, εντάξει; Θα είμαι πάντα μαζί τους - αλλά δεν χρειάζονται βοήθεια.»

Με τις σχέσεις Δύσης και Ρωσίας να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, ενδιαφέρουσα είναι η εκτίμηση ενός πρώην επικεφαλής της CIA, του Ντέιβιντ Πετρέους ο οποίος φαίνεται να πιστεύει ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου.

Ο πρώην επικεφαλής της CIA μίλησε πρόσφατα στο think tank Policy Exchange στο Λονδίνο, υπονοώντας ότι ο Πούτιν στοχεύει στην ανατροπή της Ουκρανίας και στην απόκτηση ενός «ηγέτη-μαριονέτα» και ότι είναι μόνο θέμα χρόνου να στοχεύσει μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ.

«Μόλις γίνει αυτό, θα τους δείτε να επικεντρώνονται σε ένα από τα κράτη της Βαλτικής. Η Λιθουανία έχει πρωταγωνιστήσει στις ομιλίες του και θα έπρεπε να τον είχαμε ακούσει πολύ περισσότερο», ισχυρίστηκε.

Russia Putin

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ακούει τον κυβερνήτη της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Κρεμλίνο στη Μόσχα (2025)

Pool Sputnik Kremlin

Αλλά τι θα συνέβαινε αν όντως ξεκινούσε πόλεμο με μια άλλη χώρα;

Ενώ το ΝΑΤΟ εξετάζει τις πιθανότητες ενός «ολομέτωπου πολέμου», υπάρχει η σκέψη ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει «λιγότερο προφανείς τεχνικές» για να αποσταθεροποιήσει τις χώρες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek.

Προσθέτουν ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια «περιορισμένη εισβολή» σε κοντινά κράτη ή «τακτικές υβριδικού πολέμου».

Σύμφωνα με τους Times, η Ρωσία θα στοχεύσει «τις ενεργειακές υποδομές, τα δίκτυα υπολογιστών ή τα συστήματα μεταφορών: τα νεύρα και τις αρτηρίες της σύγχρονης κοινωνίας».

Θα χρησιμοποιούσε επίσης «κατασκόπους, στρατιώτες και μισθοφόρους κακοποιούς», αν και λέγεται ότι αυτό συμβαίνει ήδη.

Πιστεύεται ωστόσο ότι η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να κηρύξει πόλεμο στο ΝΑΤΟ, παρά τη στρατιωτική βοήθεια από τη Βόρεια Κορέα, με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο να είναι υπερβολικό.

Το Al Jazeera ισχυρίζεται ότι το ΝΑΤΟ «θα επικρατούσε γρήγορα» σε περίπτωση πολέμου, λόγω του αριθμού των στρατευμάτων και της ποιότητας του εξοπλισμού, με τη Ρωσία και τους συμμάχους της απλώς να έχουν αριθμητική υπεροχή.

Πολλές χώρες του ΝΑΤΟ επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στον στρατό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με το Newsweek, η Δυτική Ευρώπη υστερεί ελαφρώς σε αυτές τις επενδύσεις.

