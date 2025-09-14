Ζελένσκι: Για πενήντα λεπτά πετούσε το ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

Για περίπου 50 λεπτά ένα ρωσικό drone πετούσε στον εθνικό εναέριο χώρο της Ρουμανίας, με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να εισβάλει σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων εντός της επικράτειας του κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επικαλέστηκε τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε επίσης ότι, σύμφωνα με πρώτες αναφορές, η Ρωσία είχε χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου για να εκτοξεύσει drones στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας προς την περιφέρεια Βολίν.

«Ο ρωσικός στρατός γνωρίζει ακριβώς πού κατευθύνονται τα drones του και πόσο χρόνο μπορούν να παραμείνουν στον αέρα. Οι διαδρομές τους υπολογίζονται πάντοτε. Αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση, λάθος ή πρωτοβουλία κάποιων κατώτερων διοικητών. Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία – και έτσι ακριβώς ενεργούν. Μικρά βήματα στην αρχή, και τελικά μεγάλες απώλειες», τόνισε.

Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

Ο Ζελένσκι ζήτησε προληπτική δράση «με βάση την αρχή ότι δεν υπάρχουν μικρές στρατιωτικές απειλές από εκείνους που έχουν συνηθίσει να καταστρέφουν την ανεξαρτησία και τις ζωές των άλλων».

«Απαιτούνται κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Απαιτούνται δασμοί κατά του ρωσικού εμπορίου. Απαιτείται συλλογική άμυνα – και η Ουκρανία έχει προτείνει στους εταίρους της τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος προστασίας. Μην περιμένετε δεκάδες Shahed και βαλλιστικούς πυραύλους για να λάβετε τελικά αποφάσεις», τόνισε.