ΝΑΤΟ Vs Ρωσία: Ποιος έχει τον ισχυρότερο στρατό - Η κατάταξη δυνάμεων

Πόσο ισχυρές είναι οι ένοπλες δυνάμεις των χωρών του ΝΑΤΟ - Ποιες οι ισχυρότερες χώρες του πλανήτη

ΝΑΤΟ Vs Ρωσία: Ποιος έχει τον ισχυρότερο στρατό - Η κατάταξη δυνάμεων

Ρωσικά άρματα μάχης Τ-90 σε παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα, την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

AP
Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα κυριαρχούν εδώ και πολλά χρόνια στην κατάταξη των ισχυρότερων στρατών του πλανήτη, ωστόστο, μεταξύ των δέκα ισχυρότερων βρίσκονται και ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν ενισχυθεί ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δέκα ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου, σύμφωνα με την κατάταξη του Global Fire Power (GFP), διαθέτουν ένα αρκετά εντυπωσιακό στρατιωτικό οπλοστάσιο, το οποίο διαφέρει σημαντικά από τις υπόλοιπες χώρες.

Η κατάταξη GFP αξιολογεί 145 χώρες με βάση περισσότερους από εξήντα μεμονωμένους παράγοντες, όπως τον αριθμό των στρατιωτών, τον στρατιωτικό εξοπλισμό, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, τη γεωγραφική θέση και τους διαθέσιμους πόρους. Η κατάταξη καθορίζεται από τη βαθμολογία, όπου όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη της χώρας.

Όπως φαίνεται στον πίνακα, μεταξύ των στρατιωτικών υπερδυνάμεων του πλανήτη συγκαταλέγονται οι ευρωπαϊκές Ιταλία και Γαλλία. Η τελευταία αποτελεί τη μοναδική χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης που διαθέτει πυρηνικά όπλα διαθέτει, η οποία διαθέτει για το σκοπό αυτό εξοπλισμένα αεροσκάφη, υποβρύχια και μια σειρά συστημάτων εδάφους.

Η Ρώμη είναι ενεργό μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο υποστηρίζει το πυρηνικό πρόγραμμα με αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές. Τα τελευταία χρόνια, και οι δύο χώρες επενδύουν στον εκσυγχρονισμό του στρατού τους και υποστηρίζουν τα σχέδια του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3-5% του ΑΕΠ.

Κατάταξη και χώραΔείκτης δύναμηςΣύνολο στρατιωτώνΑεροσκάφηΆρματα μάχης
1. Ηνωμένες Πολιτείες0,07442.127.50013.0434.640
2. Ρωσία0,07883.570.0004.2925.750
3. Κίνα0,07883.170.0003.3096.800
4. Ινδία0,11845.137.5502.2294.201
5. Νότια Κορέα0,16563.820.0001.5922.236
6. Μεγάλη Βρετανία0,17851.108.860631227
7. Γαλλία0,1878376.000976215
8. Ιαπωνία0,1839328.1501.443521
9. Τουρκία0,1902883.9001.0832.238
10. Ιταλία0,2164289.000729200

Ωστόσο, οι ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις της Ευρώπης είναι αυτές της Μεγάλης Βρετανίας, με τους Βρετανούς να επενδύουν περισσότερα χρήματα στον εξοπλισμό και θέλουν να δαπανήσουν το 3% του ΑΕΠ για την άμυνα τα επόμενα χρόνια. Εργάζονται επίσης στην ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων.

Ισχυρή Ασία

Είναι εμφανές ότι πολλές χώρες της ασιατικής ηπείρου είναι ιδιαίτερα ισχυρές, με τις έξι εκ των δέκα (αν συμπεριληφθεί η Ρωσία) να προέρχονται από την πολυπληθέστερη περιοχή του πλανήτη. Η πιο κοντινή στην Ευρώπη είναι η Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό χερσαίων δυνάμεων της συμμαχίας.

Η Ιαπωνία ενισχύει τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανταποκρινόμενη κυρίως στην αυξανόμενη ένταση στον Ειρηνικό.

Ανάμεσα στις 5 ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις του κόσμου είναι και η Νότια Κορέα, η οποία αντιμετωπίζει την απειλή του 4ου μεγαλύτερου στρατού σε αριθμό στρατιωτών στα βόρεια συνορά της. Η χώρα δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, αλλά σημαντικός αριθμός Αμερικανών στρατιωτών είναι σταθμευμένοι στην επικράτειά της.

Η Ινδία είναι σημαντική γεωπολιτική δύναμη στη νότια Ασία. Ως στρατιωτικός σύμμαχος των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, έχει στρατηγική σημασία έναντι του Πακιστάν και της Κίνας. Ενισχύει επίσης τη συνεργασία της με τη Γαλλία και το Ισραήλ. Η Ινδία είναι επίσης πυρηνική δύναμη, διαθέτοντας περίπου 170 πυρηνικές κεφαλές. Μετά τη φετινή σύγκρουση με το Πακιστάν, οι ινδικές επενδύσεις στην άμυνα αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο.

Οι υπερδυνάμεις παραμένουν στο τιμόνι

Μπροστά στις τρεις ισχυρότερες χώρες του κόσμου, οι άλλες φαίνεται να υστερούν σημαντικά. Η Κίνα και η Ρωσία ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση στην κατάταξη του GFP, με το Πεκίνο να βρίσκεται τρίτο μόνο λόγω του μικρότερου αριθμού στρατιωτών. Ωστόσο, έχει αναμφισβήτητη γεωπολιτική σημασία στην περιοχή της Νότιας Κίνας και της Ανατολικής Κίνας. Διαθέτει επίσης μεγάλο πυρηνικό οπλοστάσιο, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 600 κεφαλές. Μέρος των τεράστιων επενδύσεων του Πεκίνου στην άμυνα είναι η εκσυγχρονισμός του στρατού, μεταξύ άλλων και η παραγωγή δικών του αυτόνομων όπλων.

